Er is een tekort aan gebruikte auto's. Handelaren in Oost-Nederland hebben grote moeite om het aanbod op peil te houden. Dat merkt de automobilist in de portemonnee. 'Een koper moet minder noten op zijn zang hebben.'

"In de ruim twintig jaar ervaring die ik heb, heb ik dit nog niet eerder zo meegemaakt", zegt Ramon Eshuis van Eshuis Auto in Lettele. Het probleem begint in coronatijd: de productie van chips stagneert en daar heeft de auto-industrie erg veel last van. Er worden (nog steeds) minder nieuwe voertuigen gemaakt en dat beperkt ook het aantal tweedehandsjes dat na verloop van tijd te koop komt. "Nu merk je het sneeuwbaleffect."

Mismatch

Doordat leasebedrijven moeilijker aan nieuwe auto's komen, rijdt de bestaande vloot langer door en komt niet als occasion op de markt. Tijdens de pandemie zijn meer gebruikte auto's gekocht als alternatief voor het openbaar vervoer. Die auto's worden niet massaal ingeruild, waardoor het aanbod verder opdroogt. Daarnaast worden relatief veel diesels aangeboden, terwijl vraag is naar zuinige benzine-, hybride en elektrische auto's.

"Er is sprake van een tekort én een mismatch", concludeert Paul de Waal van brancheorganisatie BOVAG. De schaarste is niet van vandaag op morgen opgelost. Omdat de vraag groter is dan het aanbod zijn de prijzen hoog en zullen die hoog blijven. Wij verwachten dat het plafond is bereikt, maar verwachten ook geen snelle daling."

Grillig

Wat betekent dat in de praktijk? "Voor een auto die ik twee jaar geleden voor 10.000 euro verkocht, betaal ik nu 10.000 euro als inruilwaarde. Bizar", vertelt Gerrit Rook van AutoRenz in Kampen. "Zowel autobedrijven als consumenten zijn de dupe van de huidige situatie. Met hetzelfde budget als vorig jaar koopt de consument op dit moment een auto die een jaar ouder is of 20.000 tot 30.000 kilometer meer heeft gereden."

Automobilisten zijn massaal op zoek naar zuinige, gebruikte auto's. Maar die zijn duur of amper te koop. "Kopers moeten langer zoeken of minder noten op hun zang hebben", aldus Paul de Waal van brancheorganisatie BOVAG. Foto: ANP

"Inkopen is momenteel lastig", ervaart Macaulay Kruit van Automobielbedrijf Kruit in Apeldoorn. "Ik krijg auto's aangeboden van andere bedrijven en handelaren. Bij hen wordt minder ingeruild en dat merk ik ook." De situatie is 'ontzettend grillig' klinkt het bij Greve & Poot in Emmeloord. Dat het meer moeite kost, beaamt Seldenrijk in Harderwijk; het autobedrijf dat 'altijd meer dan vijfhonderd occasions op voorraad' belooft.

Verschillen

Lukt dat? "Het gaat prima", reageert verkoper Axel van het Ende. Hoe? "Wij kopen auto's in via vaste kanalen." Die reactie geven meerdere handelaren in deze regio, zoals Autobedrijf Abe in Steenwijk: 'Hebben vaste dealers'. En Autobedrijf Duran in Emmeloord: 'Doen we al twintig jaar zaken mee'. Zij stellen dat de automarkt continu te maken heeft goede en slechte jaren.

"Zo extreem als nu heb ik het nog nooit meegemaakt", zegt Paul de Waal van branchevereniging BOVAG. Het verschil is verklaarbaar, legt hij uit: "Het is afhankelijk van welke inkoopkanalen een bedrijf heeft en hoe goed die op orde zijn. De een zoekt zelf naar occasions, terwijl de ander het via leveranciers en groothandelaren doet."

Langer zoeken

Omdat in Nederland het aanbod van occasions opdroogt, zoeken handelaren hun heil in het buitenland. De meeste tweedehandsjes worden traditioneel vanuit Duitsland geïmporteerd. Ook bij onze oosterburen ontstaat schaarste. Dus komen gebruikte auto's steeds vaker uit België, Spanje en Oostenrijk. "Vroeger zat er rotzooi tussen, maar tegenwoordig zijn het correcte auto's met boekjes: jong en met weinig kilometers", aldus Rook.

Zeuren? Dat wil Ramon Eshuis uit Lettele niet doen, ondanks de schaarse automarkt: "De coronajaren waren goed voor de branche." Foto: Ruben Meijerink

Biedt dit hoop voor de toekomst? "Deze schaarste is niet van vandaag op morgen opgelost", verwacht De Waal. "Het is niet zo dat er geen occasions te koop zijn. Wel moeten kopers langer zoeken om te vinden wat ze willen of moeten zij minder noten op hun zang hebben."