Op woensdagavond 6 december 2000 ging Zillion-baas Frank Verstraeten na een etentje nog even mee naar de nieuwe flat van zijn ex, Brigitta Callens. Daar werden ze overvallen en mishandeld. De ex-Miss België is allesbehalve tevreden met de wijze waarop heel die episode in de film 'Zillion' verwerkt is. 'Pure reputatieschade', vindt haar advocaat. Dit is een reconstructie van hoe die homejacking er echt aan toeging. En van wat de gevolgen waren. 'We zijn ruim een uur met de kolf van een revolver afgeranseld. Het waren beulen.'

Donderdagochtend 7 december 2000. Op de redacties van de Antwerpse kranten Gazet van Antwerpen en De Nieuwe Gazet rinkelt de telefoon. Aan de andere kant van de lijn: Frank Verstraeten, uitbater de omstreden megadancing Zillion aan de Jan Van Gentstraat in Antwerpen. Zijn danstent - officieel 'een polyvalente zaal', zo heeft hij het stadsbestuur ooit wijsgemaakt - is al sinds de opening in 1997 een bron van een niet te stoppen stroom aan ergernissen, incidenten en sterke verhalen. Die halen vrijwel altijd de lokale en dikwijls ook de nationale media.

Verstraeten heeft dit keer wel bijzonder spectaculair nieuws. Hij en zijn ex Brigitta Callens zijn het slachtoffer geworden van een brutale homejacking. Zij gingen de avond voordien uit eten, om wat bij te praten na hun eerdere breuk en om de financiering van haar Saab Cabrio te regelen. Nadien wilde de ex-Miss België nog even haar nieuwe appartement tonen, in een herenhuis aan de Cuylitstraat (Antwerpen-Zuid), in vogelvlucht op amper 300 meter van de Zillion. Daar zijn ze overvallen en urenlang bedreigd en gemarteld. Zijn brand new Mercedes 500 CL van 4,5 miljoen frank (omgerekend meer dan 110.000 euro) is foetsie. De auto zal twee maanden later teruggevonden worden in Duitsland. De Saab kregen de gangsters niet aan de praat. "Afspraak vanmiddag in het appartement voor meer uitleg."

Annick Grobben - dan al onvolprezen sterreporter, maar nog in dienst van Gazet Van Antwerpen - en gerechtsjournalist Kris Verdonck van HLN/DNG begeven zich elk met een fotograaf op pad. Ter plaatse treffen ze het duo. "Frank oogt verschrikkelijk de middag na de overval. Zijn gezicht is bedekt met dikke bloedkorsten en schrammen. Hij kan door de pijn amper op zijn benen staan", noteert Verdonck. Collega Grobben telt zorgvuldig de hechtingen. Veertig. "Ook Brigitta's fraaie gelaat is geschonden. In haar enkels en polsen heeft ze diepe sneden", stelt Verdonck verder vast. "Een pleister op haar wang verbergt een kneuzing als gevolg van de druk van een revolverkolf", merkt Grobben op.

De twee slachtoffers doen hun verhaal. "We kregen een revolver tegen ons hoofd en werden aan handen en voeten gekneveld met telefoonsnoeren. Ik ben ook geblinddoekt met een trui en ruim een uur met de kolf van een revolver afgeranseld. Het waren beulen", zegt Verstraeten.

Op een gegeven moment deden de daders alsof ze merkten welk vlees ze in De Kuip hadden. "Ha, Frankske van de Zillion. En zeg, kijk eens wie we hier gevangen hebben. Onze eigen Miss België."

"Ze hebben mij brutaal uitgekleed", vult Callens het verhaal van Verstraeten stilletjes aan. "Ze scheurden me de kleren van het lijf en trokken mij bij de haren over de grond. Niets is zo vernederend als dat. Het was verschrikkelijk. Er was de angst dat ze mij zouden verkrachten, dat ze ons allebei zouden doodschieten. Toen de gangsters vertrokken, heeft het nog een uur gekost om ons te bevrijden. We zijn naar elkaar toe gekropen en met onze tanden en nadien met een keukenmes hebben we de boeien met veel moeite kunnen losmaken."

"Gangsters scheuren kleren van Brigitta Callens stuk en mishandelen haar vriend", kopt Het Laatste Nieuws. 's Anderendaags weliswaar, want HLN.be moest nog zo goed als uitgevonden worden. "Urenlang mishandeld", titelt De Nieuwe Gazet diezelfde vrijdag. Annick Grobben heeft nog een klein maar fijn extra detail genoteerd. "Terwijl we daar lagen, hebben we samen gebeden", leert de front van de ooit streng katholieke GVA. "Zo heeft die afschuwelijke overval ons opnieuw wat dichter bij elkaar gebracht."

Een goed gebed vermag misschien veel, maar niet het onmogelijke. Een koppel zullen ze niet meer worden, Verstraeten en Callens. Hij vertrekt op reis met Tania Dexters. Zij stort zich na "een sabbatperiode" bijzonder kortstondig in de armen van Jaimie Nauwelaerts (gewezen Mister Belgium-finalist en tv-presentator) en neemt deel aan 'Big Brother VIP'. "Ik stel vast dat de meeste mensen een verkeerd beeld hebben van hoe ik in elkaar zit. Dit programma is de kans om te laten zien hoe ik werkelijk ben", luidt de motivering. In de maanden die volgen, zal een open oorlog tussen beide exen in de media uitgevochten worden.

Het Antwerpse gerecht is ondertussen aan de slag. De Britse Lei heeft Zillion eind 2000 al een tijdje in het vizier. Onder meer vanwege gewelddadige incidenten aan de deur en de overval op een boekhouder. Verstraeten voelt stilaan nattigheid. Eind januari 2001 zet hij zijn dancing 'te koop', voor een kwart miljard frank. De advertentie is een lang interview in 'De Standaard'. Het weekend nadien laat hij de tent ontruimen "om veiligheidsredenen". Goodwill koopt Verstraeten daar niet (meer) mee. Op het nieuwe Antwerpse schepencollege ligt begin februari een voorstel tot onmiddellijke sluiting van Zillion op tafel. Teken dat het tij daar ook keert. En als 'Telefacts' op maandag 19 februari 2001 inzoomt op de pornografische Zundays, reageert Vlaanderen niet al te positief. Op dragqueen Miss Bambi na. Het parket neemt de tapes in beslag en opent nog een onderzoek.

Het gerecht verhoort dat voorjaar iedereen die van ver of dichtbij te maken heeft of had met Verstraeten, Callens en Zillion. Dat levert een en ander op. Zo komen de speurders te weten dat de man bij wie Callens in de herfst van 2000 introk - na haar breuk met de disco-uitbater - de ex-Miss België op een avond naar Zillion voerde om een kopietje te nemen van de zwarte boekhouding daar. Callens wilde die in handen hebben, omdat ze vreesde dat Verstraeten haar zou chanteren met naaktfoto's. De man in kwestie legt in de media ook uit dat hij denkt dat Verstraeten de bewuste homejacking zélf organiseerde om Brigitta terug te winnen.

Verstraeten reageert als door een horzel gestoken. "Brigitta weet héél goed dat ik met heel die historie niets te maken heb." De Zillion-uitbater geeft wel toe dat Callens in zijn flat de boekhouding heeft gestolen terwijl hij met vakantie was. "Daar heeft ze een fout gemaakt. Maar Brigitta heeft mij alles teruggegeven. Ook de kopieën die ze ervan genomen had. Dat van die boekhouding heb ik haar vergeven. Daar til ik niet zwaar meer aan."

Hij niet. Maar wanneer de Zillion-uitbater op 1 oktober 2001 wordt aangehouden op verdenking van moordpoging op een ex-medewerker - een loze beschuldiging, zo blijkt nadien - verzegelt de federale recherche de discotheek voor een reeks huiszoekingen. Daarbij nemen ze rustig de tijd om die beruchte zwarte boekhouding te vinden. De boekjes en Excel-documenten liggen onder het podium, zo blijkt. Naast 150 kilogram vuurwerk.

Die tweede explosieve vondst laat dienstdoend burgemeester Tuur Van Wallendael (toen sp.a) - Leona Detiège (toen sp.a) zit in Praag - toe om op vrijdag 19 oktober 2001 aan te kondigen dat de tent moet sluiten. "We willen daarbij alle rechten van de verdediging respecteren." Op donderdagochtend 25 oktober wachten burgemeester Detiège en veiligheidsschepen Dirk Grootjans (toen VLD) braafjes in het stadhuis op de komst van de advocaat van Zillion. De procedure vereist immers dat de tegenpartij gehoord wordt. Niemand komt opdagen. Detiège trekt dan maar in arren moede naar de gevangenis om Verstraeten zelf in zijn cel op te zoeken. "Hij heeft nu genoeg met mijn voeten gespeeld."

"We hadden elkaar weinig te vertellen", zegt ze bij het buitenkomen. "Ik heb Verstraeten een brief overhandigd, waarin de argumenten van de stad staan opgesomd om Zillion te sluiten. Hij antwoordde dat hij zelf besloten heeft zijn zaak voor onbepaalde duur te sluiten. Of dat een vorm van capitulatie is? Dat is veel gezegd. Maar ik had toch de indruk dat hij beseft dat hij enorm veel problemen boven zijn hoofd heeft hangen."

Epiloog

"Onbepaalde duur" blijkt achteraf voorgoed. Hoewel er nog even sprake is van een heropening in januari 2002, gaat Zillion nooit meer open. Op 28 mei van dat jaar komt Verstraeten vrij. Volgens de aanklacht heeft zijn 'polyvalente zaal' in haar vierjarig bestaan zo'n 310 miljoen frank (7,75 miljoen euro) aan zwarte inkomsten gedraaid. Tijdens een proces voor het hof van beroep in Antwerpen trekt Verstraeten zijn eerdere bekentenissen over dat zwart geld weer in. Het hof acht de feiten bewezen. Frank Verstraeten wordt veroordeeld tot twee jaar cel voor witwassen en fiscale fraude. Enkel het voorarrest is effectief. Zijn criminele vermogen - geraamd op 3 miljoen euro - wordt verbeurd verklaard.

Voor de homejacking, die eigenlijk zijn definitieve einde inluidde, worden drie mensen met een buitenlandse herkomst opgepakt. In januari 2004 veroordeelt de correctionele rechtbank Karim Tazin en Mohamed El Azzouzi tot bijkomende straffen van vijf en twee jaar cel. Beiden zitten dan al celstraffen uit van respectievelijk 40 maanden en tien jaar voor gelijkaardige feiten. De zaak van de derde homejacker, Grzegorz F., die in Polen in de cel zit wegens dubbele moord, wordt afgesplitst. In beroep scheldt het hof die extra twee jaar van El Azzouzi kwijt. De extra vijf jaar van Tazin worden omgezet in twee jaar met uitstel.