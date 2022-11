Geologen worstelen met de vraag hoe ze het antropoceen moeten definiëren. Is het wel een tijdperk? 'Straks markeert deze tijd slechts het einde van de mensheid.'

Het idee stamt van de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen. De mens speelt een dominante rol in aardse processen en heeft zo het aanzien van de wereld veranderd, constateerde hij aan het begin van deze eeuw. Het klimaat is op hol geslagen, ecosystemen verdwijnen, planten en dieren sterven uit. Officieel leven we nog in het holoceen, zoals het tijdperk sinds de laatste ijstijd, ruim 11.000 jaar geleden, wordt genoemd. Maar in feite zijn we in een nieuw tijdperk beland, zei Crutzen. We zitten in het antropoceen.

De term bood stof tot discussie, voor klimatologen, biologen en milieuwetenschappers, maar tijdperken behoren tot het domein van de geologen. Dat zijn de wetenschappers die de aardse geschiedenis indelen in periodes, zoals het perm en het krijt. Tijdvakken van vaak miljoenen jaren met hun eigen kenmerken. Tijdvakken ook die hun sporen hebben nagelaten in de aardbodem of ijskappen. Maar de geologie heeft zich de term antropoceen nog niet eigen gemaakt.

Industriële revolutie

Een werkgroep van de IUGS, de internationale geologische vereniging, onderzoekt sinds 2009 of het antropoceen volgens de regels van het vak kan worden vastgelegd. In 2016 adviseerde de werkgroep om het tijdperk in de jaren vijftig van de vorige eeuw te laten beginnen. Terwijl Crutzen de industriële revolutie als het omslagpunt zag, vond de werkgroep dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een grote versnelling in dat menselijk handelen was opgetreden. Dáár was de overgang.

Eind dit jaar brengt de werkgroep advies uit over de markering van de grens. Aan welke sporen is te zien dat het antropoceen is begonnen? Is er in de aardbodem net zoiets te vinden als het dunne kleilaagje met iridium dat een restant is van de meteoriet die 66 miljoen jaar geleden een einde maakte aan het tijdperk van de dinosauriërs? Dat laagje markeert de overgang van het krijt naar het paleogeen.

In het vakblad Science, dat donderdag verscheen, bespreken twee commissieleden welke kandidaten daarvoor in aanmerking komen. Ze hebben een voorkeur voor plutonium - dat komt van nature niet op aarde voor en is alleen in de jaren vijftig bij bovengrondse kernproeven verspreid. Maar ook een bepaald soort roetdeeltjes markeert de invloed van de mens - roet dat in verbrandingsovens ontstaat uit steenkool of olie.

Het is geen gelopen race, erkennen de twee auteurs. Het voorstel moet een aantal stemrondes in oplopende gremia van de IUGS doorstaan - telkens met een meerderheid van 60 procent -, voordat het antropoceen wordt opgenomen in de zogeheten Chronostratigrafische Tabel.

Het aardse archief

Het luistert heel nauw, zegt Kim Cohen, geoloog aan de Universiteit Utrecht. "De definiëring moet volgens de regels van de geologie gebeuren. Wat mensen over deze tijd geschreven of gemeten hebben, telt niet mee, ook al is dat misschien nauwkeuriger. Het moet in het aardse archief zijn terug te vinden, in bodemlagen. Kan dat bij zoiets superrecents? Dat is de vraag. Men wil de regels voor de jongste gebeurtenissen niet aanpassen, omdat de laagjes nog zo vers en dun zijn. Dan is het geen geologie meer, zegt men."

Zelf is hij op zich voorstander van de introductie van dit nieuwe tijdperk. Hij richt zich in zijn onderzoek op het holoceen, op het recente verleden dus, geologisch gezien. "Als ik een boorkern onder ogen krijg van de laatste 500 of 1000 jaar, dan is het postindustriële deel zo anders, dat het veel beter werkt als ik daar een aparte term voor heb." Hij vindt het ook een vorm van inclusiviteit om het antropoceen te benoemen. "De vraag is eigenlijk: hoort het heden ook bij de geologie? Of gaat dat vak alleen over het verleden?"

Principiële bezwaren

Zijn vakgenoot in Utrecht João Trabucho, die werkt in het mesozoïcum (250 tot 66 miljoen jaar geleden), vindt het een slecht idee. Niet alleen omdat het gesteente-archief van het antropoceen zo verwaarloosbaar dun is; hij heeft ook principiële bezwaren. De werkgroep stelt een definitie van de overgang voor, maar dat is de verkeerde volgorde, meent hij. "Je moet aan de hand van fossielen en gesteentes eerst de inhoud van het tijdperk definiëren. Maar we weten nog helemaal niet hoe die eruit gaat zien. Stel dat de mensheid over een paar eeuwen is uitgestorven. Dat is geologisch heel snel. Dan zitten we nu niet in een nieuw tijdperk, dan is deze tijd de grens."

Daarnaast vraagt hij zich af of de jaren vijftig echt een omslagpunt waren. De mens beïnvloedt de aardse processen al veel langer. "Toen Homo sapiens in Noord-Amerika aankwam, waren de grote dieren daarna snel uitgestorven. Landbouw en veeteelt hebben al duizenden jaren impact op het klimaat. En ook in de wouden van Siberië of de tropen zie je de hand van de mens, een invloed die duizenden jaren teruggaat."