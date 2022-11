Zodra CliniClown Noena de woonkamer binnenstapt, is Odette Visser verkocht. De 92-jarige klapt in haar handen en straalt van oor tot oor. 'Ah, daar ben je weer, gezellig.' In de richting van haar zoon: 'Wat een leuk mens, hè.'

Tussen verjaardagswensen op de schouw prijkt de kaart van Noena. Een rode clownsneus ligt er als sieraad bij. Marieke Lustenhouwer (41), alias Noena, is geen onbekende meer voor de hoogbejaarde vrouw die nog steeds zelfstandig woont in Breda.

Zelfstandig is wel een relatief begrip. Mevrouw Visser krijgt driemaal daags thuiszorg, twee keer per week komt begeleider Annemiek Vogelaar om te helpen bij het eten of een wandelingetje en ook de zoon en dochters houden hun fragiele moeder goed in de gaten.

"Het aantal 90-plussers dat thuis woont, maar wel intensieve zorg nodig heeft, groeit gestaag", weet wijkverpleegkundige Margret Petterson van zorgorganisatie Thebe. Procentueel vormt deze groep ouderen inmiddels de helft van de thuiszorgcliënten van Thebe in de wijk IJpelaar-Overakker in Breda. Die trend zet door richting de 60 procent.

'Alles in het teken van zorg'

"Het bezoek dat deze ouderen krijgen, is vooral zorggerelateerd. Wassen, aankleden, medicatie aanreiken, bloeddruk meten, noem maar op. De mensen moeten steeds van alles: pillen innemen, weer die steunkousen aan en uit, eten wanneer het gereed wordt gezet. Alles is functioneel. Tijd voor leuke dingen is er amper. Er komen vaak weinig mensen langs puur voor de gezelligheid", aldus Petterson, die al 35 jaar spin in het web is bij thuiszorgteams van Thebe.

Een tijdje geleden zag de wijkverpleegkundige beelden voorbij komen van CliniClowns die op visite gaan in een hospice. "Pas in de laatste fase van het leven dus. Dat bracht mij op het idee om een CliniClown langs te laten gaan bij hoogbejaarde mensen thuis. Gewoon voor wat ontspanning, vrolijkheid en een praatje. Ik ben zelf gaan bellen met Stichting CliniClowns over de mogelijkheden", aldus Petterson.

Het resultaat is Noena uit Ulvenhout, al bijna twintig jaar actief in theater en clownerie. Zij laat zich enkele uren per week invliegen om op visite te gaan bij hoogbejaarden in IJpelaar-Overakker.

Verfrissend

"De kunst is om echt contact te maken, aan te voelen wat deze mensen van binnen raakt. Ik neem ze serieus, waarbij het een voordeel is dat een clown onbevangen en minder geremd is. Dat werkt heel verfrissend", aldus Lustenhouwer.

De onbevangenheid slaat aan bij Odette Visser. Zij schiet meteen in de lach als Noena neerstrijkt op de salontafel. De oude dame is geboren en getogen in Wallonië en verslingerd aan Franse chansons. 'Altijd blijven lachen en zingen', is haar levensmotto. Een CliniClown weet daar wel raad mee.

Noena roeptoetert in het Frans, kijkt rond en signaleert dat er nog veel meer gasten zijn. Odette ziet een man met camera op en neer lopen. "Die heeft duidelijk het heen en weer. Hoe zeg je dát nou in het Frans?", vraagt Noena.

Odette graaft in haar geheugen en komt ermee op de proppen. Zoals ze ook de tekst kent van het befaamde lied 'Non, je ne regrette rien' van Edith Piaf. Noena en Odette zetten het samen in. Zo op het oog is de Bredase helder en in uitstekende doen. Maar dat is zij lang niet altijd, ervaren de wijkverpleegkundigen.

Juist daarom is het zo mooi, vindt Petterson, dat Odette in vervoering raakt door Noena; dat ze zich comfortabel voelt en letterlijk de zon ziet schijnen. "Wat een lekker weer, hè. Kijk nou, het zonnetje." Noena: "Ja, ik heb de zon meegebracht. Lekker warm, toch?"

CliniClown Noena maakt haar benen los tijdens het bezoek aan Odette Visser (92). Foto: René Schotanus

Touwtje met strik

Niet alle ouderen zijn meteen in de wolken als de clown binnenvalt. De 94-jarige Babs Gosens kijkt zichtbaar de kat uit de boom. Noena komt aanzetten met een opgevouwen fel roze en gele blouse, het stapeltje bij elkaar gehouden door een touwtje met strik.

"Wat vindt u ervan? Heb ik dit zo netjes gedaan?", is de vraag aan mevrouw. Die laat haar ogen gaan over de kleding en zegt zacht: "Het is netjes, zo." De clowneske verschijning trekt een stralende toet. "Ik vind het zó fijn dat u dat zegt. Want als iemand het weet, bent ú het wel."

Mevrouw Gosens is nog niet om. "Nou, dat weet ik niet, hoor." Noena ziet de opening. "Natuurlijk wel, u bent toch heel goed in wassen en strijken? In uw kast ligt alles heel keurig, met mooie lintjes om de stapels."

Het ijs breekt. "Ik kan goed strijken, ja. Ik strijk alles." Mevrouw moet even lachen om het aantoonbare gebrek aan was- en strijkvaardigheden bij Noena. "Als je vijftig bent, zal je het wel geleerd hebben", stelt zij vast.

Het gesprek is op gang. Babs Gosens vertrouwt Noena toe dat ze als meisje van twaalf jaar al in staat was om de hele strijk van haar moeder te doen. In grote gezinnen van weleer was het heel normaal dat meisjes keihard meewerkten in de huishouding.

Wat zij toen leerde, is nog steeds belangrijk in haar leven. Zorgverleners moeten het niet in hun hoofd halen om snel en slordig wat uit haar kast te trekken, weet wijkverpleegkundige Petterson. De babbel met Noena sterkt het gevoel bij mevrouw dat ze goed is in haar werk.

De CliniClown, die betaald wordt door donaties aan de landelijke stichting, komt momenteel bij zes bewoners in de Bredase wijk over de vloer. Gezien de ervaringen tot nu toe, gaat dat aantal mogelijk omhoog. Uiteraard valt Noena nooit ongevraagd op de klep. Petterson overlegt van tevoren met naaste familie en de ouderen zelf of ze het zien zitten.

Onverwachte bijvangst: zelfs de zwaar belaste thuiszorgmedewerkers fleuren op dankzij de clown. Petterson: "De vrolijkheid van Noena werkt door in het hele team."

Keurig wassen en strijken; het is een kunst die CliniClown Noena leert van de 94-jarige Babs Gosens uit Breda. Foto: René Schotanus

Noena op bezoek bij de thuiswonende Babs Gosens (94). Foto: René Schotanus