Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Met zijn Nairo plan wil de zeventienjarige Ilanno Riepenhausen 10.000 kansarme kinderen helpen. 'Sommigen hebben echt helemaal niks. Wij hebben alles en vergooien het.'

Hoe sprong jij vanochtend uit je bed?

"Ik maak altijd eerst mijn bed op, nadat ik ben opgestaan. Daarna ga ik sporten. Ik train thuis. Met mezelf ben ik een challenge aangegaan, dat ik voor 1 januari 75 kilo weeg. Een maand geleden woog ik nog 87 kilo. Sinds ik gezond eet, meer fruit en groente, dagelijks 30 minuten lees voor een positieve mindset en sport gaat het beter met mij."

Herfst?

"Dat koude weer hoeft niet voor mij. Ik ben voor de helft Braziliaans, dan houd je van zon en warmte. Voor mijn business biedt de herfst wel veel kansen. Als het buiten koud wordt, kun je je maar beter warm aankleden. Dus ik koop hoody's en zet er een mooie print op."

Voelt het wel fijn om zeventien jaar te zijn?

"Sinds ik geen verkeerde keuzes meer maak, gaat het de goede kant op. Ik wil ook de mensen die een negatieve invloed op mij hebben, achter me laten. Als je kattenkwaad uithaalt, er een rotzooi van maakt of erger, in de criminaliteit belandt, dan geef je als zeventienjarige geen goed voorbeeld aan de jongere kinderen in je buurt."

En waar is jouw thuis?

"Ik woon in de Beverwaard in een rijtjeshuis met mijn vader, moeder en Vofa, een wit keeshondje. Vofa betekent zacht. Mijn buurt is leuk, maar er is te veel criminaliteit. Heel wat jongeren maken de verkeerde keuzes. Ik wil ze laten zien, dat het ook anders kan. Daarbij heb ik iedereen nodig, ook hun ouders en andere buurtbewoners uit onze wijk. Ik wil een spelletjes- en ontmoetingsmiddag organiseren, zodat mensen elkaar kunnen leren kennen. Nu kennen ze elkaar niet en letten ze ook niet op elkaar."

Mijn kamer zie ik als …?

"Mijn kamer is mijn persoonlijke printshop. Ik kan er van alles doen. Van shirts bedrukken tot werken op mijn computer. Aan mijn muren heb ik lijsten hangen met verbeterpunten, zoals positief denken. Die lijsten zijn een reminder om aan mezelf te werken. Depressieve gedachten verander ik met sporten, lezen en gezond eten in een positieve mindset en kracht. Daardoor word je een beter persoon!"

Wat bewonder je in jouw vader en moeder?

"Mijn moeder is een Braziliaanse powervrouw. Ook als iets niet lukt, gaat ze door. Ze heeft haar eigen schoonheidssalon Beleza Beautycentrum. Mijn vader is half Duits, half Nederlands. Dat zie je aan onze achternaam. Hij rijdt deels op de vrachtwagen en heeft zijn eigen autorijschool ACBE. Daar ben ik wel blij mee, want dat scheelt een hoop geld aan rijlessen."

Wat ga je never-nooit doen, wat je ouders doen?

"Ik vind het moeilijk om antwoord te geven op deze vraag ."

School is leuk, want…?

"Vooral de zakelijke kant, zoals economie, vind ik leuk van mijn studie. Ik doe de opleiding International Business aan het Zadkine. We krijgen wel veel huiswerk. Mijn doel is dat ik echt een goed diploma haal."

Hoe vul jij je vrije tijd?

"Sinds mijn zestiende sta ik al ingeschreven bij de KVK met mijn eigen bedrijf in e-commerce. Het heet de Dinero Company - WAT JE DRAAGT IS WIE JIJ BENT. Dinero betekent geld. We maken echt van alles en de komende jaren wil ik mijn bedrijf verder uitbreiden. Die KVK-inschrijving liet me zien dat je ook op een positieve (en legale) manier geld kunt verdienen."

Verliefd?

"Zeker zeker! We zijn al vijf maanden bij elkaar en erg verliefd. Ik had eerder haar vriendin ontmoet en zij had me getipt. We gaan nu naar de bioscoop of uit eten bij eetcafé De Schuimspaan. Daar hebben ze de lekkerste sushi. Ze helpt me ook met mijn bedrijf en loopt in mijn kleding."

What's on your bucketlist?

"Ik ben al twee jaar met het Nairo plan bezig. Het lijkt op een Giro555-project voor kansarme kinderen in onze wereld. Van Kaapverdië tot Brazilië. Sinds ik daar ben geweest met mijn ouders, wil ik iets voor die kinderen doen. Ze hebben niets. Echt helemaal niets en leven vaak ook nog op straat. We hebben hier alles en vergooien het. Volgend jaar wil ik 10.000 kansarme kinderen via een crowdfunding helpen."

En hoe zit jij er over twintig jaar bij?

"Dan ben ik rijk! Ik woon in een goed huis en heb een goed gezin. Ik ben ook zo ongelofelijk positief dat ik bepaalde gebieden in deze wereld echt kan veranderen. Misschien dat ik in Brazilië woon of zelfs in Dubai."

Laatste vraag, waar begrijp jij niks van?