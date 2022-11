De eeuwenoude traditie van het ontsteken van een paasvuur in de Achterhoek komt verder onder druk te staan. Bouwers van de bulten hebben een stikstofberekening nodig, waarin staat wat de uitstoot is van het vuur op de natuur.

Wie zo'n berekening niet heeft is in overtreding, waarschuwt de provincie Gelderland. Hoe zit het precies? Vijf vragen en antwoorden over deze kwestie.

1. Waarom hebben de paasvuren ineens een stikstofrapport nodig?

"Dat er een stikstofberekening nodig is, is op zich niet nieuw", zegt een woordvoerder van de provincie Gelderland. "Wij denken alleen dat de meeste organisatoren niet beseffen dat het nodig is, vandaar dat we gemeenten erop wijzen dat er in de vergunningverlening rekening mee gehouden moet worden."



Zo'n berekening hebben alle evenementen nodig sinds de Raad van State in 2019 een streep zette door de zogeheten PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof). Daarmee is ook de stikstofvrijstelling voor evenementen vervallen.



Evenementen waar de paasvuren onder vallen moeten nu dus bewijzen dat de uitstoot niet schadelijk is voor een natuurgebied. "En wij gaan daarop handhaven", aldus de provinciewoordvoerder.

Ook de uitstoot van machines om het vuur te bouwen en van (vracht)auto's en tractoren die het hout aanvoeren, zoals hier in Velswijk, wordt meegenomen in de berekeningen. Foto: Theo Kock

2. Hoe wordt de uitstoot van zo'n vuur berekend?

"We kijken naar de omvang van de brandstapel: hoogte keer lengte keer breedte. Dan maken we een inschatting van het aantal pallets en ander hout dat daarin past en voeren de bijbehorende uitstoot in een computerprogramma in, met daarbij het gegeven dat de rook ongefilterd de lucht in gaat", zegt Twan Brekelmans van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group.



Dat maakt stikstofberekeningen voor onder meer bouw en industrie en vreugdevuren met Oud en Nieuw.



De uitstoot van (vracht)auto's en tractoren die het hout aanvoeren wordt ook meegenomen. "Het programma berekent vervolgens hoeveel stikstof wordt meegevoerd door de lucht en hoeveel neerdaalt over een bepaalde afstand."

3. Betekent dit het definitieve einde van de paasvuurtraditie in de Achterhoek?

Dat hoeft niet, maar dat de traditie onder druk staat is evident. Het Rijk hanteert nu namelijk een strenge uitstootgrens van 'nul', al is er één maar: die uitstootgrens geldt alleen voor vuren in een cirkel van 4 kilometer rondom kwetsbare natuur.



Als uit berekeningen blijkt dat daar stikstof op neerdaalt, is er behalve een akkoord voor het evenement zelf óók een natuurvergunning nodig. "En de kans dat die verstrekt wordt is nihil, vanwege het negatieve effect op de nabijgelegen natuur", zegt de provinciewoordvoerder.



Er is een uitweg: zo zou bijvoorbeeld een boer in de buurt die stikstofruimte over heeft, die ruimte kunnen schenken. De uitstoot van het vuur is daarmee te compenseren en dan kan het paasvuur alsnog worden ontstoken.

Paasvuren, zoals hier in Zieuwent, zorgen voor uitstoot van rook en fijnstof. Foto: Jan Ruland van den Brink

4. Welke Achterhoekse vuren zitten in de gevarenzone?

Er zijn vijf Natura 200-gebieden in de Achterhoek en het paasvuur in Meddo ligt precies in zo'n gewraakte cirkel van 4 kilometer rondom zo'n gebied: het Korenburgerveen.



De kans dat er een natuurvergunning wordt verstrekt voor het ontbranden van het vuur in Meddo is dus 'nihil'. Óf er moet stikstofruimte gevonden worden om de uitstoot te compenseren, maar dat zal niet gemakkelijk zijn.

Stifstof? Paasvuur?

De Rijksoverheid schat dat er tussen de 400 en 500 paasvuren jaarlijks worden ontstoken, waarbij de inschatting is dat die samen 110.000 kubieke meter snoeihout verbranden. Dit staat gelijk aan 16,6 miljoen kilo, zo luidt de berekening van de overheid. Hoeveel stikstof daarmee wordt uitgestoten, is eigenlijk niet van belang in deze context. "Wat bepaald moet worden, is of die uitgestoten stikstof neerdaalt in een Natura 2000-gebied", zegt onderzoeker Brekelmans.



"Daarvoor hebben we modellen die rekenen met een afstand van 25 kilometer. Daarbij wordt gekeken naar heel veel factoren, zoals de plek van het paasvuur en de windrichting. Voor die windrichting baseren we ons op historische data. Dus als de wind 70 procent van het jaar in zuidoostelijke richting staat, dan houden we daar rekening mee."



"Zo'n stikstofberekening bekijkt de neerslag voor een jaar. Dus één groot paasvuur op één avond staat theoretisch gelijk aan 365 kleine paasvuren op dezelfde plek."

