Een klusjesman die 's ochtends nietsvermoedend naar zijn werk gaat en met zeven kogels wordt gedood. Per vergissing. De 'vergismoord' in Beuningen is een van de meest geruchtmakende Gelderse moordzaken van afgelopen jaren. Een maandenlang strafproces nadert zijn eind.

Zes jonge verdachten horen binnenkort of zij twintig jaar tot levenslang de cel in moeten, zoals het Openbaar Ministerie (OM) wil.

De 'vergismoord' in Beuningen: wat gebeurde er?

Het is 6 juli 2020, als de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy (49) 's ochtends naar een nieuwe klus in Beuningen rijdt. Op een parkeerplaats gaat het mis. Twee schutters - zwart gekleed, bivakmuts op - springen uit een auto, openen het vuur en doorzeven hem met kogels. Zeven in totaal. Met een gestolen bestelbus, een witte Volkswagen Transporter, vluchten ze. Mehmet overlijdt.

Hij laat drie kinderen en een vrouw na. Niemand snapt waarom hij van het leven is beroofd. Na maanden politieonderzoek is duidelijk: de moord is een vergissing. Verdachten dachten iemand anders koelbloedig om te brengen.

Wat zit erachter?

De Amsterdamse Jomairo D. (29) is hoofdverdachte. In het criminele milieu staat hij bekend als 'moordmakelaar'. Het OM ziet hem als regisseur, de man die de moord heeft georganiseerd. Vijf medeverdachten uit de Randstad, zijn 'soldaten', zouden door hem zijn aangestuurd. De bedoeling was waarschijnlijk iemand uit de onderwereld te liquideren. Waarom blijft ook tijdens het megaproces onduidelijk.

Jermaine M. (32) en Jurviën M. (21) werden er volgens het OM op uit gestuurd om te schieten. Zij zaten, meent het OM, in de witte Volkswagen Transporter waarmee de schutters op de vlucht sloegen.

Twee anderen, Desharo W. (22) en Jorvan B. (31), zaten volgens het OM in een VW Up. Volgens de officier reed deze auto ná de moord langs het slachtoffer. Ter controle, om na te gaan of het doelwit wel was overleden.

En dan is er nog August D. (33), Jomairo's broer. Hij knoopte volgens de officier 'de eindjes aan elkaar': door wapens te regelen en zijn huis beschikbaar te stellen.

Hoe zit het met het bewijs?

Dat is er in overvloede, meent het OM. Zo zijn er vele chats in handen waarin het gaat over de moord. Vooral gekraakte, versleutelde berichten van berichtendienst Sky. Er zijn camerabeelden, en uit gegevens van zendmasten zou blijken dat de verdachten van Amsterdam naar Beuningen zijn gereden. Ook is er DNA van de vermeende schutters aangetroffen. Náást belastende getuigenverklaringen.

Het OM eist forse celstraffen: levenslang tegen de opdrachtgever, 20 tot 28 jaar tegen de vijf medeverdachten.

Hoe reageren de verdachten?

Die hebben hun lippen vooral op elkaar gehouden en zich beroepen op hun zwijgrecht. Bij zittingen waar deze krant verslag van deed, zaten ze er passief bij. Alsof ze geen berouw toonden.

Van medeleven leek geen sprake. Iets waar Mehmets dochter (18) de verdachten op wees, toen ze de familie niet aankeken. "Dat dit gebeurt, maakt mij óók emotieloos over de gevolgen voor hun families."

En hun advocaten?

Zij zetten alles op alles voor strafvermindering. Maandag nog eisten advocaten vrijspraak voor Desharo W. en August D. Er is volgens hen te weinig bewijs en er moet méér onderzoek komen. Ze uiten twijfels: kan het OM uit de reisbewegingen van de telefoon wel afleiden dat de Up is doorgereden? Is zeker te zeggen dat twee mensen in de Up zaten? En: wist August D., die zou hebben geholpen, dat er een moord werd beraamd?

Hoe groot is de impact?

Die is enorm. Bij zittingen zaten geëmotioneerde familieleden op de tribune. Mehmets weduwe wilde de impact duidelijk maken. Ze zette in september een ingelijste foto van haar man, vlak voor zijn dood genomen, op tafel in de rechtbank.

"Onze levens zijn verwoest", zei ze in tranen. Lang schaamden de nabestaanden zich. Ze kregen te maken met argwanende blikken. Sommigen dachten dat de klusjesman niet zo onschuldig was. "De buitenwereld heeft een oordeel gevormd over mijn vader. Dat heeft me heel boos gemaakt", zei Mehmets dochter.

En nu?

De rechtbank heeft nog weken om zich te beraden. Het strafdossier is enorm en telt ruim 10.000 pagina's. Niet vreemd dus dat het proces lang duurt.