NEC boekt tegen RKC Waalwijk (6-1) de grootste zege in de eredivisie sinds 2011, maar na de wedstrijd gaat het enkel over Jasper Cillessen. De doelman is ontdaan dat hij ontbreekt in de WK-selectie van het Nederlands elftal.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hevig geëmotioneerd loopt Jasper Cillessen de ereronde na de eclatante 6-1-zege met NEC op RKC Waalwijk. Als de supporters maar weer eens zijn naam scanderen, wordt hij naar voren geduwd door zijn ploeggenoten. Cillessen bedankt de fans met een applaus. Hij bijt op zijn lip en blaast regelmatig. Om de tranen in bedwang te houden.

"Het is ongekend hoe de supporters 90 minuten lang tekeer zijn gegaan voor me", zegt Cillessen even later. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière. Dit bevestigt het goede gevoel dat ik afgelopen zomer had over een terugkeer naar NEC en verzacht de pijn van de voorbije dagen iets."

Cillessen werd vrijdagochtend gebeld door keeperstrainer Frans Hoek van het Nederlands elftal, terwijl hij zich opmaakte om te gaan trainen met NEC. De 33-jarige Groesbekenaar kreeg meteen te horen dat hij, tegen alle verwachtingen in, ontbreekt in de WK-selectie. Hij was en is zwaar teleurgesteld.

Jasper Cillessen is ontroerd door de staande ovatie van de NEC-supporters na de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Foto: Stefan Koops

Tweede doelman

"Als we tussen half negen en half tien zouden worden opgebeld dan hadden we een probleem. En om negen uur ging de telefoon", vertelt Cillessen. "Het werd even zwart voor mijn ogen en Frans zei ook meteen dat het geen goednieuwsgesprek zou worden. Wat we verder bespraken, houd ik intern. Ik vind het niet netjes om daarover uit te wijden."

Bondscoach Louis van Gaal voerde op een persconferentie een gebrek aan vorm als belangrijkste reden aan om Cillessen niet te selecteren voor het WK. Maar tussen de regels door viel ook op te maken dat hij geen teamspeler ziet in de 63-voudig international, waarmee hij al samenwerkte op het WK van 2014.

"Of ik argumenten heb gehoord waar ik het mee eens was?", herhaalt Cillessen de vraag. "Wat denk je zelf? Tegen Sparta en Go Ahead was ik niet mezelf, maar daarna heb ik goed gespeeld. Bij Barcelona heb ik bewezen dat ik de rol van tweede doelman aardig kan invullen. Ik had het geen probleem gevonden om niet de eerste keeper te zijn op het WK."

De mededeling van Hoek maakte een einde aan een roerige periode voor Cillessen. Hij laste vorige maand een mediaboycot in naar aanleiding van uitspraken van onder anderen oud-ploeggenoot Rafael van der Vaart bij Oranje, die hem in het televisieprogramma Studio Voetbal een 'naar mannetje' noemde.

Litteken

"Er is een verkeerd beeld van mij geschetst", beweert Cillessen. "Er zijn dingen over mij geroepen zonder argumentatie. Dat doet pijn. Ik denk niet dat Van Gaal de berichten over mij in de media heeft meegenomen in zijn beslissing, maar dat neemt niet weg dat het niet prettig was om alles te horen en te lezen. Dat gaat niet in de koude kleren zitten."

Cillessen kreeg vrijdag van NEC-trainer Rogier Meijer het aanbod om de afgelopen dagen niet mee te trainen en ook de wedstrijd tegen RKC Waalwijk aan zich voorbij te laten gaan. Hij bedankte daarvoor en staat deze zondag 'gewoon' onder de lat. Met een knappe redding op een schot van Zakaria Bakkali voorkomt hij de 2-2, waarna NEC in de slotfase uitloopt naar 6-1.

"Het was een kwestie van uithuilen en doorgaan", aldus Cillessen. "Er wordt van mij verwacht dat ik presteer en gelukkig is me dat weer gelukt. In de komende dagen zal het moeilijker voor me worden om alles een plekje te geven. De pijn van het missen van het EK van vorig jaar voel ik ook nog in mijn lichaam, dus het missen van het WK blijft ook voor altijd een litteken."