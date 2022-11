In Amsterdam en omstreken wordt het openbaar vervoer komend jaar weer flink duurder, in Luxemburg is reizen met trein, tram en bus sinds 2020 helemaal gratis. Is dat niet ook iets voor Amsterdam? 'Je wint niet veel met gratis ov voor iedereen.'

De Amerikaanse Dustin Lee (43) nam, toen hij nog in de Verenigde Staten woonde, vrijwel nooit het openbaar vervoer, behalve dan om zo nu en dan eens naar het vliegveld te gaan. Voor al het andere ging hij 'gewoon' met de auto.

Sinds Lee in Luxemburg woont, geldt voor hem precies het omgekeerde. Helemaal nu het openbaar vervoer er sinds twee jaar gratis is. Lee: "Ik vraag mezelf vaak voor ik de deur uit ga af of ik de auto nodig heb voor deze boodschap. Als het antwoord op die vraag nee is, pak ik het ov."

het ov heeft voor hem nog meer voordelen. Als hij met bus of tram gaat, hoeft hij zich bijvoorbeeld geen zorgen te maken over parkeren en loopt hij niet het risico vast te komen te staan in het vaak rampzalig drukke verkeer. En dat het niks kost, helpt ook. "Voordat het gratis werd, pakte ik misschien eens per week de bus of de tram, nu doe ik dat vrijwel elke dag."

Zo'n mentaliteitsverandering is precies wat de Luxemburgse regering teweeg wilde brengen met de invoering van gratis openbaar vervoer in 2020.

Het kleine, welvarende Luxemburg staat te boek als een echt autoland. Van alle EU-lidstaten heeft het 640.000 inwoners tellende land de meeste auto's per hoofd van de bevolking. Tel daarbij op dat dagelijks vele duizenden Fransen, Duitsers en Belgen voor hun werk naar het land rijden en je hebt het recept voor de files waar Luxemburg berucht om is.

Instappen en gaan

Door het ov gratis te maken hoopt de regering van Luxemburg niet alleen dat meer mensen de auto laten staan, maar ook iets te doen aan de inkomensongelijkheid in het land. Het gratis ov geldt voor iedereen: dus studenten, ouderen, werkenden, niet-werkenden, maar ook toeristen of mensen die op doorreis zijn. Niks kaartje kopen of inchecken; gewoon instappen en gaan.

Echt gratis is het Luxemburgse ov natuurlijk niet; het wordt volledig van belastinggeld betaald. Het valt volgens de Luxemburgse regering echter relatief mee hoeveel opbrengsten ze mislopen zonder de kaartjes, die in vergelijking met andere EU-landen toch al vrij goedkoop waren.

De kaartverkoop leverde jaarlijks 'maar' zo'n 41 miljoen euro op, terwijl de totale kosten voor het ov 500 miljoen euro per jaar bedragen. Doordat ov-kaartverkooppunten en -machines nu niet meer nodig zijn, wordt er zelfs wat geld bespaard.

De grote vraag is natuurlijk of de Luxemburgers nu echt veel vaker het ov pakken in plaats van de auto. Dat is vooralsnog niet het geval, zegt Veronique Van Acker, die voor de publieke onderzoeksinstelling Liser (Luxembourg Institute on Social Economic Research) de sociaaleconomische impact van de invoering van gratis ov in Luxemburg onderzoekt.

"De ov-maatschappijen zijn optimistisch en wijten de stabilisatie en groei van de reizigersaantallen ten opzichte van de cijfer van voor de pandemie aan de invoering van gratis ov," aldus Van Acker. "Maar wat we vooral zien, is een verschuiving van het gebruik van het ene openbaar vervoersmiddel naar het andere en voetgangers en fietsers die meer ov pakken sinds het gratis is. We zien niet dat automobilisten nu vaker het ov pakken."

Meer congestie van voor de pandemie

Volgens de verkeersindex van TomTom was de congestie op de Luxemburgse wegen - afhankelijk van de locatie - in mei van dit jaar grotendeels gelijk aan of groter dan in mei 2019, toen de coronapandemie nog moest komen en er voor openbaar vervoer nog betaald moest worden.

Helemaal als een verrassing komt dat niet, integendeel zelfs. Voordat het ov gratis werd, zei slechts 5 procent van de respondenten van een online peiling vaker het ov te zullen pakken als dat gratis zou worden, aldus Van Acker. Voor sommigen, zoals Lee, is het gratis ov dus een uitkomst, maar voor de meeste mensen blijken het gemak van de auto, de kwaliteit van het ov en de reistijd zwaarder te wegen dan de kosten voor het ov.

"Verkeersminister François Bausch noemt gratis ov de 'kers op de taart' in de strategie voor de mobiele shift, maar hij benadrukt dat de taart zelf nog wel moet worden gebakken," zegt Van Acker. "Dat wil zeggen: het is goed dat we nu gratis ov hebben, maar er moeten nog heel veel dingen gebeuren willen mensen daar optimaal gebruik van kunnen maken. Het is niet alleen een kwestie van het gratis maken, maar we moeten er ook voor zorgen dat het aanbod verbetert. We moeten dus investeren in spoorlijnen, de tramlijn verder uitbouwen, het busnetwerk verbeteren en reistijden beter op elkaar afstemmen."

Prijsstijging ov in Amsterdam

Is gratis openbaar vervoer dan iets voor Amsterdam, waar volgend jaar de ov-tarieven vanwege de inflatie gemiddeld 8,4 procent zullen stijgen? Erik Verhoef, verkeerseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is daar sceptisch over.

"Als je het zou doen in de hoop autoverkeer verder te ontmoedigen, zul je net als in Luxemburg zien dat het effect tegenvalt. Vooral fietsers en voetgangers zullen vaker het ov pakken. Wie met de auto reist, laat zich over het algemeen niet door gratis kaartjes verleiden om op het ov over te stappen. Immers: het ov is in Amsterdam vanwege de hoge parkeerkosten nu al vaak goedkoper dan de auto en desondanks kiezen deze mensen voor de auto. Andere redenen, zoals het kunnen kunnen vervoeren van dingen in je achterbak of meerdere stops kunnen maken of comfort, wegen zwaarder."

Ook als middel tegen inkomensongelijkheid ziet Verhoef geen heil in het gratis maken van het ov in Amsterdam. "Als het een verdelingsinstrument is, zou je dan niet direct inkomenssteun willen geven en mensen zelf de afweging laten maken of ze dat in ov stoppen of bijvoorbeeld in gezonder eten? Er zijn natuurlijk heel veel vormen van armoede en vervoersarmoede is er maar een van. Je wint niet veel met gratis openbaar vervoer voor iedereen."

Gratis ov: van België tot Brazilië

Het idee om het openbaar vervoer gratis te maken lijkt misschien iets dat alleen in een klein, rijk land als Luxemburg kan, maar er zijn talloze steden in Europa, maar ook in de Verenigde Staten en Brazilië waar het ov (gedeeltelijk) gratis is of was. Vaak bleek 'gratis' ov toch niet houdbaar.

De proef in de Belgische stad Hasselt is een bekend voorbeeld. In 1997 werd reizen met de bus daar gratis, in een poging autogebruik terug te dringen. Het aantal reizigers in de doorgaans bijna lege stadsbussen in Hasselt verachtvoudigde sindsdien. Maar in 2014 werd het gratis ov afgeschaft vanwege de hoge kosten.

Het effect op het terugdringen van autogebruik werd ook in Hasselt in twijfel getrokken. Ook hier bleek de groei van het aantal reizigers voor een groot deel te bestaan uit 'nieuwe' reizigers, voetgangers die voor korte ritjes toch maar even de bus pakten, in plaats van mensen die voor hun werkverkeer de auto vaker lieten staan.