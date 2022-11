Aan het begin van de tweede, tevens laatste week van de klimaattop in Egypte is nog nauwelijks iets toegezegd. Heet hangijzer is vooral financiële compensatie van rijke, vervuilende landen aan arme landen die lijden onder klimaatverandering.

Dit moet de onwaarschijnlijkste locatie zijn van een klimaattop ooit. Een paar prefabhallen in de bloedhete woestijn bij Sharm el-Sheikh, die tot in het extreme worden gekoeld voor dertigduizend deelnemers die van overal ter wereld per vliegtuig hierheen zijn afgereisd. Alles in de Egyptische badplaats komt van elders - van de luxebroodjes en massaal aangeplante dadelpalmen tot de besnorde mannen die de gasten bedienen en bewaken, en die zonder uitzondering uit Caïro komen.

Op het terrein van de klimaattop staan lange rijen in de brandende zon voor de koffietentjes. Verder blijft iedereen wijselijk zoveel mogelijk binnen. De deelnemers dwalen door de enorme hallen van hot naar her, op zoek naar een onmogelijk bewegwijzerde bestemming, van de locatie van de volgende vergadering tot de dichtstbijzijnde wc. In de zalen blazen batterijen airco's zo hard dat men elkaar amper kan verstaan, om nog maar te zwijgen van de vliegtuigen met toeristen die om de paar minuten overkomen.

In Sharm el-Sheikh is de eerste week weinig vooruitgang geboekt met het redden van het klimaat. Aan het begin van deze tweede, beslissende week, met formeel nog vier onderhandelingsdagen te gaan, liggen er weinig nieuwe klimaatplannen en er is weinig nieuwe klimaatfinanciering toegezegd. De 'geest van Glasgow' (locatie van de vorige VN-klimaattop, waar landen afspraken dat ze nog harder hun best gingen doen om de opwarming van de aarde op de relatief veilige 1,5 graad te houden) lijkt geheel verdampt - slachtoffer van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de inflatie. Een aantal landen probeert de 1,5 graad zelfs uit de slotverklaring te houden.

Heel onverstandig, zegt oud-DSM-topman Feike Sijbesma, die namens We Mean Business Coalition, een groep van tweehonderd bedrijven, de klimaattop vorige week aanspoorde tot ambitie. "Die 1,5 graad is het enige waarover tweehonderd landen het eens zijn geworden. Als je die stip op de horizon weghaalt kom je nergens meer." Al maken veel landen weinig haast met die doelstelling: volgens de maandag gepresenteerde Climate Change Performance Index 2023 zit geen van de 59 landen met de grootste uitstoot op een 1,5 graden-pad. De grootste vervuiler, China, is zelfs fors van dat pad af geraakt.

Klimaatcompensatie

Ambitie ontbreekt ook op ander vlak: hoewel de arme landen vooraf klip-en-klaar hadden gemaakt dat ze op deze top eindelijk harde afspraken met de rijke landen willen over compensatie voor geleden klimaatschade (loss and damage), en het punt zelfs voor het eerst op de agenda wisten te krijgen, schiet het niet op. De Europese Unie lijkt wat te bewegen, maar de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry - zich maandag met een flesje cola van hal naar hal reppend - stelde vorige week glashard dat er géén deal over klimaatcompensatie komt.

Probleem is wellicht dat er in Sharm-el-Sheikh weinig activisten en ngo's zijn die druk op de ketel houden. Velen zijn thuisgebleven vanwege visumproblemen en hoge hotelkosten. Anderen werden weggehouden door het autoritair geregeerde gastland, dat oppositionele geluiden zo min mogelijk ruimte gunt, getuige ook het forse politiecordon rondom de top. In het weekend was er een bescheiden demonstratie voor klimaatcompensatie. Die baarde minder opzien dan de mediacampagne voor de hongerstakende Egyptische activist Alaa Abd-el-Fattah, al heeft diens zaak niets met klimaat te maken.

Veel deelnemers vrezen dat de klimaattop op een regelrechte mislukking uitloopt als er deze week geen akkoord komt over klimaatcompensatie. Dat moet een specifieke financiële regeling voor loss and damage zijn - naast de bestaande klimaatfinanciering voor het verminderen van de uitstoot en klimaatadaptatie - zegt Rachel Simon van Climate Action Network, een koepel van klimaat-ngo's. Bas Eickhout van GroenLinks, delegatieleider van het Europees Parlement, kan zich daarin vinden. "Waar zouden we anders een akkoord over moeten bereiken? Gezien alle wereldproblemen is het verder even pas op de plaats."

Bossenalliantie

Hoopvolle ontwikkelingen moet je in de megahallen met een lampje zoeken. Ze zijn er wel degelijk, zoals de toenemende aandacht voor de rol van vrouwen, maandag centraal op Gender Day. Vrouwen lijden het meest onder de klimaatcrisis, maar zitten het minst aan tafel als het om klimaatbeleid gaat. Dat gaat veranderen, zei Sima Bahous van UN Women bij de aankondiging van een stel nieuwe initiatieven. "Vrouwen zijn het gezicht van klimaatweerbaarheid. Zij zijn ook de oplossing."

Een teken van hoop was ook het nieuws dat Brazilië (onder zijn nieuwe president Lula da Silva), de Democratische Republiek Congo en Indonesië na tien jaar praten samen gaan optrekken in een bossenalliantie. Ze gaan rijke landen geld vragen voor de bescherming van hun regenwoud. Het voedt in de wandelgangen de hoop dat er op die manier eind deze week misschien toch ook nog een klimaatcompensatiealliantie komt.