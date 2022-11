Wat te doen tegen de hoge energieprijzen? Neem een dynamisch energiecontract, roepen mensen die zo'n contract hebben. 'Ik kijk eerst naar de stroomprijs voordat ik de vaatwasser aanzet.'

Martin Veldkamp kijkt naar de app van stroomleverancier Zonneplan waar de stroomprijzen per uur staan vermeld. Als hij nu - na het avondeten - de vaatwasser aanzet kost een kWh elektriciteit 30 cent, over zes uur nog maar een dubbeltje. De 32-jarige Zwollenaar woont alleen in een appartement en heeft alle ruimte om te bepalen wanneer de wasmachine moet draaien. "Dus ik programmeer de vaatwasser dat ie dán gaat draaien. Met de wasmachine precies het zelfde."

Martin Veldkamp kan op zijn telefoon zien wat de elektriciteit op dat moment kost en of het voordelig is om even te wachten met het aanzetten van bijvoorbeeld de vaatwasser. Foto: Frans Paalman

"Een jaar geleden heb ik een dynamisch energiecontract genomen. Kort na de Russische inval was de elektriciteitsprijs even heel duur, dat merk je dan direct en heel even twijfelde ik of ik geen fout had gemaakt, maar die hoge prijzen duurden maar even. Daarna was het veel goedkoper. Ik betaal nu tussen de 5 en 10 euro aan elektriciteit per maand, of ik krijg geld terug. Ik heb het gevoel dat ik zelf de prijs van elektriciteit in de hand heb. Met de vermindering energiebelasting had ik vorige maand een rekening van 1 cent."

Bedrijven die dynamische contracten aanbieden, kopen de elektriciteit op de dagmarkt in. Ieder uur wisselt het tarief, afhankelijk van de vraag en het aanbod van groene stroom van zon en wind. Wie een dynamisch contract heeft krijgt een dag vantevoren een overzicht via een app wat de tarieven worden. "Vaak is het tussen de middag goedkoop en 's avonds als iedereen thuis komt, de lichten aandoet en gaat koken dat stijgen de prijzen weer."

Naar schatting hebben inmiddels tienduizenden Nederlanders een dynamisch contract. Exacte cijfers zijn er nog niet. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt ziet de trend en brengt momenteel in kaart hoeveel mensen inmiddels een dergelijk contract hebben en of het reguliere toezicht voldoet.

Verbazing

Reguliere energiebedrijven rekenen gedurende de dag één tarief, dat tegenwoordig voor drie maanden vaststaat. De energieprijzen op de internationale markt dalen, maar het gros van de Nederlanders merkt daar nog niks van. Sterker: energiereus Vattenfall kondigde deze week aan dat de tarieven voor consumenten per 1 januari nog verder stijgen. Martin Veldkamp hoorde het nieuws met lichte verbazing aan. Hij betaalt deze maand gemiddeld 21 cent voor een kWh elektriciteit. Grote energiebedrijven vragen inmiddels anderhalf tot vier keer méér, in die prijs zit hun winst en een risico-opslag. "Bizar dat veel mensen nog zo'n hoge energierekening hebben. De energieprijzen zijn zo sterk gedaald. Die energiebedrijven moeten toch helemaal binnenlopen?"

"Afgelopen zomer was de prijs een paar keer negatief. Dan kríjg je dus geld als je stroom afneemt. Fascinerend. Ik heb alles aangezet: de tv, spelcomputer, lampen, alles. Dat leverde natuurlijk geen kapitalen op, maar ik deed het voor de lol."

Volgens de bedrijven die dynamische contracten aanbieden - onder andere Zonneplan, ANWB en Frank Energie, kunnen consumenten honderden euro's per jaar besparen. Op sociale media bewieroken degenen die een dynamisch contract hebben de voordelen. Wie de discipline op kan brengen om elektriciteit te gebruiken als de prijzen laag zijn, kan besparen, beaamt ook de Consumentenbond.

Verbruik spreiden

Dynamische contracten worden inmiddels ook gezien als handig hulpje bij de energietransitie. Als iedereen op dezelfde tijd energie nodig heeft voor opladen van elektrische auto's, warmtepompen en inductieplaten dan zullen de kabels in de grond nóg dikker moeten worden. Als er financiële prikkels zijn dan zal het verbruik beter over de dag verspreid worden.

De vaatwasser gaat aan als de stroomprijs gunstig is. Foto: Frans Paalman

Veldkamp, it'er van beroep, vindt zo weinig mogelijk energie verbruiken tegen zo'n laag mogelijke prijs inmiddels 'een sport'. "Het gaat zo ver dat ik soms een dag wacht met de was omdat er dan harde wind wordt verwacht en veel wind is meteen van invloed op de energieprijzen. En ik probeer mijn verbruik laag te houden. In de hal en wc heb ik bewegingsmelders voor het licht. Alle verlichting is slim, als ik weg ben zijn ze uit. En met een slimme stekker heb ik van alle apparaten het stroomverbruik gemeten. Het eco-programma op de vaatwasser bleek helemaal niet voordeliger. En ik kwam erachter dat de netwerkschijf altijd draaide. Nu gaat ie pas draaien als ie iets moet doen. En de kerstverlichting zet ik volgende maand ook achter een slimme stekker, als ik weg ben, brandt er niets."

Veldkamp kwam via via in contact met de mogelijkheid om energie tegen dagkoersen te kopen. "Op feestjes en bijeenkomsten hebben mensen het heel de tijd over de energieprijzen. Natuurlijk noem ik dan ook mijn tarieven. Ik promoot mijn contract niet, maar mijn verhaal is natuurlijk wel aanstekelijk. Als iedereen klaagt over de hoge prijzen en ik meld dat ik geld terug heb gekregen. Een vriend van me is ook overgestapt."