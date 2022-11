Jaarlijks wordt voor tientallen miljoenen euro's aan geneesmiddelen tegen kanker weggegooid. Daarom werken artsen en apothekers aan regels om overgebleven dure medicijnen te mogen hergebruiken. Ook onderzoeken ze een lagere dosering van immunotherapie.

In 2019 ging 2,46 miljard euro naar dure geneesmiddelen. Bijna de helft daarvan ging op aan behandelingen tegen kanker. Naar verwachting zal dat bedrag verder stijgen. Het Integraal Kankerinstituut Nederland voorspelt dat het aantal kankerdiagnoses de komende tien jaar met 32 procent groeit tot 156.000 per jaar. Om die reden werken oncologisch medisch specialisten en ziekenhuisapothekers aan manieren om zuiniger met dure kankermedicatie om te springen.

Bij immunotherapie kunnen tientallen miljoenen euro's worden bespaard door patiënten een lagere dosering te geven. Uit literatuuronderzoek blijkt dat alleen al de hoeveelheid van het medicijn pembrolizumab tot 22 procent omlaag kan. Ook willen medisch oncologen en ziekenhuisapothekers meer hergebruiken. Nu zitten Europese regels hergebruik nog in de weg.

De afgelopen jaren kregen vier ziekenhuizen vrijstelling om dure middelen wél opnieuw te gebruiken. Aan de proef deden 1074 pa­tiënten mee. Patiënten die verzegelde doosjes overhielden, mochten die teruggeven. Met een chip controleerden de ziekenhuisapothekers of die medicijnen op de juiste temperatuur waren bewaard. "We hebben ongeveer 330 medicijnen retour gekregen en daarvan 255 opnieuw uitgegeven. Over het algemeen kost een kankermedicijn 3000 euro per doosje en patiënten hebben er 1 tot 3 per maand nodig", legt Charlotte Bekker van het Radboudumc in Nijmegen uit.

Betaalbaar

Infuuszakken voor patiënten die niet komen opdagen, mogen nu wél voor een ander worden gebruikt. "Dat mocht niet door regels, maar sommige zakken kosten tot vier- à vijfduizend euro", aldus Machteld Wymenga, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie. Het houdt medisch oncologen bezig hoe zij de kankerzorg betaalbaar en toegankelijk kunnen houden, zegt Wymenga. "Er komen zoveel patiënten bij en we krijgen meer dure behandelopties.''

Binnen de vereniging gaan ook stemmen op om strenger te kijken naar behandelingen van palliatieve patiënten, ongeneeslijk zieke mensen. "Nu zeggen we dat de overlevingswinst van een behandeling minimaal twaalf weken moet zijn. Maar er zijn collega's die vinden dat die termijn langer moet. We geven soms veel uit voor beperkte winst voor de patiënt."

Ziekenhuisapotheker Roelof van Leeuwen: "Het zijn vaak dure medicijnen van duizenden euro's die we weggooien." Foto: Arie Kievit

Tientallen miljoenen per jaar

Ziekenhuisapotheker Roelof van Leeuwen lukte het om de kosten van het Rotterdamse Erasmus MC met miljoenen per jaar te verminderen. En hij bruist nog van de ideeën. Waarom schrijven artsen 1005 milligram van een oncologisch middel voor, terwijl de verpakkingen per 100 milligram gaan? "Dan gooien we dus 95 procent weg. Dat zijn vaak dure medicijnen van duizenden euro's." Want aangebroken middelen mogen niet worden hergebruikt.

Van Leeuwen zet zich al jaren in voor doelmatiger gebruik van oncologische middelen. "Ik vind het erg als een infuus ter waarde van 25.000 euro wordt weggegooid", zegt hij. En daarom is het zijn missie om zuiniger met kankermedicijnen te leren omgaan.

Sinds 2016 werkt Van Leeuwen als ziekenhuisapotheker in het Erasmus MC in Rotterdam. Hij kreeg de tijd om met een kritische blik naar het oncologische medicijngebruik te kijken. Hij introduceerde samen met oncologen en verpleegkundigen nieuwe manieren van werken, waardoor het ziekenhuis jaarlijks miljoenen euro's minder aan kankergeneesmiddelen kwijt is. "De kansen liggen vaak voor het oprapen, maar door de werkdruk is er veelal niet de tijd om kritisch naar processen te kijken. Allerlei gewoontes zijn er ingeslepen."

Een middel van 18.000 euro

In de apotheek van het Erasmus MC trekt Van Leeuwen een kast open. "Kijk, dit is een middel van 18.000 euro. En dit doosje: 1000 euro. Hier ligt voor een vermogen aan medicijnen." De ziekenhuisapotheker is zich ten zeerste bewust van de maatschappelijke bijdrage die hij kan leveren. "Ik maak me zeker zorgen over de groei van het aantal kankerpatiënten, maar ik denk dat we veel met slimme ideeën kunnen opvangen", legt hij uit.

Van Leeuwen zoekt niet alleen naar manieren om de kosten van oncologische middelen te drukken, maar ook hoe ziekenhuizen kankerpatiënten efficiënter kunnen helpen. Hoe hij dat doet? Van Leeuwen vertelt honderduit. Over wat er al voor elkaar is gebokst, maar ook wat de ziekenhuizen nog te doen staat. "We doen veel onderzoek, want alles wat we aanpassen moet veilig zijn voor de patiënt, die staat altijd centraal."

Immunotherapie

Laten we beginnen met de immunotherapie, waarbij relatief nieuwe kankermedicatie wordt gebruikt om bijvoorbeeld longkanker en melanomen te bestrijden. Immunotherapie is voor steeds meer kankerpatiënten de beste behandeling. Nu worden de medicijnen nog voor zo'n twintig diagnoses gebruikt, maar naar verwachting stijgt dat naar tachtig in 2028.

Voor bepaalde behandelingen met immunotherapie kan de dosering omlaag. Foto: Arie Kievit

Voor de behandeling met de middelen nivolumab en pembrolizumab ontdekte Van Leeuwen dat er een te hoge dosering wordt toegediend. "De farmaceutische industrie heeft in de bijsluiter een hogere dosering dan nodig gezet, omdat ze het maximale effect willen en aan de veilige kant willen zitten. Dat is ergens ook begrijpelijk", verklaart de ziekenhuisapotheker. Uit literatuuronderzoek van het Erasmus MC blijkt nu echter dat patiënten met 22 procent minder van het medicijn pembrolizumab nog steeds de best denkbare behandeling krijgen. "Reken maar uit. Aan dit geneesmiddel geven we per jaar 250 miljoen euro uit. Als het met bijna een kwart minder kan, scheelt dat tientallen miljoenen euro's. En dat voor maar één geneesmiddel."

De ziekenhuisapotheker sluit niet uit dat de dosering zelfs dan nog te hoog is. Daarover verschijnen al de eerste internationale onderzoeken. Onderzoekers bekijken nu wat de beste balans is. "Daarbij staat patiëntveiligheid nog steeds voorop, maar ook dat patiënten niet onnodig veel medicatie binnen krijgen."

Ook de manier waarop patiënten nu hun oncologische medicatie krijgen, kan volgens Van Leeuwen efficiënter. Patiënten zitten vaak urenlang op de dagbehandeling totdat het infuus hun lichaam in is gedruppeld. Omdat er meer patiënten, maar minder verpleegkundigen komen, bedacht de ziekenhuisapotheker daar iets op: met een mobiel infuus in een buiktasje kan een deel van deze mensen een kop koffie gaan drinken terwijl ze hun medicijnen krijgen. "Veel patiënten vinden dat zelf ook fijn. Ze zitten niet meer vast op een stoel en kunnen met hun geliefde een rondje lopen door het ziekenhuis." Voor het ziekenhuis is het voordeel dat verpleegkundigen niet één maar drie patiënten per uur kunnen helpen.

Sommige groepen kankerpatiënten krijgen nu al een injectie thuis. Foto: Arie Kievit

Zelf injecteren

Maar Van Leeuwen verwacht dat er de komende jaren nog veel meer gaat veranderen. Nu al krijgt een deel van de borstkankerpatiënten thuis een injectie. Oncologisch verpleegkundigen rijden nu nog rond om deze groep daarmee thuis te helpen. "Maar waarom doet de patiënt dit niet gewoon zelf, net als bij insuline? Als de patiënt dat zelf kan injecteren, geeft dat veel verlichting op de dagbehandeling én besparen we kosten. Het kost toch 90 euro per keer als een oncologisch verpleegkundige die injectie thuis moet zetten. Bovendien kunnen we die mensen weer ergens anders in de zorg inzetten."

Hoe vooruitstrevend dit ook allemaal klinkt, ziekenhuizen zijn nog niet waar ze willen zijn. Van Leeuwen heeft nog een wensenlijst in zijn hoofd. Bovenaan prijkt het hergebruik van chemotabletten. Hij laat een foto zien van een papieren tas vol met medicijndoosjes. "Deze patiënt had voor 10.000 euro aan chemotabletten gekregen, maar moest onverwacht stoppen. Ik mag niets met die tas, dat moet ik allemaal weggooien." Europese regels verbieden hergebruik van medicijnen die door patiënten zijn opgehaald. "Maar kijk, hier is helemaal niets mis mee."