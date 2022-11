Vooroordelen, undercoveragenten en klagende buurtbewoners: waar loop je als organisator van evenementen tegenaan in Amsterdam? De geschiedenis van vijfentwintig jaar (plus twee coronajaren) Loveland in drie pijnpunten uit het nieuwe koffietafelboek Fight For Your Right To Party.

1. Stigma

"Terreur van het niets." Het is de kop waarmee Het Parool in 1988 zijn lezers laat kennismaken met een nieuw fenomeen: house. Bij de opkomst van dance, eind jaren tachtig en begin jaren negentig, kan het nieuwe muziekgenre op weinig begrip rekenen.

Die slechte reputatie van dancefeesten is een factor bij het ontstaan van Loveland in 1995. Oprichter Marnix Bal geeft al langer feesten, maar door het stigma op dance blijkt vooral het vinden van een locatie lastig: er is angst voor schade, excessen, drugs en geweld. Dus komen Bal en zijn compagnon Steven Soeters met een creatieve oplossing: ze beginnen een stichting, die officieel non-profitevenementen organiseert voor goede doelen. "De stichting heeft ten doel het mede ter voorkoming van aids bevorderen van het 'veilig vrijen''', zo staat er in de oprichtingsakte.

Ondanks deze 'dekmantel' komen er bij vrijwel elke locatie waar Loveland wil neerstrijken tóch problemen. Zo komen buurtbewoners van een bungalowpark in Zandvoort in actie: ze willen 'eindelijk hun rust' en geen 'seksfeest', zoals het Haarlems Dagblad het evenement noemt, nadat condooms worden uitgedeeld ter bevordering van veilig vrijen.

Ook directeur Guus Bakker van de Beurs van Berlage zit niet meer te wachten op een Loveland-benefietevenement voor het KWF Kankerfonds na een eerdere slechte ervaring met de organisatie. Bakker: "De laatste keer was in 2005, toen zat er op de toiletten poep aan de muren en viel een bezoeker in haar eigen kots. Onze conclusie was dat, ondanks de strenge controle, dit toch wijst op drugsgebruik."

Loveland weerspreekt deze beschuldigingen met klem: feitelijk onjuist, onnodig grievend en onrechtmatig, aldus de festivalorganisatie. Dus stapt de organisatie voor rectificatie naar de rechter, die Loveland volledig in het gelijk stelt. Bal, terugkijkend: "Ik was natuurlijk al wel wat gewend, maar dat het juist bij dit event zó hoog opliep, maakte me heel erg kwaad en verdrietig. Maar opgeven was gewoon niet aan de orde. Als uiteindelijk op de avond zelf alles op zijn plaats valt, dan weet je waar je het allemaal voor doet."

2. Drugs

Oppeppende middelen en dance zijn, of men nou wil of niet, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wordt xtc in eerste instantie in de media nog omschreven als een pil die voor wereldvrede zou kunnen zorgen, na een aantal incidenten met doden tot gevolg komt het gebruik van drugs bij dance-evenementen onder een vergrootglas te liggen. Zo worden begin jaren negentig undercoveragenten ingezet om aan te tonen dat er op dancefeesten en in clubs middelen worden gebruikt en verhandeld, met - soms - flink wat arrestaties tot gevolg.

Hoewel er rond 2008 nog nauwelijks incidenten zijn, wil de Amsterdamse driehoek paal en perk stellen aan zogenaamde 'drugsfeesten'. Bij grote evenementen zijn strikte politiecontroles, met agenten in uniform en soms zelfs drugshonden. Die 'intimiderende aanwezigheid' zorgt voor veel kritiek onder dancefeestorganisatoren. 'Er was backstage een soort politiebureau opgezet, waar we zelf rapporten moesten schrijven over bezoekers die drugs hadden gebruikt,' blikt Bal terug in het boek. 'Zoiets is een taak van justitie, niet van de organisatie zelf.'

Een jaar later is na overleg met burgemeester Job Cohen, politie en justitie geen blauw meer bij de ingang van Loveland Festival te zien. De organisatie moet zélf strenger optreden, met tientallen ingehuurde beveiligers. Wie drugs op zak heeft en daarmee wordt gepakt, wordt 'discreet' overgedragen aan de politiepost uit het zicht van de bezoekers.

3. Overlast

De Amsterdamse dancecultuur vindt eerst vooral zijn heil in de nacht: in clubs en raves in verlaten loodsen. Doordat nauwelijks feesten buiten plaatsvinden, zorgt dat voor relatief weinig overlast bij bewoners. Dat verandert bij de opmars van festivals in Amsterdam. Dance manifesteert zich steeds nadrukkelijker in de fysieke ruimte en dat zorgt, in combinatie met de toenemende druk op de stad door bevolkingsgroei en toerisme, voor meer klachten.

Om die reden staat Loveland vooraan in de rij als blijkt dat de gemeente een festivalterrein van meer permanente aard wil realiseren in het Westelijk Havengebied: kavel N1. Omringd door zware industrie is hier veel minder tot vrijwel geen risico tot overlast.

Toch beklimmen buurtbewoners uit de Haarlemmerliede de barricaden. Zij zitten niet te wachten op nog meer decibellen, want de vliegtuigen van Schiphol en festivals in recreatiegebied Spaarnwoude zorgen al voor overlast.

Ook het provinciebestuur Noord-Holland wil geen terrein dat voor langere tijd beschikbaar is voor evenementen: er moet ruimte blijven voor de groei van de industrie en dus economie. De gemeente besluit in 2019 daarom toch anders: N1 wordt niet verder ontwikkeld als vaste uitvalsbasis voor festivals.

Wel wordt de kavel, gedoopt tot Havenpark, een paar keer per jaar gebruikt voor evenementen. Hoe lang dat kan, is de vraag: per jaar wordt bekeken of het terrein een andere invulling krijgt.