Jaap Scholten heeft zich vanaf dag 1 ingezet voor Oekraïne. In zijn gisteren verschenen boek Drie zakken dameskleding, twee cakes Kyiv en een sniper staan reportages en interviews met de bevolking. 'Ik kan niet wachten om weer te gaan. Het is wereldgeschiedenis waar je midden in zit.'

De oorlog in Oekraïne was nog geen dag oud of de telefoon ging bij Jaap Scholten, de Twentse schrijver die sinds 2003 in Hongarije woont. "Ik volgde het voorspel natuurlijk al tijden. Op 25 februari werd ik gebeld door een nichtje. Ze is getrouwd met een Oekraïner. Ze wonen in Nieuw-Zeeland. Of ik naar de grens wilde gaan om hun familie te helpen. Die avond kwam ik aan bij Záhony, in het noordoosten, een paar uur rijden van waar ik woon. Het terrein bij de grens was helemaal leeg. Hoge lampen, typisch Oostblok, straalden licht, sinister. Vlak voor de grens liepen drie jonge jongens over de vluchtstrook, richting Oekraïne. Ze staken hun duim op. Ik deed het autoraampje open en vroeg wat ze wilden, in het Engels. Jongens van 19 of zo. Ze zeiden: 'We willen naar huis. We willen tegen de Russen vechten.' Dat was een moment dat ik dacht: 'wat is hier gaande'? Drie jonge jongens, met het babyvet nog op de wangen. Net van school waarschijnlijk. Ik kreeg er rillingen van."

Meer dan 'een mooi avontuur'

Het is het begin van wat Jaap Scholten (59) 'een mooi avontuur' noemt, maar uit zijn verhaal en zijn boek wordt in de eerste plaats duidelijk dat zijn bemoeienis met Oekraïne zijn eigen leven heeft veranderd.

De volgende dag ging het zo: "Ik zat in een klein, ranzig hotel vlak bij de grens. Vloerkleden als behang op de muren, dat werk. Er zaten alleen Oekraïners. Ik kwam in een Oekraïense wereld terecht. Bij het ontbijt hielpen ze me op Telegram. Ik zat meteen in een heleboel appgroepen. Op dat moment was het nog volledig ongecensureerd. Ik zat live aan het front."

Geld inzamelen bij studievrienden

Hij ging helpen. Spullen inzamelen. Voedsel en kleding, maar ook helmen, nachtkijkers en traumapacks. "Alles wat net onder wapens zit. Vervolgens ben ik geld gaan inzamelen bij vrienden. Ik heb in Delft gestudeerd: praktische mensen. Iedereen reageerde, ongelofelijk."

Het geld werd onder meer gestoken in drones. "Het Oekraïense ministerie van Defensie zei dat ze duizend drones nodig hadden om de oorlog te winnen en wij alleen hebben er al honderd geleverd. Drones zijn belangrijk om te verkennen. Zo zien ze waar tanks en manschappen verstopt zitten. Dan schieten ze met artillerie."

De mensen die hij ontmoette. "Een groep Oekraïners in Polen. Fantastische mannen, we zijn vrienden geworden. Ze weten precies wat waar nodig is. Naar Mariupol gingen tot op het laatst busjes met Nederlandse spullen. Die jongens zijn echte helden. Van de drie busjes die naar Mariupol reden, kwam er maar één terug."

Jaap Scholten bij onschadelijk gemaakte Russische wapens. 'Je krijgt die Oekraïners niet kapot.' Foto: Jaap Scholten

Officieren schieten

Een ontmoeting met een scherpschutter volgde. "Toen ik stiekem een klein eindje Oekraïne in ging, heb ik een Amerikaanse sniper ontmoet. Hij heeft de meest krankzinnige dingen gedaan. Hij WhatsAppte me bijna elke avond. Ik was een soort biechtvader voor hem geworden. Hij heeft verschillende hoge militairen uitgeschakeld. Met z'n tweeën gingen ze heel diep door Russen bezet gebied in. Gingen ze officieren schieten. Dan moet je zo koelbloedig zijn. Later heeft hij uit Mariupol een baby gered van zes dagen oud. Ruim twee uur door bezet gebied heen en ruim twee uur weer terug."

Hedendaagse Spartanen

Zijn ontzag voor Oekraïners is grenzeloos. "Het zijn de hedendaagse Spartanen. Bij Chernihiv hebben 2000 Oekraïners een Russisch leger van 30.000 man tegengehouden, een maand lang. 1 tegen 15 man."

Hij ging er waterpompen, kettingzagen en meel brengen. "Voor broodbaksters. Zakken van 50 kilo. Ik reed soms door straten waar letterlijk de raketten nog uit het wegdek staken. Deze mensen zijn zo stoïcijns. Iedereen werkt samen. Voor het leger. Filosofen of boerinnen, iedereen wil helpen. Het is noaberschap in het kwadraat."

Wapens en doorduwen

Hoe verder? "Ik ben echt helemaal op de hand van de Oekraïners. Zo veel mogelijk wapens en doorduwen. En ondertussen proberen dat Biden met Poetin gaat praten. Op alle niveaus praten met de Russen. Proberen tot een vergelijk te komen en ondertussen moeten de Oekraïners doorduwen en al die Russen eruit gooien. Ik heb totaal geen medelijden met de Russen. Als jij naar Oekraïne gaat om Oekraïners dood te schieten, loop je het risico zelf te sterven. Je krijgt die Oekraïners niet kapot. Het is een kansloze benadering van de Russen."

In zijn optiek is dit een essentiële oorlog. "Als Poetin dit wint, gaat hij gewoon door. Moldavië, de Baltische staten. En dan hebben we op een gegeven moment echt een oorlog tussen Rusland en de NAVO. Dus nu moeten we dit stoppen."

Misschien iets minder naïef

"Plus dat ik denk dat het een aanmoediging is voor alle autocraten in de wereld en alle aspirant-autocraten in de wereld. We leven in een heel rare tijd. Ik weet niet precies hoe het komt, maar in deze internettijd zijn de democratieën wankel geworden. Er wordt zoveel rotzooi de ether ingespoten dat mensen niet meer weten wat de waarheid is. Dat is waar de Russen krankzinnig goed in zijn. Ze steken veel energie in het onzeker maken van iedereen. De propaganda en de beïnvloeding door de Russen en de Chinezen kun je niet onderschatten. Doordat ik in Oost-Europa woon, ben ik daar misschien iets minder naïef in."