Blinde en slechtziende migranten konden jarenlang nergens terecht voor Nederlandse taallessen. Zo hebben Ramadan (45), Nafi (88) en Abeba (49) nooit inburgering gehad en werden ze afgewezen op taalscholen, omdat die weinig ervaring hebben met slechtzienden. In hartje Rotterdam is er wel een warm nest voor migranten met een visuele beperking.

De Syrische Ramadan Kossa (45) is sinds zijn 4de slechtziend. Met zijn rechteroog ziet hij 10 procent, met zijn linkeroog 5. Hij heeft een moeizame jeugd gehad in Syrië, vertelt hij, waar hij zijn beperking geheim moest houden. "Mensen geloofden me toch niet. In Syrië word je als gehandicapte niet serieus genomen." Hoewel hij slechtziend is, studeerde hij psychologie aan de universiteit van Aleppo. "Ik kon nooit lezen wat de docent op het bord schreef. Maar ik schaamde me om telkens hulp te vragen." Hij deed, anders dan zijn vrienden, negen jaar over het behalen van zijn diploma.

Burgeroorloog

In 2015 verlaat hij huis en haard, vanwege de burgeroorlog in zijn thuisland, en vlucht naar Nederland. Als hij aanklopt bij taalscholen wordt hij afgewezen, want ervaring met blinden heeft bijna geen enkele school.

In Rotterdam wonen naar schatting zo'n 1500 slechtziende migranten die nooit de kans hebben gekregen om in te burgeren. Reden voor Tonny van Breukelen en Jerrel Volkerts om in 2017 een taalschool op te richten voor die groep. "Deze mensen krijgen vrijstelling. Het effect is tien keer zo erg", zegt ze. Dat de overheid met de hand over het hart strijkt zorgt er namelijk voor dat blinden en slechtzienden in een isolement terecht komen. Studeren, en het vinden van een baan gaat moeizaam. "Terwijl iedereen met een beperking mee moet kunnen doen in deze wereld.''

Slechtzienden

Het is vrijdagmiddag als bij Stichting Beter Zien Anders Kijken, aan de Kipstraat in Rotterdam, zo'n twintig blinde en slechtziende Rotterdammers aan tafel met elkaar babbelen. De een maakt zich klaar om taalles te geven, de ander om taalles te krijgen. Sommige slechtzienden zijn er voor de gezelligheid en het contact met hun lotgenoten.

Bij Van Breukelens stichting beschikken ervaren taalcoaches over hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. Zoals een digitale handloep waarmee Ramadan teksten kan lezen. "Sommige slechtzienden kunnen zwarte letters op een witte achtergrond beter zien, of gele letters op een blauwe achtergrond. Dit apparaatje geeft teksten weer in verschillende kleurencombinaties", vertelt begeleider Anda die zelf ook slechtziend is.

Tonny van Breukelen richtte in 2017 een taalschool op voor blinde migranten. Foto: Marlies Wessels

Toen de Irakese Nafi Tossa na de Golfoorlog in 1993 naar Nederland vluchtte (hij was toen 60) meldde hij zich ook aan voor een cursus Nederlands. Ook hij is slechtziend. "De gemeente zei dat ik te oud was en dat ik het niet nodig had om de taal te leren."

Tossa is oud-diplomaat, spreekt vloeiend Frans, Arabisch, Engels en Aramees en heeft liefde voor talen. De afmelding voor de cursus kwam hard aan. "Ik was niet tevreden met mijn niveau Nederlands." Pas zes maanden geleden, op zijn 88ste, ging Tossa voor het eerst op Nederlands taalles, waar hij zich als herboren voelt. "Het is fantastisch om een nieuwe taal te leren op deze leeftijd."

Blind door mijnexplosieven

Dat geldt ook voor Abeba Brhane (49) uit Eritrea, die blind werd op haar 11de, na een hersenvliesontsteking. Abeba volgt niet alleen zelf taallessen, maar geeft bij de stichting ook vrijwillig brailleles. "In Eritrea gaf ik les aan kinderen die blind zijn geworden door mijnexplosieven. Ze verloren hun ogen, handen en voeten. Heel zielig", vertelt ze.