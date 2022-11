Niet de oogarts, maar een optometrist zou het eerste aanspreekpunt moeten zijn voor mensen met oogproblemen. Dat zou de wachtlijsten in het ziekenhuis moeten verkorten, denken oogspecialisten. Bredanaar Ben Bielars pleit daar al lang voor.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als mensen met een oogprobleem eerst naar een hbo-opgeleide specialist gaan, worden wachtlijsten korter en de zorg goedkoper. Een oogspecialist op hbo-niveau heet een optometrist. Die kan de patiënt vaak zelf helpen en verwijst anders door. Patiëntenvereniging Oogvereniging en verschillende vakorganisaties willen optometristen een grotere rol te geven.

Belangenorganisaties zoals die van patiënten en oogartsen zijn vóór die verandering. De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) denkt nu met het ministerie van Volksgezondheid na over de details daarvan.

Lange wachtlijsten oogartsen

Het belang is groot omdat de wachtlijsten voor oogartsen behoorlijk oplopen. Volgens Gabrielle Janssen, voorzitter van de OVN en zelf ook optometrist, mogen de wachttijden eigenlijk niet meer dan vier weken zijn. "Het loopt in sommige delen van het land extreem op. Er zijn plekken waar je twintig weken moet wachten."

Ben Bielars runde tientallen jaren Bielars Optiek en Optometrie, een begrip in Breda. Hij zette 35 jaar geleden samen met vakgenoten een hbo-opleiding op voor optometristen. Die opleiding bestaat nog steeds.

Drie carrière-opties

Toen Bielars brillen begon te maken, was er net een machine uitgevonden waardoor hij de slijpmachine niet meer handmatig aan hoefde te drijven. Voor hemzelf was het nog niet van jongs af aan duidelijk dat zijn carrière zich rond ogen en brillen zou afspelen. Zijn vader gaf hem drie opties, horlogerie ('te priegelig'), edelsmid ('Ik ben niet creatief genoeg') en brillen. Het werd dus het laatste. Maar echt zeker weten deed hij het nog niet.

Na zijn middelbare schooltijd ging hij vrijwillig werken in een brillenwinkel in Breda. Was het vak wel iets voor hem? In die winkel leerde hij het vak. "Ik brak zoveel glazen dat ik er wel twintig nodig had om één glas goed te slijpen. Maar uiteindelijk kon ik brillen maken." Er was één school in Nederland, in Rotterdam, daar volgde hij zijn opleiding. Vanaf dat moment is Bielars zichzelf gaan bijscholen en leerde ook contactlenzen aan te meten.

Optometrie

Ook in het buitenland ging Bielars opleidingen volgen. Hij kwam in Amerika en Engeland in aanraking met een heel nieuw vak. Daarbij kan je niet alleen terecht voor een bril, hij of zij kan bijvoorbeeld ook in het oog kijken om oogafwijkingen te constateren. Dat specialisme heet optometrie.

Samen met de vakgenoten waarmee hij actief was in beroepsverenigingen wilde Bielars dat er een opleiding optometrie in Nederland kwam. "We hebben daar toen bakken met geld ingestoken. Als ik het me goed herinner was dat 2 miljoen gulden."

Missie niet geslaagd

Toch zijn er niet veel plekken waar, zoals in zijn de winkel in Breda die nog steeds zijn naam draagt, een optometrist in de zaak staat. "Het is blijven steken. Dat is jammer." Veel afgestudeerden vertrokken naar oogklinieken en ziekenhuizen. Daarnaast speelt mee dat de zorgverzekering zorg van optometristen nog niet betaald.

Zijn missie is nog niet helemaal geslaagd. Hij ziet hoe lang een patiënt moet wachten op een afspraak bij de oogarts, terwijl de 1100 optometristen die Nederland rijk is nu niet optimaal worden ingezet. "Er zijn landelijk gezien lange wachttijden. Dat zou niet nodig moeten zijn."