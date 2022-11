Overgebleven blikjes pittige knakworst van Unox of broodbeleg van De Ruijter: online supermarkt Foodello maakt de restpartijen van producenten graag op. Het Finse bedrijf hoopt zo voedselverspilling tegen te gaan, klanten komen vooral voor de lage prijzen.

Onder de luide, muzikale aanmoediging van Dr. Dre en Snoop Dogg rolt teamleider Tomasz Matras zijn kar door het distributiecentrum in Zaandam. Hier en daar stopt hij bij een stelling om een product in een blauwe bak te stoppen. Van chocoladerepen van Tony's Chocolonely (ten minste houdbaar tot 22 december) tot zakken noodles (goed tot januari volgend jaar) en potjes met uienpoeder (bruikbaar tot eind 2026).

Met de voedingsmiddelen die Matras en zijn collega's vandaag inpakken is op het eerste gezicht weinig mis. Toch zouden supermarkten ze niet meer in hun schappen leggen. Door verouderde verpakkingen, beschadigde producten of naderende houdbaarheidsdata voldoen ze niet meer aan het gewenste plaatje. Zonde, vindt webwinkel Foodello. Daarom koopt het van oorsprong Finse bedrijf de restpartijen op bij fabrikanten om deze alsnog te verkopen aan consumenten.

Een inkooptechniek die niet alleen zachte prijzen oplevert voor de consument − "onze producten zijn gemiddeld 50 procent goedkoper dan bij de supermarkt" − maar ook voedselverspilling moet tegengaan, zo stelt het bedrijf. Broodnodig, want ondanks de Europese afspraken om voedselverspilling te halveren voor 2030, bleef in 2020 nog een kwart van al het voedsel in Nederland ongebruikt. Goed voor een afvalberg ter waarde van 2 miljard kilo, zo blijkt uit onderzoek van de Wageningen University & Research en de stichting Samen tegen Verspilling.

De komst van een nieuw platform met 'reststromen' is dan ook zeer welkom, vindt Toine Timmermans, voorzitter van de stichting Samen tegen Voedselverspilling. "Het past in de sectorbrede trend om minder te verspillen. Door middel van dynamisch afprijzen en platformen als Too Good to Go verkopen winkels al veel afgeprijsde voedingsmiddelen die anders in de afvalbank zouden eindigen, maar Foodello vormt met de grotere volumes en langer houdbare producten een goede aanvulling."

Koopjesjagers

Het concept van Foodello is niet nieuw. "De markt voor reststromen is er altijd al geweest", stelt Sebastiaan Schreijen. De analist food en agribusiness bij de Rabobank verwijst onder meer naar de restpartijen bij de Action en de voormalige supermarktketen C1000. "De online vorm is wel nieuw. Die maakt de distributie van de producten een stuk makkelijker."

De Finse start-up heeft het tij op meerdere fronten mee. "Consumenten hebben door de economische omstandigheden meer interesse in koopjes", aldus Schreijen. Uit data van marktonderzoeker IRI blijkt dat klanten vaker huismerken kopen (4,5 procent meer dan een jaar geleden) en dat het marktaandeel van discountketens als ALDI en Lidl groeit door de torenhoge inflatie.

Hoewel het volgens Foodello onduidelijk is in welke mate de stijgende supermarktprijzen bijdragen aan klandizie, werkt het in elk geval niet in zijn nadeel. "De meeste klanten geven aan dat ze bij ons bestellen vanwege de lage prijzen", vertelt woordvoerder Bas Dekker. Het tegengaan van voedselverspilling is voor de klanten een 'mooie bijkomstigheid'.

Al is het niet zo dat Foodello het volledige assortiment heeft 'gered' van de afvalberg. "Restpartijen als deze eindigen regelmatig als biomassa of veevoer", legt Timmermans uit. Die laatste eindbestemming wordt in Europa niet aangemerkt als verspilling. Maar de verwerking ervan kost wel extra energie, zegt Dekker. "Bij ons eindigt een pak koekjes zoals het bedoeld is: als voedsel voor de consument."

Mits de klant het gekochte product daadwerkelijk opeet. Huishoudens zijn nog altijd verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle voedselverspilling in Europa.

Bedorven ontbijtkoek

In Nederland weten circa 30 duizend mensen de producten van Foodello te vinden. "Daar komen iedere dag zo'n 100 tot 200 nieuwe klanten bij", vertelt Dekker trots. Het distributiecentrum groeit mee. Waar er bij de lancering in februari nog maar één stelling vol eten stond, moeten de magazijnmedewerkers vandaag al zigzaggend negen gangpaden door om boodschappen te verzamelen. '"Zo verwerken we zo'n 500 bestellingen per dag", vertelt teamleider Matras. Variërend van een paar blikken tomatensoep tot vijfhonderd blikjes energiedrank voor één klant.

Soms zitten daar producten tussen die al 'over datum' zijn. "Maar in tegenstelling tot wat veel consumenten denken is de 'ten minste houdbaar tot'-datum op de producten slechts een richtlijn", vertelt Dekker. "Een pak rijst dat een maand over datum is, kun je heus nog wel eten." Al gaat het, ondanks een kwaliteitscontrole, heel af en toe mis. "Laatst werd er een bedorven pak ontbijtkoek teruggestuurd, waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken was", vertelt Dekker. "Maar dat kan bij een normale supermarkt ook gebeuren."

Voedselbanken in het nauw

Een efficiëntere voedselketen is niet voor iedereen een verbetering. Voedselbanken zien het aantal donaties van supermarkten en voedselfabrikanten teruglopen, terwijl het aantal mensen dat aanklopt voor hulp toeneemt. Tom Hillemans, de vicevoorzitter van Voedselbanken Nederland, waarschuwde in september voor een mogelijke klantenstop als er niets zou veranderen.

Toch ziet Hillemans bedrijven als Foodello niet als vijand. "Wij hebben begrip voor initiatieven die voedselverspilling willen tegengaan en het is logisch dat fabrikanten graag willen verdienen aan hun (rest)producten." Zelfs als dat de donaties aan de voedselbanken in gevaar brengt. Hillemans: "Het is nu eenmaal zo dat voedingsmiddelenindustrie steeds efficiënter omgaat met haar productie en inkopen. Dat betekent dat wij zelf moeten gaan kijken naar een andere oplossing."