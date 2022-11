Jonge kinderen meteen vertellen dat Sinterklaas helemaal niet bestaat. Veel ouders zouden er niet over piekeren, maar voor sommigen is het een bewuste opvoedkeuze. Zo willen ze de stress voorkomen die kinderen kunnen ervaren.

Een magisch feest, dat is het voor het gezin van pedagoog en trainer Anouk van der Lucht nog steeds. Haar twee kinderen van 5,5 en twee jaar zetten hun schoen, gaan naar de intocht en vieren Pakjesavond. Alleen weet haar oudste heel goed dat de sinterklaastraditie een 'verkleedpartijtje' is. "Ze was 2,5 toen ze het bewust ging meemaken en hierdoor ook spanning ervaarde'', vertelt Van der Lucht. "We besloten toen te zeggen dat het niet echt is. Bij een bezoekje aan de Efteling vertel je je kind ook dat het niet echt is, maar blijft de beleving magisch. Ik vind eerlijkheid heel belangrijk.''

Tessa Venmans-Dorlijn heeft twee kinderen van 5 en 2,5 jaar en is zelf ook opgevoed met de wetenschap dat de Sint niet bestaat. "Ik heb mijn sinterklaasperiode heel ontspannen ervaren.'' Haar man heeft het anders meegemaakt. "Toen hij hoorde dat-ie niet bestond, was hij extreem teleurgesteld. Hij snapte niet dat zijn ouders daarover konden liegen.''

Sintstress, bedplassen en angst

Venmans denkt dat ze door 'goed te vertellen hoe de vork in de steel zit' een hoop spanning kan weghalen bij haar kinderen. "Angst is geen goede raadgever. Daarom wil ik mijn kinderen zo ook niet opvoeden. Ouders gebruiken het Sinterklaasfeest vaak als machtsmiddel. Als je lief bent, krijg je een cadeautje. Als je stout bent, dan niet.''

Voor Van der Lucht is deze 'sintstress' ook een reden om het anders aan te pakken. "In mijn werk als pedagoog en op school hoor ik veel verhalen over bedplassen en angstig zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat de stress tijdens deze periode toeneemt. Niet zo gek ook als je denkt dat er 's nachts pieten je huis binnensluipen. Door eerlijk te zijn over het sinterklaasverhaal ontneem je hen die stress.''

Beide ouders vertelden hun kinderen in plaats daarvan over het ontstaan van de sinterklaastraditie. "Ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen begrijpen wat de essentie is. Dat het niet gaat om het krijgen, maar vooral om het geven'', zegt Venmans.

Van der Lucht: "Ik vertel ze over Sint Nicolaas, die vroeger arme kindjes geld gaf en voor hen wilde zorgen. En dat de mensen zo blij waren dat we dat nu nog steeds vieren. Als we naar de intocht gaan en ik zie dat de spanning oploopt, dan zeg ik: 'Hé, wat is hij leuk verkleed.' Of: 'Wat grappig, vorige week zag hij er nog heel erg anders uit'.''

Fantasie en werkelijkheid

Volgens opvoedkundige Krista Okma kunnen jonge kinderen de waarheid nog niet zo goed bevatten. "Kinderen hebben tot een jaar of 6 het magische denken. Echt en fantasie lopen continu door elkaar. Pas na die leeftijd gaan ze logisch denken en vragen stellen. Dat is het moment om op de vragen over de echtheid van Sinterklaas in te gaan. We moeten uitkijken dat we ons volwassen perspectief niet op onze kinderen plakken. Een sprookje is iets anders dan liegen.'' Okma vraagt zich dan ook af hoever die eerlijkheid gaat. "Je belast ze toch ook niet met volwassen problemen, zoals het niet kunnen betalen van de rekeningen? Waarom zou je ze de magie van het Sinterklaasfeest willen ontnemen?''

Magie en eerlijkheid bijten elkaar volgens deze ouders niet. "Als onze zoon de Sint ziet, dan bestaat hij voor hem. Zo ervaarde ik dat vroeger ook'', zegt Venmans. De dochter van Van der Lucht weet dat kinderen in haar klas wel denken dat de Sint echt is. "Maar ik zie dat ze meegaat in de fantasie van het moment en er in de klas niet over begint dat het nep is. Tegelijkertijd wil ik haar niet verantwoordelijk maken voor het geheim.''