De Harderwijkse Anne-Marije Maris (42) was taalwetenschapper en logopedist. Toen ze door een burn-out ruim vijf jaar geleden thuis kwam te zitten, maakte ze handgeletterde kaartjes voor vrienden en familie. Inmiddels is die hobby uitgemond in 'Brievenbusgeluk' waarmee ze talloze bemoedigende gedichtjes en teksten verspreidt.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze heeft 83.500 volgers op Instagram en 22.000 op facebook, iets wat ze zelf eigenlijk nog steeds maar moeilijk kan geloven. Toch is die overweldigende aandacht ook vertaald naar haar keukentafel, die deze dagen voor december voor minstens de helft vol ligt met bestellingen.

Haar gedichten en teksten ráken. Het is een uit de hand gelopen hobby die vijf jaar geleden begon, toen ze met een huilbaby en een peuter met autisme thuis kwam te zitten met een depressie. "Het was de zwaarste tijd van mijn leven. In die maanden gingen mijn man en ik uit elkaar en ik raakte mijn baan kwijt. Ik dacht: hoe ga ik ooit weer opkrabbelen?"

Gevoelsmens

Met haar kinderen kleurde ze veel aan tafel en ze maakte kaartjes voor vrienden en familie, toen de ontvangers enthousiast zeiden dat ze er meer mee moest doen. "Vriendinnen noemden de kaartjes die ik stuurde 'brievenbusgeluk' en onder die naam ben ik mijn teksten op Instagram gaan delen. Het was doodeng, omdat je toch iets persoonlijks en kwetsbaars van jezelf weggeeft. Ik ben altijd al een gevoelsmens geweest en ik schreef vroeger al op hoe ik me voelde."

Gedichten kunnen gaan over maatschappelijke problemen, maar ook over haarzelf en wat ze met haar gezin meemaakt. De herkenbaarheid is volgens Maris vaak groot: "Het gedicht 'Wat ik wil' gaat bijvoorbeeld over mijn aanpak als moeder. Ik voel me in mijn opvoeding van een kind met autisme regelmatig niet begrepen door de buitenwereld. Mensen vinden dat je strenger moet zijn, dat je hem gewoon 'aan moet pakken'. Met het gedicht 'Wat ik wil' uit ik vooral mijn gevoel als moeder dat ik écht niet zomaar wat doe, dat ik heus wel nadenk over mijn aanpak maar dat ik kijk naar wat mijn kind nodig heeft om zich veilig en begrepen te voelen."

Voor iedereen

'Mensen raken en de wereld een stukje mooier maken', het klinkt misschien gezapig, maar dat is de motivatie van Maris om door te gaan. Inmiddels zijn de potloden en stiften vervangen door een iPad Pro waar ze haar hersenspinsels in tekst en tekeningen op kwijt kan. "Ik wil geen verheven kunst op papier zetten en schrijven in een taal die iedereen begrijpt."

Zeven dagen per week is ze druk met Brievenbusgeluk. Toch is Maris niet van plan om een kantoor te huren. "Het autisme en het complexe gedrag van mijn oudste zoon maken dat ik thuis wil blijven voor hem."