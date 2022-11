In Vlaanderen leven naar schatting een half miljoen mensen met diabetes. Bo Baesen (26) uit Gent is één van hen. 'In de zomer draag ik graag een topje met een blote buik. Dan zie je inderdaad mijn insulinepomp. Maar waarom zou ik die wegsteken? Het is de pomp die elke dag mijn leven redt', zegt ze op deze Werelddiabetesdag.

Als kindje van acht jaar was Bo al een tijdje aan het sukkelen met haar gezondheid. Een grote eter was ze nooit geweest maar nu was haar eetlust zo fel verminderd dat ze nog maar twintig kilo woog. Hoewel ze heel veel dronk, had ze voortdurend dorst. Ze moest ook om de haverklap naar het toilet. Allemaal alarmbellen die op suikerziekte wezen maar toch was er nog een beetje toeval nodig om de juiste diagnose te stellen.

Een dagje bij oma

"Ik was weer eens een dagje ziek - ik had toen het ene kwaaltje na het andere want ik was enorm aan het verzwakken. Omdat ik niet naar school kon, bleef ik bij mijn mémé", vertelt Bo. "Mijn pépé heeft ouderdomsdiabetes en dus herkende mijn oma de symptomen. Zij heeft direct de huisarts gebeld. Met een vingerprik heeft hij wat bloed afgenomen. Ik dacht dat het een nietjesmachine was, het deed pijn. Zo kon de dokter vaststellen dat er een groot probleem was met mijn bloedsuikergehalte. Hij heeft me meteen naar spoed laten brengen."

Diagnose: diabetes type 1, een vorm die vooral kinderen en mensen jonger dan veertig jaar treft. Bo's eerste reactie was dat het niet uitmaakte "zolang ze die 'nietjesmachine' maar niet meer in haar vinger geduwd zou krijgen". Tot ze te horen kreeg dat ze het suikergehalte in haar bloed een paar keer per dag zou moeten meten. Als de suiker te laag stond, zou ze een cola moeten drinken en tien minuutjes later een koek moeten eten. Als de suiker te hoog stond, moest ze zichzelf insuline bijgeven. Dat laatste was voor Bo een énorm probleem.

Ze noemt zichzelf "een jankerdje dat altijd heel kleinzerig is geweest". "Ik heb altijd een heel grote naaldenangst gehad", geeft ze toe. "En nu zou ik mezelf vier tot vijf keer per dag insuline moeten inspuiten. Er zijn momenten geweest dat ik een half uur met die spuit in mijn hand zat voor ik het durfde te doen. Of dagen dat ik besliste om niet te eten omdat ik voor elke maaltijd insuline moest inspuiten. Of toch iets at zonder de verplichte inenting vooraf, in de hoop dat het voor één keer geen kwaad kon - wat niet zo is natuurlijk. Ik was een snoepertje en nu moest ik mezelf inspuiten voor ik iets in mijn mond kon stoppen. Héél erg vond ik dat."

Een mooi Sinterklaascadeau

Het is niet dat Bo zichzelf beklaagt over haar naaldenfobie. Integendeel, als je haar hoort praten, hoor je haar vaak zeggen dat ze een enorme geluksvogel is. Geluk omdat ze in het UZ Gent zo goed verzorgd is. Geluk toen ze een dag voor haar negende verjaardag het ziekenhuis mocht verlaten. Met een kersverse diabetes-diagnose op zak, dat wel, maar ze kon haar verjaardag tenminste thuis vieren. Geluk toen ze vorig jaar een patchpomp kreeg. Dat is een klein bakje van ongeveer drie op zeven centimeter om op haar buik te plakken. Daarin zit insuline zodat de inspuitingen nu zo goed als verleden tijd zijn. "Mijn insulinepomp was een mooi Sinterklaascadeau", zegt ze daarover. En die vervelende 'nietjesmachine' is al véél langer verleden tijd, want het suikergehalte in haar bloed wordt tegenwoordig gemeten met een sensor in plaats van met een vingerprik. "Ik heb letterlijk geweend van geluk toen ik de sensor kreeg."

Bo Baesen showt ZEB-kledij én haar insulinepomp. Foto: RV

Hetzelfde optimisme deelt Bo op TikTok en Instagram, waar ze respectievelijk bijna 13.000 en bijna 12.000 volgers heeft. De filmpjes die ze post, hebben vaak iets te maken met haar suikerziekte en tóch word je er instant vrolijk van. Je ziet haar als een volleerd model poseren met een topje boven haar blote buik. Mét de insulinepomp op haar buik geplakt. "Waarom zou ik die wegsteken?", vraagt ze zich af. "Ik moet me er niet voor schamen. De pomp redt elke dag mijn leven."

"TikTok is een heel makkelijk platform om iets aan jongeren aan te leggen. Op school wordt heel slecht uitgelegd wat diabetes precies is, vind ik. Vandaar dat ik het zelf doe via Instagram en TikTok", zegt Bo. "Er zijn nog altijd mensen die me vragen hoe het toch kan dat ik suikerziekte heb terwijl ik helemaal niet dik ben. Maar mijn gewicht heeft er niets mee te maken." Het klopt dat de meeste diabetici lijden aan ouderdomsdiabetes of type 2. Een ongezonde levensstijl en zwaarlijvigheid verhogen het risico om deze vorm van suikerziekte te ontwikkelen. Maar vijf tot 10 procent van de diabetici heeft- net als Bo - type 1 en dat is totaal iets anders.

"Waarom sommige kinderen en jongvolwassenen diabetes type 1 ontwikkelen, weten we niet. Misschien heeft het te maken met een fout in een gen", zegt Elisa Thieren die in het UZ Gent werkt als verpleegkundig consulent diabetes. "Als alles in het lichaam verloopt zoals het moet verlopen, maakt de pancreas insuline aan. Die insuline zorgt ervoor dat de cellen de glucose, die we via voeding binnenkrijgen, kunnen opnemen en omzetten in energie. Bij diabetici type 1 werkt de pancreas niet en maakt die dus geen insuline aan. Vandaar dat deze mensen zichzelf insuline moeten bijgeven." Kortom, met zwaarlijvigheid of een ongezonde levensstijl heeft dit type diabetes niets te maken.

Kinderwens 'on hold'

Als mensen er - louter uit onwetendheid - toch een allusie op maken, laat Bo het niet aan hart komen. Ze blijft de vrolijkheid zelve, óók als ze het heeft over haar benen waar vier putten in zitten. Die zijn een gevolg van het te vaak inspuiten van insuline op dezelfde plaatsen, waardoor het vetweefsel er verdwenen is. "Ik heb nog steeds mooie benen", zegt ze monter. Maar waar ze wél wakker van ligt, is dat ze haar kinderwens even 'on hold' heeft moeten zetten. "Misschien vind ik dat wel het ergste aan mijn ziekte. Als je als vrouw met diabetes een kind wil, moet je dat best ruim op voorhand laten weten aan je dokter. Je moet dan frequent op controle, want je suiker moet perfect staan. Anders kan er schade zijn aan het kindje. Mijn vriend en ik willen wel een baby, maar nu nog even niet."

Toen Janpieter Sollie uit Merksem als peuter op consultatie kwam voor de behandeling van zijn diabetes, zei de dokter: "Als het gaat zoals nu, zit je op je twintigste in een rolstoel en op je 25ste ben je er niet meer."

Janpieter Sollie Foto: Tessa Kraan

"Die uitspraak heeft ervoor gezorgd dat het leven niet makkelijker werd voor mij", zegt Janpieter, die intussen 36 is. "Ik had een zeer negatief zelfbeeld en ontwikkelde fatalistisch gedrag, ondanks steun van mijn familie. Veel zin om me in te spannen of nog iets van mijn leven te maken, had ik niet meer. Dat veranderde pas toen ik in het UZ Gent terechtkwam, toen ik in die stad studeerde. Daar behandelden de dokters en verpleegkundigen me niet alleen, maar werd ik ook door hen begeleid als persoon. Ik ben hen enorm dankbaar."