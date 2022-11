Geveld door werkstress? Dan lig je er lang uit, bewijzen nieuwe cijfers van het CBS. Toch valt er wel iets aan te doen.

Een deadline die nadert, een beoordelingsgesprek dat niet helemaal lekker liep, een lading mails die nog moet worden weggewerkt en dan ook nog die vervelende collega op debiteuren die om de haverklap vraagt waar dat rapport toch blijft. Werkstress kan er behoorlijk inhakken, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS en TNO.

Meer dan andere vormen van uitval. Wie is geveld door werkstress en daardoor in de ziektewet belandt zit relatief langer thuis dan werknemers die om andere redenen moeten verzuimen. In een enquête over arbeidsomstandigheden noemde 6,7 procent van de werkenden dat werkdruk de belangrijkste reden was voor hun laatste afwezigheid op de werkvloer. Dat zijn volgens het CBS en TNO in de praktijk bijna 520.000 arbeidskrachten. Zij waren twee keer zo lang uit de running dan wanneer zij of hun collega's iets anders onder de leden hadden.

Wat is het verschil tussen werkdruk en werkstress?

Het is wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen werkdruk en werkstress, zegt organisatiepsycholoog Aukje Nauta. "Werkdruk is in zekere zin best gezond. Dan heb je gewoon veel taken te doen. Maar als dat er te veel worden en je hebt geen hulpmiddelen om met die druk om te gaan, bijvoorbeeld een collega die een taak kan overnemen, dan gaat het over in werkstress."

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO werd een groep die model staat voor werkend Nederland (in de leeftijd van 15 tot 75 jaar) gevraagd naar de laatste keer verzuim, eventueel langer dan een jaar geleden. De mensen die door werkgerelateerde spanningen uitvielen waren gemiddeld 38 werkdagen niet inzetbaar. Terwijl de gemiddelde afwezigheid van een werknemer bij verzuim zeventien werkdagen is.

Wat werkstress nu precies is, valt nog niet zo gemakkelijk te duiden. "Het is de subjectieve ervaring van werkdruk", vertelt Nauta. "Werkdruk is een handig woord, waardoor mensen niet meteen naar zichzelf hoeven kijken. Je bent slachtoffer van druk die je wordt opgelegd, je schrijft het vaak toe aan iets buiten jezelf. Maar vaak zit er iets anders achter. Dan blijkt bijvoorbeeld dat je met de baan die je hebt niet op de juiste plek zit."

Mensen hebben veel last van andere mensen

Vast staat in ieder geval dat het verschijnsel zich het meest prominent manifesteert in beroepen waarbij je, zoals dat heet, 'met mensen werkt'. Pedagogische beroepen zoals werk in de zorg en onderwijs staan steevast hoog genoteerd op het werkstress-lijstje van het CBS en TNO. Nu werkt bijna iedereen met mensen, maar in de zorg en het onderwijs zijn het de mensen ( patiënten, leerlingen) waarom het draait. En die kunnen stress geven, weet ook Nauta: "Mensen kunnen veel last hebben van andere mensen. Maar het is een tweesnijdend zwaard."

Daar bedoelt Nauta mee dat je collega's óók een belangrijke factor zijn om werkstress te verminderen of te voorkomen. "Bijvoorbeeld omdat zij je kunnen steunen, alleen al door een luisterend oor te bieden." Ook heel belangrijk: autonomie. Zelf kunnen bepalen wat je doet, hoeveel werk je op je neemt en wanneer. "Af en toe kunnen besluiten: het is wel even goed zo."