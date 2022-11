Vier overvallen in amper een week tijd: in Apeldoorn is het werkelijkheid. Maar wat moet je eigenlijk doen als je live getuige bent? We vroegen het een veiligheidsexpert, die ook weet wat je vooral níet moet doen...

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De overval op de DekaMarkt aan de Havikstraat van gisteravond was de vierde in Apeldoorn in zes dagen tijd. Afgelopen weekeinde waren de Kruidvat op de Anklaar, cafetaria De Maat op het gelijknamige winkelcentrum en de Spar aan de Koning Lodewijklaan al de klos.

De drogisterij was opvallend vroeg - zaterdagochtend omstreeks 9.30 uur - aan de beurt. Toch liepen er al de nodige klanten in de winkel toen er een man binnenkwam die volgens getuigen onder dreiging van een mes riep dat de kassa open moest.

"Mensen reageren in zo'n situatie heel verschillend", weet veiligheidsexpert Martijn Sonderwal. "De een gaat in een hoekje zitten en maakt zich heel klein. De ander wil de held zijn door de overvaller de winkel uit te schoppen."

Sonderwal - die namens CSO International bedrijven en particulieren helpt en begeleidt - pleit bepaald niet voor het laatste. "Je bent alleen de held als je het er levend vanaf brengt. En bedenk: ze komen niet voor jou. Maar alleen voor de winkel en waardevolle spullen. Bovendien staat de overvaller ook onder spanning. Er wordt vaak gedacht dat zij super koel zijn, maar dat is niet zo. Het is voor hen ook iets extreems."

Paniekreactie

Als het niet zo gaat als gepland, dan kan dat tot een paniekreactie leiden. "De overvaller kan dan agressief worden. Daarom moet je altijd luisteren. Als de overvaller zegt dat je op je buik moet liggen dan doe je dat. En als je bij wijze van spreken op je kop moet gaan staan ook."



"Er is op dat moment maar één ding belangrijk: die overvaller moet hier zo snel mogelijk weg. Daarom moet je er alles aan doen om dat voor mekaar te krijgen. Ondertussen de politie bellen? Het ligt eraan hoeveel ruimte er is, maar negen van de tien keer is die er niet."

Achter de kassa

Meewerken is ook het devies voor de mensen achter de kassa of toonbank. "Je kunt je personeel trainen om afwijkend gedrag te constateren. Maar als er opeens iemand met een hoody of bivakmuts voor je neus staat, dan weet je dat het een overvaller is."



"Sommige pikken dat niet en gaan de overvaller met de sauslepel te lijf. Dat is heel nobel. Maar is het wel de juiste keuze?" Sonderwal denkt van niet. "Werk gewoon mee! Geef het geld! Wil de overvaller de bak met kroketten mee? Prima! En er ook nog saus bij? Ook goed!"

Verdachte zit nog vast