Stel, de zeespiegel is over 50 jaar hoger, willen we in de regio dan hogere dijken of meer natuur? Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en ARK Rewilding Nederland pleiten voor de 'groene' optie. Ze deden onderzoek naar de Rijn-Maasmonding, de delta waar de Noordzee overgaat in het Haringvliet en de Nieuwe Waterweg en denken dat het anders kan.

Om te zorgen voor droge voeten zijn in ons lage land dammen en dijken gebouwd. De leefomgeving van de mens werd veiliger, maar de natuur verdween onder die dijk of achter een dam zonder getij. De natuur kwam in de knel, concluderen onderzoekers van de belangenorganisaties in een rapport dat vrijdag uitkomt. "Maar er is ook minder groene ruimte voor burgers om te recreëren. Dat raakt het welzijn en de gezondheid van de mens."

De organisaties willen in plaats van alleen dijken versterken - dat is richting het jaar 2100 nodig bij ongeveer 55 procent van alle keringen in de Rijnmond-delta - zo veel mogelijk kiezen voor groene oplossingen. Er wordt gedacht aan waterkerende landschappen met dubbele dijken, zoals in de Groningse Eemshaven, en aan getijdenparken. "Als we niets doen, zal veel bijzondere natuur de komende eeuw verdwijnen. Slib en zandplaten verdrinken, trekvogels verdwijnen, de zalm en de steur keren niet terug."

Esther Blom van ARK Rewilding Nederland. 'We staan op een kruispunt.' Foto: Bert Beelen / ARK

De veiligheid zal niet ter discussie staan, verzekert Bas Roels van WNF. "Dan moeten we wel die dubbele dijk bouwen. Als de getijden terug zijn op het Haringvliet en het Hollands Diep, kan de natuur herstellen en komt er aanvoer van zand en slib op gang. Buitendijkse gebieden en de stukken tussen de dijken groeien mee met de stijging van de zeespiegel. Daardoor is dijkverhoging niet nodig."

Techneuten

Met hun voorstel willen WNF en ARK voorkomen dat de natuur opnieuw wordt 'weggedrukt' door 'beschermende' infrastructuur. "Durven we nog te kiezen voor een mooiere toekomst met meer natuur? Of laten we die door techneuten dichttimmeren", zegt Esther Blom, directeur van ARK. "We staan op een kruispunt en moeten een kant op."

In het Voornes Duin lopen Schotse hooglanders. De natuur in de regio staat onder druk. Foto: René Koster / WNF/ARK

De organisaties hebben bekeken in hoeverre de natuur in een veranderend klimaat overeind kan blijven, met de Rijn-Maasmonding als voorbeeld. "Gebleken is dat we heel goed veiligheid, natuur en leefbaarheid kunnen combineren", aldus Roels (WNF). "Er is een alternatief en dat blijkt niet eens duurder te zijn." Hij voorziet lagere investerings- en beheerskosten. "Dubbele dijken zijn goedkoper dan enkel versterken van dijken, getijdenherstel kost niets, de erosieproblemen in het Spui en de Oude Maas nemen af en er hoeft minder gebaggerd te worden."

Meepraten

De natuurinstellingen willen nu weten wat de regio vindt. Ze vragen inwoners en organisaties die wonen en werken in het gebied rond het Haringvliet, het Hollands Diep, de Oude en de Nieuwe Maas en de Biesbosch om mee te denken en te praten.

Die inbreng is van belang, zeker nu er besluiten op til staan over de toekomst van Nederland en de Rijn-Maasmonding. "We willen zorgen dat de kansen die er liggen om het ook natuurlijker en meer leefbaar te maken worden meegenomen. Het rapport heet niet voor niets De Rijn-Maasmonding natuurlijker, veiliger én leefbaarder", aldus Roels.

Het gaat om een keuze tussen meer natuur of toch fysieke ingrepen die mogelijk ten koste gaan van bijzondere natuur en trekvogels. Foto: Gert Huijzers / WNF/ARK

Juist deze week gaf de rechter aan dat het kabinet vaart moet maken met compensatie van de natuur, die bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte verloren is gegaan. Ministers laten dat al veertien jaar na, aldus de rechtbank.