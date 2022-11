'Ze bedreigden mijn kinderen. Als ik niet meewerkte, zouden ze mijn dochters iets aandoen dat ze in hun leven nooit meer zouden vergeten.' Drugscriminelen zetten een 66-jarige ondernemer uit het Brabantse Heesch in 2020 zwaar onder druk om een laboratorium op zijn manege in Vorstenbosch toe te staan.

"Ik was zo ongelooflijk bang. Ik durfde niet naar de politie te stappen", vertelde hij geëmotioneerd tegen het gerechtshof in Den Bosch. De man was in hoger beroep gegaan tegen de celstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, die de rechtbank hem afgelopen april oplegde.

Een hem onbekende man sprak de verdachte in de zomer van 2020 aan. Hij wilde groeihormonen opslaan bij de manege in Vorstenbosch. De ondernemer zou er 1500 euro per week voor krijgen. "Het was coronatijd. Onze omzet was flink terug gelopen. We konden het geld goed gebruiken."

Weinig fiducie in bescherming door politie

De verdachte kreeg al snel bedenkingen. "Eigenlijk wilde ik het niet meer." Zijn nieuwe zakenpartner gaf hem duidelijk te kennen dat hij niet terug kon. "Dan zou het mij geld kosten. Veertig- of vijftigduizend euro." Daarbij kwamen ook nog de bedreigingen aan het adres van zijn kinderen. Hij was te bang om naar de politie te stappen. De Heeschenaar geloofde niet dat agenten hem konden beschermen. "We woonden te afgelegen in het buitengebied."

Agenten vielen op 29 mei 2020 binnen bij de manege in Vorstenbosch. Ze vonden geen vaten met groeihormonen, maar een chemicaliënlaboratorium in een ruimte opgebouwd uit hooistrobalen. Een reactieketel stond klaar voor de productie van benzylmethylketon. Die chemische stof was nodig voor de productie van amfetamine op een andere locatie.