Vier broers met één hobby; motorcrossen. Op de foto staan van links naar rechts Piet, Broer, Albert en Jan Dirkx bij een wedstrijd in Boekel. Ze zijn geboren in Reusel maar opgegroeid in Eindhoven. Alleen Jan (85) is nog in leven, al was het na een motorongeluk in 1968 even kantje boord.

Geboren dus in Reusel, als zoons van een echte handelaar. "In de oorlog zijn we naar Eindhoven vertrokken, te voet", aldus Jan. "Ik was nog maar heel klein, maar weet nog dat we moesten duiken voor granaten die over onze hoofden floten." Na de oorlog stortte vader en later ook de broers zich op vliegtuigwrakken die in de grond waren geboord. "Die groeven we uit en het aluminium smolten we om voor de handel."

DAF als klant

Aan de Urkhovenseweg bouwde het gezin later een sloperij die weer overging in een machinehandel. "Zelfs DAF kwam bij ons elektromotoren kopen." Via de handel van vader kwam ook de eerste crossmotor. "Geruild voor een hele partij suikerlepeltjes", weet Jan nog. "Echte crossmotoren had je overigens nog niet. Het was eigenlijk gewoon een omgebouwde toermotor."

Albert, de oudste van de broers, was de eerste die op de motor stapte, maar uiteindelijk zijn ze alle vier gaan rijden. "Ik zat eigenlijk op judo maar ging liever crossen in het weekend." Broer was de succesvolste, vertelt Jan. "Die heeft de familienaam echt op de kaart gezet. Een keer of zes is hij Nederlands kampioen geworden en ook internationaal won hij prijzen."

Drieënhalve maand in het ziekenhuis

Zelf werd Jan één keer kampioen van Nederland. "In 1961, mijn broer had dat jaar wat pech dus dat was mijn geluk." In 1968 was het einde carrière na een ongelukkige val. "Ik ging over de kop en klapte met mijn been op een boom. Het hele bovenbeen was verbrijzeld en ik heb drieënhalve maand in het ziekenhuis gelegen. De eerste weken was het spannend, maar het is uiteindelijk wonderwel hersteld."

De specialist waarschuwde Jan dat zijn been na een nieuwe val niet meer te repareren zou zijn. "En toen heb ik zelf besloten om te stoppen. In een week tijd heb ik al mijn motorspullen verkocht om ook niet meer in de verleiding te komen. Achteraf een goede beslissing. Ik ben nu 85, maar ik maak nog iedere dag een wandeling."

Zelfde ziekenauto

Zijn broers zijn volgens Jan al jaren dood. Albert is maar 42 geworden en Piet en Broer zijn allebei in 2005 overleden. "Ik kreeg dat jaar ook problemen met mijn hart. De ziekenauto die mij ophaalde, had een week eerder mijn broer naar het ziekenhuis gebracht. Ik had alleen meer geluk."