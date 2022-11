Het WK voetbal in Qatar wordt zondag 20 november afgetrapt, maar slechts een kwart van de Nederlanders lijkt zich echt op het toernooi te verheugen. Dat blijkt uit een steekproef van onderzoeksbureau Motivaction.

Van de Nederlanders zegt 25 procent dit jaar onbevangen naar de WK-wedstrijden te gaan kijken. Door zeker 28 procent zal het toernooi minder aandachtig worden gevolgd dan eerdere WK's en 35 procent zegt het met evenveel aandacht te zullen bekijken.

De locatie van het toernooi is hiervoor de belangrijkste reden: een derde van de ondervraagden zegt dat de mensenrechtensituatie in Qatar hun kijkplezier bederft. Niet meer dan 5 procent van de Nederlanders is positief over de keuze voor Qatar, 60 procent is ronduit negatief.

Het onafhankelijke onderzoeksbureau Motivaction doet elke twee jaar onderzoek naar de animo voor de internationale voetbaltoernooien. De cijfers komen uit een landelijk representatieve streekproef van ruim duizend Nederlanders.

Corrupte voetbalwereld

"De voetbalfan zit in een spagaat," zegt senior onderzoeker Ruurd Hielkema. "De weerzin tegen de locatie en de manier waarop de keuze daarvoor tot stand kwam, botst met de liefde voor het spelletje en de hoop dat Oranje de nationale eer hooghoudt."

De belangstelling voor EK's en WK's neemt al decennia af. Begin jaren negentig liep nog twee derde van de bevolking warm voor de toernooien in Italië en in de VS. Voor het vorige WK waarvoor Oranje zich wist te kwalificeren, dat in Brazilië in 2014, toonde 47 procent belangstelling. Nu is dat gedaald naar 34 procent.

Die trend heeft alles te maken met de negatieve beeldvorming rond de voetbalwereld, zegt Hielkema. "Hoewel de Fifa en Uefa dertig jaar terug waarschijnlijk geen haar beter waren, is er nu - mede dankzij onderzoeksjournalisten - veel meer over bekend. Het toernooi in Qatar is nu het symbool geworden van een rotte, door geld gedomineerde voetbalwereld, waar veel gewone voetballiefhebbers in Nederland zich niet meer mee willen of kunnen identificeren."

Arbeidsmigranten

Sinds de toewijzing van het WK aan Qatar, twaalf jaar geleden, ligt de mensenrechtensituatie in de oliestaat onder een vergrootglas. Zo moeten de ruim twee miljoen arbeidsmigranten in het land vaak in extreem hoge temperaturen lange werkdagen maken, voor loon dat te laat of helemaal niet wordt uitbetaald. De Britse krant The Guardian bracht vorig jaar naar buiten dat sinds 2010 meer dan 6500 arbeidsmigranten zijn overleden in Qatar.

Bovendien is homoseksualiteit illegaal in het land. Qatar heeft wel beloofd dat voor voetbalsupporters tijdens het WK mildere regels gelden: ze mogen dronken worden, demonstreren en lhbtq'ers hoeven niet bang te zijn voor vervolging, zo staat in een document dat het AD deze week in handen kreeg.

Om die reden vindt 53 procent van de Nederlanders dat er geen politici uit Den Haag naar Qatar zouden moeten afreizen; een iets grotere groep vindt dat leden van het koningshuis moeten thuisblijven. Donderdag werd niettemin bekendgemaakt dat sportminister Conny Helder namens de regering het toernooi zal bezoeken. Als Nederland verder komt in het toernooi, is het nog altijd een optie dat koning Willem-Alexander naar Qatar reist.

Ondanks alles zal er van een grootschalige boycot geen sprake zijn: slechts één op de zeven Nederlanders gaat bewust niet naar de wedstrijden kijken, waar zij dat anders wel zouden doen.