In Snihoerivka, een net bevrijd stadje nabij Cherson, wordt langzaam duidelijk hoe het leven tijdens de Russische bezetting maandenlang in een hel veranderde. De Russen roofden en mishandelden. 'Nietsnutten waren het.'

Volgens het hoofd van het nieuwe militaire bestuur werd er door de Russen gemarteld dat het een lieve lust was, vooral in restaurant Inhoelets, een etablissement dat ooit betere tijden gekend moet hebben. De bewoners van de omliggende flats zouden verhuisd zijn om het geschreeuw van de ongelukkigen niet hoeven te horen.

Bij navraag hebben de omwonenden het alleen van horen zeggen. "Ik ga niet liegen", vertelt een toevallige voorbijgangster, een gepensioneerde die met een ruiker bloemen op weg is naar huis. "Maar ik heb er niets van gehoord." Van Russische sympathieën kan ze moeilijk worden beschuldigd. Wel drie keer bedankt ze 'onze Oekraïense jongens' en zodra de bezetting ter sprake komt begint ze spontaan te huilen. "Het was hier een hel."

De voorbijfietsende Bohdan, die nog in een Mercedesfabriek in Polen heeft gewerkt, kent iemand die een hartaanval kreeg toen de 'racisten' hem een lesje wilden leren. De man zou met zijn telefoon een Russische colonne gefilmd hebben, waarna de Russen hem aan een pantserwagen vastbonden en naar de vuurlinie reden.

Maar wanneer de betrokkene erbij wordt geroepen, blijkt er van een colonne geen sprake geweest te zijn. De Russen wilden alleen weten waar Oekraïense reservisten woonden waarna ze hem, bij gebrek aan bevredigend antwoord, geboeid achter een gevechtsvoertuig door de stad lieten lopen. Af en toe kreeg hij een pak voor zijn broek, nog altijd beter dan een hartaanval.

Boobytraps

Er is niemand die in de beruchte kelders van het restaurant een kijkje durft te nemen. De voorbije dagen zouden al verschillende bewoners van Snihoerivka bij hun terugkeer thuis door een Russische boobytrap verrast zijn.

Het Oekraïense militaire bestuur van het ten noorden van Cherson gelegen stadje stuurde een paar dagen geleden de beschuldiging de wereld in dat de Russen alles meenamen wat los en vast zat. Daarvan is wél gemakkelijk bevestiging te krijgen. Je hoeft maar naar het zonnepaneelveld in de Dorosjenko-straat te rijden, waar alleen de lege onderstellen zijn overgebleven. Bijna alle panelen zijn door de Russen 'verhandeld'. Zelfs de omheining rond het enorme terrein is weggehaald.

Ook bedrijven en winkels ontkwamen niet aan de roofzucht van de Russen. Soms is de boodschap 'Niet inbreken - leeg' op de deur geschilderd.

Voor de meeste inwoners was het tijdens de bezetting uitkijken naar humanitaire hulp, maar die kwam slechts met mondjesmaat. De honger - niet het gebrek aan internet- was het ergste, bekennen de tieners die in de buurt van de markt rondhangen.

Nog erger natuurlijk waren de beschietingen. Als je de bewoners mag geloven, beschoten de Russen geregeld hun eigen stad, inclusief de twee begraafplaatsen, om daarna te kunnen zeggen dat het de Oekraïners geweest waren. Volgens een man met een pet waarop Super Bowl staat, zou het ook een keer openlijk gebeurd zijn, door dronken soldaten uit Donetsk die hier de dienst uitmaakten, met vier of vijf doden tot gevolg.

Meer dood dan levend

Hoewel dat geschreeuw in restaurant Ingoelets misschien niet voor iedereen te horen was, werden er wel degelijk mensen opgepakt in Snihoerivka; minstens vijftig, vertelt een man die vlak bij het politiekantoor woont waar de gevangenen de eerste maanden terechtkwamen.

Bij sommigen viel de arrestatie nog mee, zoals bij de vader van de elfjarige Vanja. Zijn naam stond op de lijst van reservisten die de Russen bij hun aankomst in de stad vonden. Hij werd in de kofferbak van een auto weggevoerd en een dag later vrijgelaten.

Minder goed bracht de 48-jarige Vadim het ervan af. Na door soldaten uit de Donetsbekken met een aluminium staaf bont en blauw geslagen te zijn, werd hij vier dagen later naakt op een hoek van Snihoerivka afgezet, meer dood dan levend. Nu, zoveel maanden later, ademt hij nog altijd zwaar. Het is zeer de vraag of hij ooit nog de oude wordt.

De tekst op winkel is gericht tegen Russische plunderaars: 'Niet inbreken, geen waren.' Foto: Jan Hunin

Waterboarden

Er was niet veel nodig om mishandeld te worden. Vadim had een tatoeage die zijn beulen niet beviel. En de 55-jarige Valeri, die bij de waterleiding van Snihoerivaka werkt, had zelfs helemaal niets gedaan toen hij thuis in de Tsjaikovskistraat bezoek kreeg van soldaten uit Dagestan. De telefoon waarmee hij berichten naar het Oekraïense leger zou hebben gestuurd, deed het niet eens. Dat belette zijn beulen niet om hem te waterboarden en met eau de cologne zijn haar in brand te steken. Wanneer hij zijn muts af zet, is op zijn kruin een ronde vlek te zien.