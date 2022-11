Breipatronen, recepten en huishoudtips, daar werden Libelle en Margriet groot mee. Maar deze vrouwenbladen waren geëmancipeerder dan vaak wordt gedacht, schrijft journalist en auteur Marjan van Marle (70) in het boek Je beste vriendin.

Het fenomeen vrouwenblad is complex, ontdekte Marjan van Marle toen ze de archieven in dook om oude jaargangen van Libelle en Margriet te bestuderen. Vanaf de oprichting van de bladen, respectievelijk in 1934 en 1938, voerden het huishouden, het gezin, mode en uiterlijk de boventoon. Anti-emancipatoir, werden de bladen later ook weleens genoemd. Maar toen ze meebewogen met de emancipatiegolf in de jaren zestig, regende het opzeggingen. In haar boek onderzoekt Van Marle hoe de tijdschriften zich ontwikkelden tussen de jaren dertig en tachtig.

U heeft tientallen jaargangen van Libelle en Margriet doorzocht. Had u die allemaal thuis liggen?

"Ik had er een aantal thuis liggen, ja - ik heb als journalist voor beide bladen gewerkt. En een vriendin had de halve jaren tachtig van beide bladen ingebonden. Uitgeverijen konden me er niet meer aan helpen, die zijn heel slordig omgegaan met dit erfgoed. Gelukkig kon ik terecht bij Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis op de Vijzelstraat. Daar hadden ze bijna alles. Daar heb ik heel veel nummers doorgenomen. Mooi om een kijkje te krijgen in de glorietijd van die bladen, en het was voor mij ook een persoonlijke terugblik. Ik kreeg bijna heimwee toen ik beroemdheden van toen zag, die nu niemand meer kent. En van sommige dingen dacht ik juist: wat modern."

Wat vond u modern?

"In adviesrubrieken kwam in de jaren zeventig steeds meer aandacht voor problemen die eerder nog als onbespreekbaar werden gezien, zoals relatieproblemen en echtscheiding. Er werden in dit tijd veel onderwerpen aangestipt die in de maatschappij leefden: geboortebeperking, legalisering van abortus, betere kinderopvang, gelijke rechten en kansen, open huwelijken. Er werden grote publieksenquêtes gehouden, bijvoorbeeld over seks, om die veranderingen te duiden. Margriet maakte zich sterk voor de moedermavo, in een tijd waarin veel vrouwen vooral druk waren met het huishouden en het gezin. En Libelle plaatste in 1970 voor het eerst een zwart fotomodel op de cover van een Nederlands publiekstijdschrift en maakte een reportage over Dolle Mina's. Ze ademden mee met de tijdsgeest."

Dat viel niet bij alle lezers goed, schrijft u in uw boek.

"Nee, het aantal abonnees en adverteerders in Libelle liep flink terug. Ik geloof dat een heleboel vrouwen niet stonden te springen om emancipatie. Voor veel vrouwen betekende trouwen vrijheid, de baas worden over een eigen bedrijf: het gezin. Margriet had lang de ondertitel 'Weekblad voor moeder en kind'. Het was voor bladenmakers moeilijk de balans te zoeken. Lezeressen waren redelijk behoudend, dus je moest niet te ver gaan. Maar je moest ook niet te truttig zijn."

Kwam u ook artikelen tegen die minder vooruitstrevend waren?

"Een heleboel. Een reclame van de Nederlandse Spoorwegen waarin vrouwen werden aangespoord er ook eens een dagje op uit te gaan, bijvoorbeeld. Er stond in dat conducteurs zo lief en aardig zijn. Dat zou nu niet meer kunnen. In een artikel stond dat je op vakantie gerust eens een blik mag opentrekken, maar dat het geen gewoonte moet worden: het is belangrijk dat je gezin een goede maaltijd krijgt. In een adviesrubriek schreef een vrouw: 'Ik kan een baan krijgen, maar dan verdien ik meer dan mijn man en dat is heel ongemakkelijk voor hem. Wat moet ik doen?' En het viel me op dat de vrouw zich veel minder vrijheden kon permitteren dan de man. Maakt een man een slippertje? Niet te moeilijk over doen, zo zijn mannen nu eenmaal. Vrouwen konden dat echt niet doen. Gaandeweg veranderde dat traditionele beeld van de vrouw als echtgenote, huisvrouw en moeder."

Waar zag u dat bijvoorbeeld aan?

"Een jonge vrouw schreef in een adviesrubriek in Libelle: 'Als ik uitga, willen mannen altijd met me naar bed. Is dat normaal, wat moet ik daarmee?' Daar reageerden voor- en tegenstanders op. Sommige mensen vonden: belachelijk, zoiets doe je niet. Anderen zeiden: dankzij de pil hoef je niet meer bang te zijn om zwanger te worden, dus geen probleem. Kinderen krijgen is altijd een belangrijk thema geweest in de bladen. Maar waar het gezin in de jaren vijftig nog als het hoogst haalbare werd gepresenteerd, werden daar in de jaren zeventig kanttekeningen bij geplaatst. In Margriet vertelde een vrouw dat ze zes kinderen had en dat te veel vond. Ze woonde in een klein huisje en moest elk dubbeltje omdraaien. Die andere kant hebben de bladen ook laten zien."

In 1972 kreeg Margriet een eerste vrouwelijke hoofdredacteur, Hanny van den Horst. Waarom was dat bijzonder?

"Hoofdredacties bestonden tot die tijd uit mannen; Hanny deelde haar functie ook met drie mannelijke collega's. Ze was in 1946 begonnen als redactie-assistent en opgeklommen in de organisatie. Heel bijzonder, want ze was getrouwd en had twee kinderen - en in die tijd werden getrouwde vrouwen nog officieel als handelingsonbekwaam beschouwd. Ik heb Hanny gekend. Ze was iemand met een sterk karakter, die verknocht was aan haar werk. Ze kon weleens tekeergaan op de redactie en mensen aan het huilen maken. Ook mannen. Ze was een stevige tante. Ze vond het heel belangrijk dat vrouwen financieel onafhankelijk waren. Al sneed je het vlees in de supermarkt: als je maar voor jezelf kon zorgen."

Werd een vrouwelijke hoofdredacteur wel geaccepteerd?

"Nou, een van haar mannelijke collega's was zo beledigd door haar aanstelling dat hij opstapte. Ook een vrouwelijke redacteur vertrok. Ze wilde niet onder een vrouw werken."

Over de Tweede Wereldoorlog werd in beide bladen met geen woord gerept. Hoe kan dat?

"Tot 1944 verschenen de bladen, daarna kwamen ze weer uit in 1946. In die jaren schreven ze inderdaad niet over kommer en kwel. Ze plaatsten wel bezuinigingstips, over het hergebruik van kleding bijvoorbeeld, en recepten op basis van de rantsoenen. Ik weet dat artikelen van Joodse medewerkers niet meer werden gepubliceerd. De bladen hebben nooit stelling genomen over de oorlog. Het waren geen ondergrondse bladen; ze wilden het nuttige met het aangename verenigen. Na de oorlog schreef Libelle min of meer: we weten allemaal hoe het geweest is, dus we gaan het er niet over hebben."

Verschilden beide bladen erg van elkaar?

"Ze hebben vanaf het begin veel op elkaar geleken: ze zijn allebei gericht op de vrouw, schrijven over dezelfde onderwerpen, hebben allebei adviesrubrieken - een beetje vrouwenblad kan niet zonder. Maar ze waren wel concurrenten. Halverwege de jaren zestig zijn de Haarlemse uitgeverij De Spaarnestad, uitgever van Libelle, en de Amsterdamse Margriet-uitgever De Geïllustreerde Pers, gefuseerd. De winst kwam dus bij dezelfde uitgever terecht, maar ze bleven strijden om de hoogste oplages."

Wie won die strijd?

"In de jaren zestig was Margriet beduidend groter dan Libelle, maar in de jaren tachtig kwam er een kentering: heel veel Margriet-lezers liepen over. Het leek of Margriet het contact met de doelgroep een beetje verloor. De verhalen spraken minder aan, hadden een feministischer en strenger toontje. En Libelle had hoofdredacteur en 'bladendokter' Rob van Vuure, die nieuwe schwung aan het blad gaf. Met succes: in 1980 waren er 750.000 abonnees."

Lijken de Libelle en Margriet nog op de tijdschriften die ze in de afgelopen decennia waren?

"Ja, het gaat nog steeds over kinderen, relaties, het huishouden, mode en uiterlijk. Wat thema's betreft is er heel weinig veranderd. De artikelen zijn alleen aangepast aan de tijd. Nu vragen vrouwen niet meer of ze wel meer kunnen verdienen dan hun man, maar wel: ik werk drie dagen en mijn man vier, hoe moeten we de boel thuis regelen? De verhalen moeten nog steeds herkenbaar en toegankelijk zijn, en de mode betaalbaar. Politiek speelt ook nog steeds geen rol. Ja, er staat misschien eens een interview met de moeder van Geert Wilders in. Maar dan gaat het niet over politiek, maar over wie thuis de afwas doet."

