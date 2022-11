Een commercieel directeur maakt onder werktijd seksafspraken in hotels en stuurt honderden seksueel getinte appjes als hij bij klanten zit. Dat doet de man allemaal met de vrouw van één van zijn ondergeschikten. Het bedrijf wil hem ontslaan.

De commercieel directeur uit Kaatsheuvel is al sinds 1985 in dienst bij een bedrijf in Tilburg, dat handelt in professionele auto- en industriële lakken. Daar geeft hij leiding aan vijftien tot twintig medewerkers. Eén van die medewerkers treedt op 1 april 2021 in dienst. Een klein jaar later doet hij op de gezamenlijke laptop van hem en zijn vrouw een nogal pijnlijke ontdekking.

Afspraken van twee à drie uur

Op de computer komt hij WhatsApp-berichten tegen uit delen van september en oktober 2021, die nogal expliciet zijn. Naast seksuele teksten zijn er ook foto's en video's van seksuele handelingen van zijn vrouw en van zijn baas. Ook komt naar voren dat de twee zeker vijf keer hebben afgesproken in een huisje of hotel. Afspraken die twee à drie uur duurden en bedoeld waren om seks te hebben. Uiteindelijk komt naar voren dat de affaire met de vrouw, een receptionist van één van de klanten van het bedrijf, van juli 2021 tot februari 2022 heeft geduurd.

De man zit er na zijn ontdekking helemaal doorheen en meldt zich ziek. De commercieel directeur gaat daar overigens niet direct mee akkoord, en wil dat de man weer op kantoor verschijnt, anders dreigt hij zijn contract niet te verlengen. De werknemer maakt ook melding van de affaire bij de algemeen directeur.

11.750 euro per maand

Uiteindelijk wordt de commercieel directeur daarna op non-actief gezet, en lopen gesprekken op een regeling of andere samenwerkingen niets uit. Daarop stapt het bedrijf naar de rechter, om het arbeidscontract op te zeggen wegens 'ernstig plichtsverzuim'. Het bedrijf heeft er geen vertrouwen meer in dat de man, die 11.750 euro per maand verdient, zich in de toekomst 'niet zal laten leiden door lustgevoelens.'

Het bedrijf wil bovendien loon terug van de tijd dat de man in hotels zat of seksueel aan het appen was. Zo werden er in negen dagen 726 berichten verstuurd naar de vrouw met de zakelijke telefoon.

De commercieel directeur is het daar niet mee eens en eist liefst 2,5 miljoen euro van het bedrijf. Hij beschouwt de affaire als privé en niet als een verstoring van de machtsverhoudingen. Daarnaast had de man nooit privéberichten van WhatsApp mogen overhandigen aan de algemeen directeur, laat staan dat hij deze mag gebruiken voor het ontslag. De man stelt verder dat de bezoekjes aan hotels onder werktijd moeten kunnen, omdat een werkgever 'privé-activiteiten tijdens werk heeft te dulden' en het niet uitmaakt wanneer hij zijn uren maakt.

De kantonrechter vindt echter dat de berichten gewoon gebruikt mogen worden in de zaak, ook om tot waarheidsvinding te komen en bijvoorbeeld te weten hoeveel berichten er zijn verstuurd. Daaruit concludeert de rechter dan ook dat er honderden berichten tijdens werktijd zijn verstuurd, zelfs tijdens afspraken met klanten.

De man moest bovendien bereikbaar zijn, vanwege zijn functie. Dat een werknemer ook privézaken mag doen onder werktijd, erkent de rechter. "Maar dan gaat het bijvoorbeeld om kort contact met het kinderdagverblijf of de tandarts, niet om het onderhouden van een (online) seksuele affaire."

'Groot gebrek aan inzicht'