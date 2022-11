Een kunstenaar uit de Poolse stad Szczecin heeft een juridische procedure aan zijn broek hangen voor een schilderij dat 'religieuze gevoelens' zou kwetsen. Maandag dient het hoger beroep.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Het is geen mooi schilderij", zegt Krzysztof Soroka (35) terwijl hij het kunstwerk tevoorschijn haalt waarmee hij tegen de strenge Poolse abortuswet protesteerde. "Maar het is dan ook geen mooi onderwerp." Het doek in zijn handen toont "Christus aan het kruis die, door een hand in een zwarte mouw, in de intieme zones van een vrouw wordt geduwd", in de woorden van de rechtbank in Szczecin.

Soroka wordt namelijk vervolgd voor dit schilderij. De zaak is aangespannen op grond van het omstreden wetsartikel 196 over het 'beledigen van religieuze gevoelens', waarop een geldboete of maximaal twee jaar gevangenisstraf staat. Eén rechter sprak hem al vrij, maar het Openbaar Ministerie laat het er niet bij zitten. Maandag dient de zaak in hoger beroep.

Artikel 196 is een berucht stukje Poolse wetgeving. Iedereen van wie de religieuze gevoelens gekwetst zijn, kan er beroep op doen. Het wetsartikel is oud en volgens critici achterhaald. De afgelopen jaren bleek het in Polen echter springlevend, getuige een kleine maar constante stroom aan aanklachten en rechtszaken op basis van dit artikel.

Kritiek op de kerk en de vermenging van religie en politiek zwelt aan in de Poolse samenleving, met name sinds de inperking van het abortusrecht in 2020. Met artikel 196 onder de arm slaan katholieke organisaties terug, daarbij geholpen door een Openbaar Ministerie dat dicht bij de conservatieve regering staat.

Weinig subtiel

"Ik verdedig me graag", zegt Soroka, ook bekend onder zijn artiestennaam 'nokolor'. Hij staat naast een grote schildersezel, in een blauwe schildersjas met verfvlekken. "Maar de zaak is wel bizar." Tussen de gordijnen, één zwart en één in regenboogkleuren, valt het zonlicht zijn rommelige atelier binnen. Te midden van de spuitbussen en verfpaletten hangt kleding te drogen.

Soroka werkt in zijn woonkamer, die sinds maart overigens ook zijn slaapkamer is, omdat hij twee Oekraïense vluchtelingen in huis nam. Hij kijkt nog eens naar het schilderij. Dat het mensen choqueert, begrijpt hij. "Ik zou het niet aan kinderen laten zien. Maar ik sta er nog steeds achter."

Hij schilderde het in een paar uur tijd, als reactie op de verdere inperking van het abortusrecht in Polen in januari 2021. 'Dokąd' ('tot waar') staat er naast het lichaam dat met het kruis geweld wordt aangedaan, onmiskenbaar door de hand van een geestelijke. De aanpassing van de abortuswet leidde destijds tot grote woede en massale protesten, ook in Szczecin, een provinciestad in het noordwesten van Polen.

Adam Surmacz van de vereniging 'Fidei Defensor', die de zaak tegen Krzysztof Soroka aanhangig maakte. Foto: Piotr Malecki

Agenten in burger

Soroka nam zijn schilderij mee naar een protest op 28 januari 2021. Kort na de demonstratie werd hij staande gehouden, twee weken later stond er een andere agent voor zijn deur. Het bleek dat Fidei Defensor, een plaatselijke juridische en op katholieke leest geschoeide vereniging, de openbaar aanklager had gevraagd werk van de zaak te maken. Sindsdien is Soroka vier hoorzittingen, twee rechtszaken, één vrijspraak en een hoger beroep verder.

Dat had hij zich niet kunnen voorstellen toen hij zes jaar geleden weer in Polen kwam wonen. Soroka werd geboren in Szczecin, maar verhuisde op zevenjarige leeftijd naar Nederland. Hij studeerde aan de kunstacademie in Rotterdam. "Mijn Nederlands is nog steeds beter dan mijn Pools." De Randstad was hem te druk, hij verlangde naar natuur. "Ook wilde ik zien en voelen waar ik vandaan kwam."

Intimidatie

Artikel 196 is vaag, waardoor het doorgaans aan de rechter is om er invulling aan te geven. In 2021 stelde de Poolse ombudsman dat het gros van de zaken niet eens de rechtbank zou moeten halen, als het Openbaar Ministerie degelijk werk zou verrichten. Maar in Polen loopt het OM aan de leiband van de uiterst rechtse minister van Justitie.

Volgens Piotr Paszkowski, de advocaat van Soroka, is het doel van dit soort rechtszaken zonneklaar: "Het gaat om intimidatie." Het aantal zogenoemde 'slapp'-cases, acroniem voor 'strategic lawsuit against public participation', neemt toe in Polen, met activisten en journalisten als doelwit.

Zulke zaken draaien niet om de uitspraak - ze leiden zelden tot een veroordeling - maar wat hieraan voorafgaat: een slepende procedure die beslag legt op de tijd en financiële middelen van de aangeklaagden (Soroka betaalde Paszkowski overigens met een schilderij). Houd je gedeisd of we maken je leven een kafkaëske hel, is het signaal naar de buitenwereld.

Christenen kwetsen

Maar volgens Adam Surmacz, voorzitter van Fidei Defensor, is het een kwestie van principes. "Artikel 196 is voor ons een rode lijn", zegt hij in zijn kantoor. Op de koffiekopjes daar staat het logo van de vereniging: een kruis. Fidei Defensor specialiseert zich in juridische ondersteuning inzake de vrijheid van religie en geweten. Op dit moment behandelt het zo'n 140 rechtszaken.

Een jongere collega van Surmacz getuigde tegen Soroka en claimde dat zijn religieuze gevoelens waren gekwetst. Maar de rechter stelde onder meer dat het schilderij een 'kunstzinnige provocatie' is, die onder de vrijheid van meningsuiting valt. Surmacz is ontevreden over de eerste uitspraak. "Veel christenen zijn gekwetst door dit schilderij, ik zou graag zien dat de rechtbank dat erkent."

Fidei Defensor ontvangt financiering van het ministerie van Justitie, en heeft nauwe banden met lokale en landelijke autoriteiten. Toch vindt Surmacz niet dat organisaties als de zijne de bovenhand hebben. "Katholieken zijn in Polen slachtoffer van hate speech. Daar vechten wij tegen." Kunstenaar Soroka ontkent antireligieus te zijn. "Pas als het politiek wordt, daar heb ik een probleem mee."