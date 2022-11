Dit artikel is afkomstig uit het AD Den Haag. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat in deze woning van 75 vierkante meter volgens de Haagse Pandbrigade zeventien mensen leefden. Zeventien mensen die moeten slapen, ieder hun eigen spulletjes bij zich hebben, elk hun telefoon willen opladen en gebruik moeten maken van die ene douche in huis.

Overigens bleek zondag toen deze krant drie van hen sprak, dat voor hen die slaapplek in het Zuiderpark was; de kinderen hadden ze wel onder weten te brengen bij een vriendin. Zij zeggen van plan te zijn deze week terug te keren naar Griekenland.

Het huis ligt in een buurt in de Haagse wijk Transvaal die enorm onder druk staat vanwege de grote hoeveelheid arbeidsmigranten die ernaartoe zijn getrokken. Zij leven vaak illegaal met te veel mensen in een woning, waardoor de buurt veel meer inwoners kent dan officieel bekend is. Dat levert voor de gewone inwoners onder andere grote problemen op met parkeren en met afval. Ook het straatbeeld is vertroebeld, omdat de mannen in groepjes op straat hangen.