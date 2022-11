Terwijl een groot deel van het land zich drukt maakt over energieprijzen, heeft Tim Mourik (36) uit Barneveld een energierekening van nul euro. En dit heeft hij helemaal zelf voor elkaar gekregen: 'We zijn sinds oktober 'officieel' energieneutraal.'

Een warmtepomp, zonneboiler, én zo'n 35 zonnepanelen verspreid over het dak van het huis en de garage voorzien het gezin Mourik van stroom en warm water. Voor hen geen dure installateurs: Tim heeft zelf alles zelf de afgelopen jaren geïnstalleerd. "Een puur hobbymatige interesse", noemt hij het. "Het begon een aantal jaren geleden in ons oude huis, ik dacht 'zonnepanelen, interessant idee', en heb er toen zelf een paar geïnstalleerd."

Van daaruit vloeide de huidige energieneutrale woning. "Toen we dit huis kochten in 2020, was een zonneboiler eigenlijk het enige dat meeverhuisde. De eerste paar jaar hebben we nog gebruik gemaakt van een 'ouderwetse' gasaansluiting. Met alleen de zonneboiler zou je vijf maanden geen warm water hebben. In maart 2020 kwamen de eerste zonnepanelen, en die zomer installeerden we een warmtepomp. Afgelopen zomer heb ik de warmtepomp zo aangepast dat deze voor voldoende warm water kan zorgen, als vervanging voor de boiler."

"En daardoor zijn we sinds oktober helemaal van het gas af", aldus een trotse Mourik. Op deze manier van je energierekening afkomen, vergt echter wel een flinke investering. "Ik heb er deze week over na zitten denken, ik denk dat we alles bij elkaar zo'n 12.000 euro hebben besteed. En dat is dan zonder de manuren om alles te laten installeren, wat normaal veruit de grootste kostenpost is, en mét natuurlijk de nodige subsidies voor de boiler en warmtepomp."

'Je kunt heel veel zelf doen'

"Ik ben heel erg blij dat ik jaren geleden die keuze om wat zonnepanelen te nemen heb gemaakt", blikt Tim terug. In het dagelijks leven is hij IT'er, "Ik weet niet meer precies hoe ik er in ben gerold. Maar ik ben als IT'er altijd geïnteresseerd geweest in alles wat met computers en techniek te maken heeft. En als je een beetje handig bent, kun je prima heel veel zelf doen. Ik draai er gelukkig mijn hand niet voor om."

Met de huidige energieprijzen verdient Mourik zijn investering sneller terug dan ooit. "Maar het terugverdienen is niet het belangrijkste: ik kijk tien, twintig jaar vooruit, en daarnaast is het gewoon heel erg prettig om van die vaste maandlasten af te zijn. Ik ben nu alweer bezig met nadenken over hoe ik zoveel mogelijk van onze eigen opgewekte energie op kan slaan en gebruiken. Het installeren van een accu wordt waarschijnlijk mijn volgende project."

Dubbel gevoel

Tim's partner en twee kinderen vinden het geklus geen enkel probleem, aldus Tim zelf. "Zo lang het maar comfortabel en warm in huis blijft", lacht hij. "En de besparing is natuurlijk hartstikke fijn. Met de huidige energieprijzen besparen we als gezin van vier personen zo'n 700 euro per maand aan energie."

De huidige energiecrisis zorgt voor een dubbel gevoel: "Aan de ene kant ben je natuurlijk blij, dat wij de luxe hebben dat we dit kunnen doen. Aan de andere kant hoor je natuurlijk de schrijnende verhalen. Enorm veel mensen komen in een lastige situatie terecht. Dat is één van de redenen dat wij wat overcapaciteit hebben geregeld: we wekken zo'n 11.000 kilowattuur per jaar op, waarvan we zo'n 9000 verbruiken. Hierdoor kan ik ook ik wat schoon opgewekte energie terug leveren."