Ze wordt afgewezen onder haar eigen naam Yavuz bij dierenwinkel Pets Place in Meppel. De zestienjarige dochter van Metin Yavuz probeert het opnieuw, maar nu als 'Sloots'. Ineens is er wel een stageplek. 'Ik ben woest.'

De dochter van Yavuz volgt een mbo-opleiding en wilde graag bij de vestiging van Pets Place in hun woonplaats Meppel stage lopen. "In drie zinnen was de boodschap: geen plek. Vijf of zes dagen later hebben we een Nederlandse naam gebruikt, Lisa. De achternaam Sloots is van iemand uit de buurt. Ze gingen even kijken en later kreeg mijn dochter de vraag of ze vrijdag langs kon komen." Het gaat om dezelfde contactpersoon en op een paar woorden na is het dezelfde brief, vertelt Metin Yavuz.

Veel bekeken online

Vrijdag deelt Yavuz zijn verontwaardiging op LinkedIn. 'Ooit zelf stagediscriminatie meegemaakt en nu mijn dochter.' Door zijn jaren als fractievertegenwoordiger bij de SP in Apeldoorn en zijn baan als jongerenwerker heeft hij een groot netwerk. Maandagmiddag is het bericht ruim 78.000 keer bekeken, vertelt hij. Het overkoepelende bedrijf IJsvogel Retail legt voor het weekend via een reactie contact.

Hoewel Yavuz vindt dat het IJsvogel Retail siert dat ze serieus met de kwestie omgaan, moet hij nog maar zien wat er uit een ingesteld onderzoek gaat komen. "Ik kreeg in eerste instantie te horen dat de originele sollicitatiemail van mijn dochter onder haar eigen naam in de spambox was beland. Dat lijkt me sterk, want we hebben via mail een afwijzing gekregen."

Andere stageplek

Hoewel ze als 'Lisa Sloots' dus wel mocht langskomen, gaat de dochter van Yavuz niet stage lopen bij Pets Place. Ze heeft inmiddels een andere plek gevonden. Yavuz wil haar zoveel mogelijk buiten beeld houden, daarom wordt haar naam in dit artikel niet genoemd. Om haar te beschermen, maar ook voor anderen in dezelfde positie, deelde hij de post op LinkedIn. Het thema stagediscriminatie gaat hem aan het hart.

Yavuz werkt als netwerkpartner samen met jongerencentrum Don Bosco in Apeldoorn, dat veel stagiairs aanneemt die door hun kleur of etnische achtergrond nergens anders aan de bak komen. Hiermee moet voorkomen worden dat ze met school stoppen. "Dit is van alle tijden en plaatsen." Hij heeft van het voorval met zijn dochter een melding gemaakt bij stagemarkt SBB. "Er moet aandacht blijven voor stagediscriminatie."

Onderzoek door IJsvogel Retail

Bart Scheffer, namens IJsvogel Retail directeur van de Pets Place-winkels, zegt dat het bedrijf deze zaak heel serieus neemt. "Wij hebben als organisatie een inclusief beleid. Enige vorm van discriminatie staat daar haaks op. Daar treden we adequaat tegen op. We hebben een onderzoek ingesteld naar wat hier precies gebeurd is. Dat vindt vandaag (maandag, red.) en morgen plaats.''

Hiervoor is een onderzoekscommissie ingericht, inclusief een vertrouwenspersoon die normaal gesproken bij meldingen betrokken is. Scheffer: "We laten ook extern kijken naar de mailcorrespondentie. Donderdag hebben we een afspraak met meneer Yavuz. Dan gaan we de uitkomst van het onderzoek met hem delen. Tot die tijd lijkt het me verstandig inhoudelijk nog niets te zeggen, om het onderzoek serieus te nemen."

Landelijke discussie

In de landelijke discussie over stagediscriminatie wordt er gesproken over anoniem solliciteren. "Ik weet ook niet wat de oplossing is voor dit probleem", verzucht Yavuz. Hij wil donderdag samen met zijn oom naar het gesprek met IJsvogel Retail, als de bevindingen van het onderzoek worden gedeeld. "Ik hoop ergens nog dat het een misverstand is, maar ik denk het niet."