Zeeuwse geestelijk leiders wegen hun woorden op een goudschaaltje. De stikstofcrisis verdeelt ook geloofsgemeenschappen. Wat zeg je wel, wat niet? 'Met koffiepraat op spandoeken schiet je niets op.'

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Kerkenleden met angst voor de toekomst. Voor hun kinderen die de boerderij niet kunnen voortzetten. Voor een klimaatcrisis die ons voortbestaan bedreigt. De discussie over de stikstofcrisis zet de verhoudingen op scherp: ben je vóór de natuur, dan ben je tégen de boeren. Het is zoeken naar verbindende woorden.

Dominee Jan van Langevelde van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) Zierikzee heeft dit jaar lang moeten nadenken over de preek van de Dankdag voor gewas, ambacht en visserij. Vijfendertig jaar lang kon hij op Dankdag betrekkelijk veilig spreken over de Schepper die voor zon, regen en groeizaamheid zorgt, over de mens als rentmeester die de schepping beheert en danken voor de zegening dat er voldoende brood op tafel komt.

Dit jaar ontkwam hij er niet aan: "De politiek van nu zal noest doorklinken. De plannen van de politici raken niet alleen aan de portemonnee van de boeren, maar aan de bestaanszekerheid in zijn algemeen. Hoeveel mensen liggen er op dit moment niet wakker van de gasrekening, de oorlog in Oekraïne? Ook daar moet oog voor zijn op Dankdag."

Nog een valkuil: "Ben je vóór de natuur, dan ben je tegen de boeren. Of 'Wie niet voor mij is, is tegen mij', zegt Jezus. Hij vraagt je daarmee kleur te bekennen. Maar toegepast op de discussies die ons land in de greep houden werkt het polariserend. Zo kunnen wij de thema's die ons land bezighouden niet oplossen. Je hebt de opdracht je naar elkaar toe zorgvuldig uit te spreken. Als pastor moet ik voor verbinding zorgen. Dat is ontzettend belangrijk, juist in deze tijd van polarisatie."

Kort door de bocht

Als hij langs de boerderijen rijdt, ziet hij de spandoeken en omgekeerde vlaggen. "De publieke discussie over de stikstofproblematiek staat bol staat van kort-door-de-bocht geformuleerde oneliners en koffiepraat met een enórme lading. Om sommige kan ik wel glimlachen, maar andere zijn heel grimmig. Als je in slogans gaat denken, dreig je de nuance te verliezen. 'Boeren zorgen voor ons eten' bijvoorbeeld: daar is zó veel meer over te zeggen."

De omgekeerde vlaggen vallen voor hem in de categorie 'oneliner'. "Als ik een boer daarop zou aanspreken en écht met hem in gesprek ging, zou het zomaar kunnen dat we precies dezelfde ideeën hebben, maar die vlag zet direct de toon. De omgekeerde vlag is een paraplu voor de algehele onvrede. En die snap ik. De vraag is nu: hoe gaan we het samen oplossen?"

Waar de oneliners vandaan komen, snapt de dominee wel. "Er is een niet zo kleine groep burgers die eenvoudige, duidelijke, krachtige teksten nodig heeft om te weten wat ze moet doen. Heel complexe thema's zijn in toenemende mate versimpeld om die groep te bereiken. Dat heeft geleid tot machtspolitiek. Dit hele debat is in de loop der jaren ontspoord. En ook de politiek moet daar zijn verantwoordelijkheid in nemen."

Pater Thaddy de Deckere met zijn kippetjes in de tuin van de pastorie. Foto: Boaz Timmermans

Sinds 2020 is pater Thaddy de Deckere (63) als priester medeverantwoordelijk voor de rooms-katholieke geloofsgemeenschap boven de Westerschelde. Daar bedient hij de H. Pater Damiaanparochie (Bevelanden en Schouwen-Duiveland) en de H. Maria Parochie (Walcheren). Zijn preken zijn kort. "Tien minuten. Dat is te kort om genuanceerd over zaken te spreken." Maar hij heeft wel een duidelijke mening over de stikstofcrisis en de rol van het geloof daarin.

Hebzucht van de mens

Hij wijst op de pauselijke rondzendbrief uit 2015: Laudato Si'. Paus Franciscus roept in die encycliek alle mensen van goede wil op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde als ons gemeenschappelijke huis. Economie, politiek, maatschappij en ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping en het welzijn van de generaties die na ons komen. "Dat is een heel doortimmerd verhaal, waar veel experts aan hebben meegewerkt. Het is een pleidooi voor ecologische economie, eenvoudige leefstijl, ecologische opvoeding, ecospiritualiteit en betrokkenheid. De klimaatcrisis is maar één van de grote problemen waarmee we ons geconfronteerd zien. Uiteindelijk komt het allemaal neer op de hebzucht van de mens, die méér en méér wil. Mijn hart bloedt als ik zie hoe in het Amazonegebied het regenwoud wordt gekapt zodat er soja kan worden geproduceerd voor onze veestapel."

Het is allemaal afzonderlijke boeren niet aan te rekenen, benadrukt hij. "De mens is te klein om altijd het grote verband te overzien. Die wil alleen léven, overleven, bestaanszekerheid. Daar hebben we de regeringen voor, om dat in goede banen te leiden, de politiek. En ook het geloof heeft daar een rol in."

Thaddeus de Deckere, geboren in Hulst in een boerengezin met zeven kinderen, groeide op in de polder van Zaamslag. "Onder de rook van de Nederlandse Stikstof Maatschappij - tegenwoordig Yara. Wij noemden het: de stinkfabriek. Het rook er naar ammoniak, naar zwavel. Dat was veertig, vijftig jaar geleden."

Hij dankt God dat hij op een boerderij is opgegroeid. "Natuur is schepping. Ik weet nog dat ik als jochie wat maiskorrels en zonnebloempitten in mijn hand kreeg. Die mocht ik zaaien op een klein stukje van onze moestuin. Met grote liefde stak ik die korrels in de aarde. En steeds kijken: komt er al iets boven?"

De liefde voor natuur en landbouw leidde hem naar de landbouwuniversiteit van Wageningen. In Zuid-Amerika deed hij onderzoek naar het gebruik van pesticiden bij de teelt van onder meer katoen en soja. "Daar werd zo ontzettend veel landbouwgif gebruikt. Ik vond het afstotelijk, hoe de landbouw de technocratische kant op ging, het economische model, de schaalvergroting en het wegdrukken van de kleine bedrijven waarmee dat gepaard ging."

Leven naar je woord

Die afkeer speelde een belangrijke rol bij zijn besluit om zijn leven een andere richting te geven. Op 25-jarige leeftijd sloot De Deckere zich aan bij de missionarissen van Mill Hill. In 1991 vertrok hij naar India, waar hij een aantal jaren te midden van de armsten leefde. Een paar jaar geleden werd hij vegetariër. "Dat heeft alles te maken met de manier waarop nu dieren gehouden worden. Als ik daar iets van vind, moet ik daar ook naar leven. Zeker als priester." Hij is niet van de extremen, benadrukt pater Thaddy. "Ik zie er geen kwaad in als mensen een stukje vlees eten. Maar de huidige manier van vleesproductie en de mate waarin we het eten, houdt direct verband met de roofbouw op en vergiftiging van de aarde."

Ds. Jan Verlinde: "Een paar jaar geleden was het in om over het milieu te spreken, nu raakt het aan de boterham." Foto: Boaz Timmermans

'Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.' Een passende tekst, vindt dominee Jan Verlinde van de Protestantse Gemeente in Axel. In het licht van de stikstofcrisis betekenen die woorden dat niet alleen de boeren, maar de hele samenleving er aan heeft bijgedragen. "We moeten ophouden met veroordelen en polarisatie. Op een creatieve, innovatieve manier proberen - samen - een nieuwe weg vinden."

Verlinde heeft gemerkt dat de stikstofcrisis zaken op scherp gezet heeft onder zijn gemeenteleden, onder wie een deel uit de landbouw. Hij is voorzichtiger geworden in zijn woordkeus. "Een paar jaar geleden was het in om over het milieu te spreken, nu raakt het aan de boterham", constateert hij. "Dat vraagt om wijsheid, om recht doen aan verschillende standpunten, om meerzijdige partijdigheid."

Heeft hij dit jaar, nu de stikstofcrisis het gesprek beheerst, bij de preek voor Dankdag, zijn woorden op een goudschaaltje moeten wegen? Verlinde: "Ik heb zitten denken: waar zit de pijn, het conflict. En ik denk dat het mogelijk is met iederéén mee te leven. In het begin, toen dat stikstofkaartje kwam, was de schrik natuurlijk enorm. Boeren vroegen zich af: wat gaat het voor míj betekenen? Een van hen zei tegen mij: 'Ik heb het gevoel dat een ander een claim legt op míjn boerderij.'"

Natuur en boeren

Dat de boeren hun angst over een onzekere toekomst hebben laten horen is goed, geeft hij aan: "In de zin van: 'kom op, er moet worden gepraat'. Ik heb niet het idee dat ze niet willen meebewegen. Van de week heb ik nog een boer gesproken die zei: die tegenstelling die altijd geschetst wordt tussen natuurliefhebbers en boeren, die ís er helemaal niet. Deze akkerbouwer is zelf altijd heel erg met natuur bezig. Lid van een natuurvereniging, bezig met bloemrijke akkerranden, dat soort dingen. Tegelijk heeft hij de afgelopen decennia veel in zijn bedrijf geïnvesteerd. Die wil natuurlijk nog wel een boterham kunnen verdienen."

Kerkelijk werker Mathilde Meulensteen: "De vraag is: hoe zeg ik iets met inhoud, zonder de mensen in het harnas te jagen?" Foto: Boaz Timmermans

De éne keer heb je je preek zó, de andere keer ben je er heel lang mee bezig, zegt kerkelijk werker Mathilde Meulensteen. Haar werkgebied is de Hervormde Kerk in Oudelande en de Protestantse gemeente Vierhuis (Nieuwdorp, Lewedorp, 's-Heer Arendskerke en Borssele). Met name in Oudelande zijn nogal wat fruittelers. Veelal hebben zij het bedrijf al aan hun kinderen overgedragen en werken daarin nog mee. "Het gros is vijftigplus. Mensen die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen en die van de wereld", zegt Mathilde Meulensteen. "Vooral daar is het buitenleven heel dichtbij. Dan moet je nét iets meer naar je woorden zoeken als je het over dit thema hebt."

Wat zeg je wel, wat niet

Een tijdje terug was er een dienst in de koffietuin, georganiseerd door kerk en ZLTO samen. "Dan heb je alle boeren én tuinders bij elkaar", vertelt Meulensteen. "Toen ben ik heel lang bezig geweest met de preek. Wat zeg je wel, wat zeg je niet. Uiteindelijk ben je dan zo min mogelijk uitgesproken over de actuele politiek. Het gaat om Gods liefde, zijn steun, zijn nabijheid. Het thema was saamhorigheid. In de politiek, in het leven, in de protesten misschien ook wel. Maar ook: de verdeling van zoet water, de stikstofcrisis, asielzoekers, vogelgriep, problemen met de huizenmarkt. Saamhorigheid die onder druk staat. Opstandigheid die klinkt."

In een gemeenschap waar je iedereen kent, vermoed je hoe je woorden opgevat worden, zegt Meulensteen. Maar bij de bijeenkomst in Oudelande heeft ze haar woorden op een goudschaaltje gewogen. "Mensen stoppen met luisteren als ze in de verdediging schieten. Dan ben je ze kwijt. De vraag is: hoe zeg ik iets met inhoud, zonder de mensen in het harnas te jagen? Ik kan een hele tirade over de politiek houden, maar daar gaat de kerk niet over. In de kerk gaat het over Gods woord, over echt naar elkaar luisteren en over verdieping."

Helende gesprekken

Zo'n heel bijzondere dienst, juist nu met dit thema, kan gesprekken opleveren die helend zijn, vindt Meulensteen. "Antwoorden heb ik niet. Ik kan en wil geen eenduidig antwoord voorschrijven, ik hoop alleen dat ik mensen zover krijg dat ze gaan nadenken en zoeken naar Gods woord in hun eigen leven. Bewustwording kan ik bieden, respect voor elkaar. Dat wat gebeurt, in het licht zetten van de Bijbel. Zich door God gedragen weten, ook al gaat het anders dan gehoopt en gewild."