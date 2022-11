Bavaria is nog altijd verkrijgbaar in Rusland. Volgens Swinkels Family Brewers, de Lieshoutse brouwer achter het biermerk, houdt de Russische brouwer 'Bavaria' aan het contract. Hoe lang dat contract nog loopt, wil Swinkels niet zeggen. Dergelijke deals hebben vaak een looptijd van vele jaren.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Begin juni gaf Swinkels Family Brewers aan het licentiecontract met de Russische bierbrouwer te willen opzeggen. Daarmee leek het einde van het brouwen van bier van Bavaria in Rusland in zicht. Maar vijf maanden later liggen de bieren van de Lieshoutse onderneming er nog altijd in de winkelschappen.

Onlangs werd een nieuwe alcoholvrije Bavaria-variant aan het assortiment van de Moscow Brewing Company (MBC) toegevoegd. MBC brouwde al Bavaria, Bavaria Malt 0.0 en Hollandia, maar lanceerde vorige maand ook Bavaria Alcoholvrij, met maximaal 0,5 procent alcohol en een fractie minder bitter dan de Malt-variant.

Swinkels heeft dus geen eigen brouwerij in Rusland. De overeenkomst met MBC geeft die Russische brouwer het recht om onder de naam bieren van Bavaria te brouwen. De deal werd in de eerste maanden van de oorlog in Oekraïne gerespecteerd, wat het bedrijf ook op kritiek kwam te staan. Onder meer van de gemeente Laarbeek, waar 'Bavaria' is gevestigd.

'Directe stop afdwingen is juridisch onmogelijk'

Swinkels zegde in juni het licentiecontract op, laat een woordvoerder van de brouwer in Lieshout weten. "We hebben daarbij ook gekeken om een directe stop van de productie door te voeren", meldt de zegsvrouw in een schriftelijke reactie. "Juridisch is het voor ons onmogelijk een directe stop eenzijdig af te dwingen aangezien MBC niet op de sanctielijst staat." Swinkels meldt dat MBC het bedrijf verder aan de contractvoorwaarden houdt.

Merkenexpert Paul Moers vindt dat een 'kul-verhaal'. "Het terugtrekken uit Rusland kan alleen tegen een bepaalde prijs. Want principes kosten nu eenmaal geld. En bij Bavaria zijn ze kennelijk niet bereid die prijs te betalen, ze kijken gewoon naar de centen", concludeert Moers. Op de vraag of Swinkels Family Brewers heeft overwogen om een afkoopsom te betalen om alsnog onder de overeenkomst uit te komen, wilde de brouwer woensdag niet ingaan.

Hoe lang de overeenkomst met MBC nog loopt, wil Swinkels evenmin kwijt. Sinds 2021 wordt Bavaria geproduceerd door Moscow Brewing Company onder licentie van Swinkels Family Brewers. Moers: "Dit gaat altijd om meerjarige deals, vaak drie tot vijf jaar." Dat zou betekenen dat de Russen tot in 2024 of 2026 Bavaria kunnen blijven drinken. Of dat ook zo is, blijft onduidelijk: Swinkels 'doet verder geen uitspraken over contracten', meldt de woordvoerder.

Oekraïense minister spreekt onder meer Philips aan

De Oekraïense minister van Buitenlandse zaken Dmytro Kuleba haalde deze week nog fel uit naar internationale bedrijven die zaken blijven doen in Rusland. Zij financieren daarmee Russische oorlogsmisdaden, zei hij op Twitter. Met een illustratie bij zijn tweet sprak hij overigens niet Bavaria maar wel Philips aan op de aanwezigheid in Rusland.

Philips liet eerder al weten dat het bedrijf niet wil dat de gewone Rus verstoken blijft voor Medische Zorg als gevolg van de sancties. Moeder- en kindzorg en medische systemen blijven dus beschikbaar. De export van consumentenelektronica is volgens Philips wel stopgezet.