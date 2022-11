Beschamend dat dit gebeurt, zegt de een. Leer er mee leven, het overkomt iedereen, reageert een ander. Geef je kind een Nederlandse voornaam en laat zo zien dat je kind met westerse waarden is opgevoed, oppert weer iemand anders. Dit moeten we zo snel mogelijk uitbannen, vindt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf.

Het verhaal over 'Lisa' uit Meppel, die op grond van haar echte naam is afgewezen voor een stageplek, maakt de tongen flink los en leidt tot de meest uiteenlopende reacties en inmiddels twee onderzoeken naar de gang van zaken.

'Lisa' is de gefingeerde naam van de zestienjarige dochter van Metin Yavuz. Zij volgt een mbo-opleiding en wilde graag stagelopen bij dierenwinkel Pets Place in Meppel. Als ze onder haar eigen naam solliciteert, wordt ze meteen afgewezen. Er zou geen stageplek zijn.

Als ze het vervolgens opnieuw probeert, maar nu onder de naam 'Lisa Sloots', is er ineens wel een stageplek. Het antwoord kwam volgens haar vader van dezelfde contactpersoon en op een paar woorden na is het dezelfde brief.

Haar vader heeft de zaak naar buiten gebracht. Hij is woest en wil dat er meer actie wordt ondernomen tegen dit soort praktijken. Pets Place heeft een onderzoek aangekondigd naar de gang van zaken.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gaat ook onderzoek doen. "Bij ons meldpunt is vanochtend een klacht binnengekomen over dit bedrijf, dat bij ons is geregistreerd als erkend leerbedrijf'', meldt woordvoerder Bart Faber. Dat onderzoek kan ertoe leiden dat het bedrijf van de lijst wordt gehaald en er helemaal geen stagiaires meer gaan werken.

SBB kent de schokkende verhalen en heeft daarom een aantal jaren geleden een meldpunt in het leven geroepen om stagediscriminatie te beteugelen. Dit jaar zijn er volgens woordvoerder Bart Faber bijna zestig meldingen geweest op 250.000 erkende leerbedrijven.

Meldpunt lastig

Dat zouden er veel meer kunnen zijn. "We merken dat het meldpunt niet goed vindbaar is voor studenten. Bovendien zijn de meldingen vaak anoniem en dat maakt onderzoek moeilijk, erkent Faber. "Studenten hebben vooral contact met hun school en wij zijn er voor de leerbedrijven.''

Na elke melding doet SBB onderzoek. Dat kan afhankelijk van de uitkomst leiden tot het compleet schrappen van een erkend leerbedrijf. "Dat gebeurt, maar niet vaak. We passen altijd hoor en wederhoor toe. We spreken student, school en leerbedrijf. Elk leerbedrijf moet een sociaal en fysiek veilige leeromgeving aanbieden.''

Als een misstand wordt geconstateerd, kan dat ook leiden tot een gesprek met verbeterafspraken. "Dan gaan we ook vaker langs voor controle. Normaal doen we dat eens in de vier jaar. Dan kan het bijvoorbeeld ieder half jaar zijn'', zegt Faber.

Niet meer loslaten

Metin Yavuz, de vader van 'Lisa', is blij verrast met alle aandacht die het onderwerp na zijn verhaal heeft gekregen. "Ik bedank ook de minister. Het is goed dat hij er mee aan de slag gaat. Het voelt goed dat er echt iemand opstaat. Tegelijk zeg ik ook: het werd ook tijd. Dit speelt al dertig jaar. Ik hoop dat hij nu niet meer loslaat en het structureel oplost.''

Yavuz krijgt overweldigend veel reacties: via mailtjes, telefoontjes, app. "Ik heb mijn telefoon de hele tijd aan de lader en kom niet aan werken toe.'' Het zijn vooral heel veel warme reacties, maar ook kritische, van mensen die vinden dat de vader het onderzoek van de werkgever moet afwachten. "Voor mij is het duidelijk. Ik heb het zwart-op-wit. Een andere conclusie dan discriminatie kan er niet zijn'', vindt Metin Yavuz.

Zelf plaatsen

De Stentor heeft ook mbo-scholen in de regio om een reactie gevraagd over het probleem van stagediscriminatie. De meeste waren nog niet in staat te reageren op onze vragen. Aventus (Apeldoorn, Zutphen, Deventer, Raalte en Epe) zegt heel alert te zijn op signalen. "We plaatsen heel veel zelf en dan heeft het leerbedrijf in feite geen keus. Daardoor hebben we geen concrete voorbeelden van misstanden, maar we zijn en blijven er kien op'', zegt woordvoerder Daphne van Vliet.

Bij een systeem van stagematching geven stagiairs op vrijwillige basis op wat ze kunnen (competentie) en wat ze willen (leerwens). Op basis van deze kenmerken, zonder naam en toenaam noch culturele achtergrond, kiest het leerbedrijf de stagiair. Doordat zowel onderwijsinstellingen als werkgevers zich vooraf aan dit systeem verbinden, is de verwachting dat hiermee discriminatie op grond van achternaam met succes bestreden kan worden.

Vooroordelen

Volgens onderzoeker Suzan de Winter van Verwey-Jonker Instituut is dat niet per se zo. "Er zal een goede training van onderwijsprofessionals moeten komen. We zien nu ook dat die op basis van eigen vooroordelen geneigd zijn stagiaires met een migratieachtergrond te plaatsen in de eigen etnische groep. Daarnaast bestaat het risico dat jongeren die dankzij stagematching door het voorportaal komen bij werkgevers die oorspronkelijk discrimineerden op de werkvloer te maken krijgen met discriminatie. Dat moet je ook oplossen.''

Onderzoekers: 'Kwart studenten ervaart discriminatie bij zoektocht naar stage'

Het verhaal van 'Lisa' uit Meppel staat bepaald niet op zichzelf. Hoe groot het probleem van stagediscriminatie is, blijkt onder meer uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Een kwart van de ondervraagde studenten gaf aan discriminatie te hebben ervaren bij het zoeken naar een stage en een op de acht gedurende een stage. Dat gebeurde op grond van gender, migratie-achtergrond, huidskleur, religie en opleidingsniveau.

Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek in Utrecht en is nu bezig in Rotterdam. De belangrijkste uitkomsten tot dusver zijn:

Vrouwelijke studenten hebben een grotere kans op een positieve reactie van een stagebedrijf dan mannelijke studenten met dezelfde kenmerken.

Studenten met een naam die kan verwijzen naar een migratieachtergrond hebben minder kans op een stageplaats dan studenten die op basis van hun naam geen migratieachtergrond lijken te hebben.

In de sectoren zorg en welzijn wordt niet gediscrimineerd op basis van migratieachtergrond.

mbo-studenten met een islamitische geloofsovertuiging hebben een kleinere kans op een positieve reactie van een stagebedrijf, met name in de ICT-sector.