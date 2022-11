Longkanker staat in de top 3 van meest voorkomende vormen van kanker. En met stip op 1 als het gaat om het aantal mensen met kanker dat overlijdt. De kans op genezing mag dan relatief kleiner zijn, mogelijkheden voor een langer leven mét kwaliteit zijn er steeds meer.

Longkanker heeft ook zijn 'eigen maand', en dat is november. Voor verpleegkundig specialisten Syllie Vermeer en Ilona Coenen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis reden om op 25 november een informatiemiddag te organiseren voor patiënten, familie, naasten en andere belangstellenden.

Het JBZ telt jaarlijks rond 275 nieuwe patiënten met longkanker. Met hun collega's zien Koenen en Vermeer de meesten van hen op de poli. "De weg hiernaartoe is wel heel wisselend. Vaak komen ze naar het ziekenhuis voor iets anders en wordt een longfoto gemaakt. Dan worden ineens afwijkingen gezien. "We zijn blij als we er dan vroeg bij zijn."

Want meestal is dat pas in een vergevorderd stadium." Er zijn in het begin namelijk weinig klachten. De longen kennen geen zenuwen, dus is er ook geen sprake van pijn. Bovendien hoesten we allemaal wel eens", zegt Syllie Vermeer.

Evenveel vrouwen

Volgens officiële cijfers kregen in Nederland in 2021 bijna 15.000 mensen de diagnose longkanker. Bij ongeveer de helft van hen is de kanker dan al uitgezaaid. Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van longkanker. "Vroeger waren er meer mannelijke patiënten, maar inmiddels zijn er evenveel vrouwen", zegt Ilona Coenen. De gemiddelde leeftijd ligt nog boven de 60 jaar. "Maar we zien wel steeds meer mensen tussen de 50 en 60."

Er zijn grofweg twee typen longkanker: kleincellige en niet-kleincellige kanker. Kleincellige kanker groeit snel en is niet vaak te opereren. De behandeling bestaat uit chemokuren en bestraling. "Behandelingen zijn levensverlengend en kwaliteit van leven staat daarbij voorop."

Bij kanker wordt weefsel weggenomen en in speciale laboratoria onderzocht. Dat duurt een week of twee en dat lange wachten is voor patiënten lastig. "Toch is dat nodig om om het DNA van de cel te achterhalen, om te zien of de cel verandert. Als je dat weet, kun je passende zorg bieden. Soms is dan medicatie in tabletvorm mogelijk. Dan hoef je niet naar het ziekenhuis en de bijwerkingen zijn beter te verdragen."

De verpleegkundig specialisten spelen een belangrijke rol nadat de diagnose is gesteld. "Wij kijken echt heel breed naar de patiënt. Wie is het, hoe is de conditie, hoe is de thuissituatie? We bespreken thuiszorg als het nodig is. We geven informatie over behandelingen, maar stellen ook de belangrijke vragen: wat wil je nog? Wat kun je zelf nog? En wat is je doel?"

Opluchting

"Vaak is dat een moeilijk gesprek. Patiënten willen het liefst dat de behandeling zo snel mogelijk start. Maar na die gesprekken is er ook vaak sprake van opluchting; dat ze over die vraag mogen nadenken en de gevolgen kunnen overzien. Voor zichzelf, maar ook voor hun partner en familie." Want behandelen is vaak ingrijpend, bijvoorbeeld door bijwerkingen van de zware medicijnen. "En als je dan als patiënt alleen bent en geen sociaal vangnet om je heen hebt, betekent dat nogal wat."