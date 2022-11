Bedrijven zoeken personeel en ouderen worstelen met hoge energierekeningen en dure boodschappen. Steeds meer senioren willen daarom graag een betaalde baan.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik ga nooit meer werken", zei Henk van Dijk toen hij met pensioen ging. Van Dijk houdt van vissen, maar na drie, vier weken dacht hij: ik ga toch niet de hele zomer aan de Linge zitten?



En nu is de voormalige vrachtwagenchauffeur bijrijder bij een logistiek bedrijf dat onder meer werkt voor een tuinmeubelshop in Tiel en een babyshop in Kesteren. Deze week heeft de 73-jarige 'sleuteldienst' voor een loods in zijn woonplaats Geldermalsen waar leveranciers hun goederen brengen.

"Ik kan niet stilzitten. En de verdienste is mooi meegenomen. Ik heb pensioen en AOW, maar het geld vliegt er met bakken uit. Energie, zorgkosten, de boodschappen, deze tijd is zo duur geworden."

'In meer dan twintig jaar niet zo druk gehad'

Ze heeft het in meer dan twintig jaar niet zo druk gehad, zegt Herma de Jong van uitzendbureau Betuwe65plus. Met ondernemers uit de regio die bij het gespecialiseerde uitzendbureau aankloppen met de vraag of ze nog 65-plussers heeft, vooral in de zomervakantie was het heel druk. "Er zijn zóveel personeelstekorten. Vorige week had ik nog een ondernemer aan de lijn, zo verdrietig, ze kon geen personeel vinden."



Meer dan 100 senioren zijn aan de slag via Betuwe65plus. De ouderen die bij het uitzendbureau aankloppen zijn geen mensen om achter de geraniums te gaan zitten. Maar ze doen ze niet allemaal uit luxe. Er is een groeiende groep gepensioneerden die de energierekening en huur zien stijgen, net als de prijs van de dagelijkse boodschappen, zoals Henk van Dijk.

'Je krijgt bijna niets meer vergoed'

Dat is ook de reden voor Hieltje Spee uit Lienden om op haar 68ste weer aan de slag te gaan in de schoonmaakbranche waar ze veertig jaar heeft gewerkt. Vloeren moppen, ramen wassen, stofzuigen, wc's schoonmaken, vijf dagen in de week maakt ze samen met een collega het kantoorcomplex schoon van Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel.



's Ochtends om 6.00 uur begint ze, om 10.00 uur zit de werkdag erop. "Leuke mensen, ik kan met iedereen goed opschieten."

Heilkje Spee (68) maakt schoon in het kantoor van de Omgevingsdienst Rivierenland. Foto: Raphael Drent

Dure medicijnen

Maar Spee doet het wel voor het geld. Want alles gaat in prijs omhoog, hier 6 euro erbij, daar 5 euro. Ook de medicijnen van haar man die ziek is, kosten veel geld. "Je krijgt bijna niets meer vergoed." Het geld is elke maand meer dan welkom.



Henk van Dijk en Hieltje Spee doen het voor het extraatje. "En dat komt steeds vaker voor", zegt Herma de Jong van Betuweplus. Ze vormen zeker niet de helft van het aantal ingeschreven senioren bij het uitzendbureau, maar hun aantal neemt wel toe.

Krasse knarren

Steeds meer 65- en 70-plussers werken dóór, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar werkten 213.000 mensen tussen de 65 en 70 jaar. Nu staat de teller over 2022 na 9 maanden al op 270.000. Dat zijn er dus 57.000 meer dan in heel 2021.



In 2020 werkten 199.000 mensen tussen de 65 en 70 jaar door (14.000 minder dan in 2021).De toename heeft te maken met de vergrijzing waardoor het aantal 65-plussers toeneemt. Door de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 7 maanden in 2022 neemt het percentage 65-plussers met een baan ook toe.

De groep 70-plussers (van 70 tot 75 jaar) die na het pensioen doorwerkt, stijgt nog veel harder: van 36.000 vorig jaar naar 86.000 in de eerste drie kwartalen van dit jaar. Ook 75-plussers gaan nog door: het gaat om 24.000 krasse knarren in de eerste negen maanden van dit jaar. Vorig jaar waren het er in totaal 36.000.



Peter Hein van Mulligen van het CBS denkt niet dat senioren uit financiële noodzaak doorwerken. "In de Enquête Beroepsbevolking vragen we niet waarom mensen werken. We zien wel dat ouderen die, vermoedelijk, met pensioen zijn, dat vooral doen als zelfstandige of op flexibele basis, en dan meestal maar een paar uur per week. Gezien de lage armoedecijfers onder ouderen is mijn vermoeden dat ze vaker blijven werken omdat ze dat leuk vinden, dan uit financiële noodzaak."

Schaapje op het droge

Een grote groep gepensioneerden heeft zijn schaapjes op het droge, maar de muren komen op hen af. Ze willen meedoen aan het arbeidsproces, collega's om zich heen hebben. Daarom willen ze aan het werk.



Kees van Kranenburg uit Tiel is zo'n man. Van Kranenburg, die in december 71 wordt, zat al een tijdje thuis. "'s Zomers gaat het wel, maar in de winter zit je alleen maar naar dat kastje te kijken of op je telefoon."



Nu werkt de voormalige stoffeerder en meubelfabrikant bij Babypark in Kesteren. "Kasten en boxen in elkaar zetten en andere klusjes. Dat doe ik op oproepbasis. Mooi werk." En straks gaat hij met een busje ook open haardhout rondbrengen voor een houthandel in Lienden.



Voor het geld hoeft hij het niet te doen, zegt hij. "Daar gaat het me ook niet om. Het is een leuke bezigheid. Als ik er iets aan overhoud, besteed ik het aan mijn drie kleinkinderen. Sinterklaas en Kerst komen er weer aan."

Intelligente handjes