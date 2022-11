Wat doen de grote bedrijven aan verduurzaming? Trouw vraagt het enkele grote concerns. In deze aflevering: Heineken

Vrijwel geen uitstoot van broeikasgassen meer in 2050. Dat moet, stelt het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten. Maar Heineken wil sneller. De op een na grootste brouwer ter wereld, met ruim 170 brouwerijen in 70 landen, wil zijn eigen uitstoot in 2030 tot (bijna) nul hebben teruggebracht. In 2040 moet dat gelden voor de hele bierketen: van de gerst- en hopteelt tot het bierflesje dat - hopelijk - na inning van statiegeld wordt hergebruikt.

Een ambitieus doel, en er zal, zo blijkt uit een gesprek met Jan-Willem Vosmeer, sinds 2011 mede-verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid van Heineken, nog veel bier door de tap vloeien voordat dat is gehaald. Er moet veel op de schop. Bij Heineken, maar ook elders. Heineken is goed voor 10 procent van de uitstoot van de eigen bierketen. Het leeuwendeel zit elders: bij de landbouw, transporteurs, verpakkers, de fabrikanten van flesjes en blikjes. En bij de gebruiker.

Beginnen we bij Heineken. Door verbeterde productieprocessen is het waterverbruik van brouwerijen fors gedaald: in 2008 was gemiddeld vijf liter water nodig om één liter bier te maken. Nu ligt het gemiddelde iets boven de drie liter en Heineken wil dat onder de drie krijgen. Een moderne brouwerij in Mexico nadert de twee liter. Daar wordt het afvalwater zo behandeld dat het gebruikt kan worden voor de schoonmaak van de brouwerij. "Voor het brouwproces is het nog niet geschikt, maar later mogelijk wel." Ook in Indonesië en Zuid-Afrika staan zulke zuiveringsinstallaties. Mogelijk volgen er meer.

Dreigende watertekorten

Dertig brouwerijen, onder meer in Mexico, Spanje en een aantal landen in Afrika, staan in gebieden waar de watervoorziening een probleem is: Er dreigen tekorten - of de kwaliteit is in het geding. "In sommige landen helpt Heineken bij bebossing, om erosie tegen te gaan. In Spanje helpen we bij het herstel van wetlands en lagunes. In Egypte bij het detecteren van lekken in waterleidingen." In Mexico denkt Heineken met boeren na over waterbesparing. "70 procent van het water wordt verbruikt door de landbouw." Als boeren op water besparen blijft er voor anderen meer over.

In Nederland spelen die problemen niet. De brouwerijen in Zoeterwoude ("de grootste van Europa"), Den Bosch en Wijlre hebben nooit watertekorten gekend. "Maar we houden het, gezien de droge warme zomers van de afgelopen jaren, wel in de gaten."

Jan-Willem Vosmeer, is sinds 2011 mede-verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid van Heineken. Foto: Werry Crone

Vrijwel alle 170 brouwerijen zuiveren hun afvalwater. In veel landen is zuivering verplicht, in andere niet. "Toch doen we het ook daar", zegt Vosmeer. Dat dat geld kost, accepteert Heineken, zoals het ook accepteert dat bij groene investeringen de terugverdientijd soms wat langer is dan gebruikelijk.

Afval uit brouwerijen is bruikbaar. Er is een vorm van kunstmest van te maken, in Ethiopië wordt dat aan boeren geleverd. Een ander restproduct is bostel: koeien zijn er dol op. "In sommige landen geven we dat weg, in andere landen verkopen we het."

Vergroening energieverbruik

Een toer wordt het vergroenen van de energievoorziening. Nu komt 27 procent van de energie die Heineken verbruikt van hernieuwbare bronnen. In 2030 moet dat 100 procent zijn. Windmolens en zonnepanelen zijn oplossingen - de Nederlandse brouwerijen draaien al deels op zon en wind, en biogas ook. In Zuid-Afrika werden onlangs 14.000 zonnepanelen bij een brouwerij geplaatst. Daarnaast zal Heineken processen moeten elektrificeren: brouwerijen hebben veel warmte nodig. Aardgas kan daar in de toekomst niet meer de bron van zijn.

"Met efficiënte logistiek is veel te besparen", zegt Vosmeer. In Nederland maakt Heineken veel gebruik van binnenvaartschepen - een is er al elektrisch - onder meer voor het vervoer naar Moerdijk. Daar wordt het bier overgeladen in andere schepen die koersen naar de VS. Is het niet 'groener' om dat bier in de VS te maken? "Amerikanen zien graag dat Heineken-bier uit Nederland komt. En ik betwijfel sterk of productie in de VS milieuvriendelijker zou zijn. De brouwerij in Zoeterwoude is heel efficiënt. En het vervoer over zee zorgt maar voor een klein deel van de totale uitstoot."

Geen greep op toeleveranciers

Op veel emissies in de keten heeft Heineken geen greep. Het kan hoogstens druk uitoefenen op zijn leveranciers om te vergroenen, en hen daar bij assisteren. "In de landbouw, goed voor ruim een kwart van de uitstoot, lopen ruim honderd proeven die zijn gericht op vermindering van de CO2-uitstoot. Dat kan door bodembedekkers toe te passen - die houden CO2 vast - of door het afwisselen van teelten. We experimenteren ook met gerstsoorten die minder water nodig hebben."

Flesjes en blikjes werden lichter, al zit aan die 'verlichting' wel een eind. Mooi zou het zijn, zegt Vosmeer, als alle landen zo'n goed statiegeldsysteem zouden hebben als Nederland: 90 procent van de flesjes wordt hergebruikt. "Hergebruik is zeven keer zo milieu-efficiënt als de glasbak."