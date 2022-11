Sylvia van der Veen is ongeneeslijk ziek en dat had voorkomen kunnen worden. Daar is de 56-jarige vrouw uit Breukelen van overtuigd. Een medische misser is volgens haar de oorzaak van jarenlang leed en daarom stond zij woensdag bij de rechter lijnrecht tegenover het St. Antonius Ziekenhuis. 'Ik heb geen toekomst meer.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op 8 juni 2015 gaat Sylvia van der Veen naar haar huisarts. Om te laten kijken naar een knobbel op haar borst die ze niet vertrouwt. De huisarts verwijst haar door naar specialisten van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Die specialisten concluderen die maand én in januari 2016 hetzelfde: geen kwaadaardige tumor en dus geen borstkanker.

Uitgezaaid in 2018

Maar bij een onderzoek in 2018 blijkt er wel degelijk sprake te zijn van een kwaadaardige tumor, die dan inmiddels is uitgezaaid. Een grove medische fout dus en een foute diagnose, daar is Van der Veen van overtuigd. "Ik leef 24 uur per dag met een zwaard boven mijn hoofd. Ik wil niet dood. Ik sta nog volop in het leven."

Ze is inmiddels overgestapt naar een ander ziekenhuis en spreekt van 'een hele nare zaak' met het Antonius. Ze wil andere patiënten waarschuwen en in de toekomst degelijke weefselafname (biopten). Ook wil Van der Veen excuses en een voorschot op het smartengeld waar ze recht op zegt te hebben. In tranen zegt ze tijdens een zitting bij de voorzieningenrechter: "Genieten van mooie momenten, het wordt steeds moeilijker."

Negatieve spiraal

"Ik huil in mijn bed. Het was vijf jaar ellende, vijf jaar leven in een negatieve spiraal. Alsof je in een dodencel zit: ik ga dood en wil dat niet. Het had zo makkelijk voorkomen kunnen worden. Nu zal ik nooit oma worden, waar andere vijftigers nog een heel leven voor zich hebben. En dat na een sportief leven, waarin ik nooit heb gerookt."

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Foto: ANP

Volgens het rapport van een deskundige zijn er fouten gemaakt bij de diagnose in 2015 en 2016. De vertraging in de behandeling door deze fout zou 3 jaar en 2 maanden zijn. "Het leed van Van der Veen is enorm", zegt haar advocaat Leemans. Hij spreekt over voortdurende angst en spanning.

Maanden te leven

"De kans op overlijden op korte termijn is erg groot: ze heeft nog enkele weken of maanden te leven. Deze angst beheerst ieder moment van haar dag." Hij eist een voorschot vermogensschade vanwege de medische fout van 190.000 euro. Of 325.000 euro om de zaak in een keer af te handelen.

Advocaat Nunes zegt namens de verzekeraar en het ziekenhuis onder de indruk te zijn van het verhaal van Van Veen. "Specialisten hebben zich optimaal ingezet om optimale zorg te bieden." Maar dat wil volgens hem niet zeggen dat het ziekenhuis zich het lot van de vrouw niet aantrekt. Dinsdag is een bedrag van 100.000 euro overgemaakt, als coulancevergoeding. Het ziekenhuis wil stijgen tot 125.000 euro maar niet verder. Het ziekenhuis is er overigens van overtuigd dat er géén verkeerde diagnose is gesteld.

Kan niet tegen onrecht

Sylvia van der Veen zegt: "Heel erg dat dit de enige manier is dat ik serieus gehoord word. Ik kan absoluut niet tegen onrecht, kom uit een verzetsfamilie. Hier komt mijn strijdlust vandaan. Mijn man en dochter hebben ook levenslang. Elke week moet ik naar het ziekenhuis. Ik heb pijn en mijn kortetermijngeheugen is aangetast door de chemo. Elke keer als ik wat voel denk ik: nou, daar ga ik. Ik heb geen toekomst meer."

Ook haar man en dochter komen aan het woord, waarbij de pijn en frustratie te horen zijn. Ook zij zijn ervan overtuigd dat dit leed te voorkomen was geweest. Van der Veen: "Ik wil wel een streep zetten vandaag. Maar ik zit hier niet alleen voor mezelf, ook voor de volgende generatie. Ik wil fouten in de toekomst voorkomen. Jongens léér hier van."

Geen akkoord