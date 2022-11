Vandaag, op de elfde van de elfde, wordt traditiegetrouw de nieuwe Prins Carnaval bekendgemaakt. De tijd dat die een man móet zijn, lijkt voorbij. Op steeds meer plekken duikt een vrouw op in het mannenbolwerk. Maar dat is nog lang niet overal zo.

Carnaval is een feest van jarenlange traditie. Van oudsher wordt de Prins bijgestaan door hofdames, de Raad van Elf bestaat enkel uit mannen en meisjes stelen de show als dansmarietje. Maar de vraag rijst: kan dat nog wel in deze inclusieve samenleving?

Traditiegetrouw wordt vandaag op de elfde dag van november het seizoen geopend met de verkiezing van de nieuwe Prins Carnaval. In gemeente Vught gebeurde dat al een week eerder. Daar werden voor het eerst in 68 jaar niet één maar drie vrouwen toegevoegd aan de Prins en Gevolg.

Onderwerp van gesprek

Susanne Wiersma is benoemd tot 'carnavalsburgemeester'. Zij had de eer om nog twee vrouwen toe te voegen aan de Raad van Elf. Dat alles past bij het nieuwe motto 'dees jaor gaot alles anders'. "Ik vind het fantastisch en een flinke stap voorwaarts, want het was jarenlang een mannenbolwerk."



Wie de eerste Prinses Carnaval in Nederland was, is niet duidelijk. Wel weten we dat in 1991 een vrouw de scepter zwaaide in Twente. Dat deden ze vijf jaar later in Groesbeek na. "Iedereen had het erover. Het was zelfs onderwerp van gesprek in het NOS-journaal", vertelt voorzitter Maarten Rikken.



Vorig jaar, 25 jaar later, werd wederom voor een prinses gekozen in de 'carnavalshotspot' van Gelderland. De 25-jarige Eline de Valk mag zich ook dit jaar nog prinses noemen. Ze merkt dat ze een rolmodel is voor de allerkleinste carnavalsvierders. Die willen nu ook prinses worden. "Vroeger kwam Prins Carnaval langs op school en keken de jongens op tegen zijn grote steek en veren. Nu merk je dat de meiden het leuk vinden als de prinses aankomt."

Carnavalswereld loopt achter

Naast Vught heeft dit jaar ook Valkenswaard een vrouw in een prominente rol. De kersverse voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie, Ad Koopman, is tevreden met deze ontwikkeling. "Vroeger ging de man de deur uit om carnaval te vieren en bleef de vrouw thuis bij de kinderen. Je ziet de rolverdeling van mannen en vrouwen in de maatschappij veranderen. Dat vertaalt zich nu naar de carnavalswereld. Die is van oorsprong traditioneel en loopt daarom wat achter."

Volgens hem denken de meeste Brabantse clubs op dit moment na over de rol van vrouwen in het feest. Want het is niet een kwestie van lukraak kiezen. Tot voor kort was hij bestuurslid bij het feest in zijn eigen woonplaats Bergen op Zoom. Dat is nog wel een mannenbolwerk. Op persoonlijke titel vertelt hij dat ook binnen die club het gesprek hierover gaande is. "Dat is deels extern aangejaagd door vragen die we kregen. Je merkt dat de jongere generatie het een logische stap vindt. Ouderen moeten eraan wennen."



Koopman noemt de toetreding van vrouwen een logische volgende stap. "Natuurlijk gaat het altijd te langzaam, maar het gaat sowieso gebeuren. Het heeft alleen tijd nodig om het goed in te vullen."

Genderbalans

Niet ver van Bergen op Zoom ligt carnavalsdorp Prinsenbeek. Vanavond wordt daar een nieuwe Prins Carnaval bekendgemaakt. Dat zal een man zijn, net als de gehele Raad van Elf. "Het onderwerp wordt besproken, maar we hebben de statuten nu nog niet aangepast", vertelt voorzitter Thomas van Gool.

Volgens hem draait carnaval om veel meer rollen en wordt er hard gewerkt om de genderbalans te verbeteren. "We doen ons best om meer vrouwen in alle geledingen te krijgen. Onlangs hadden we vacatures voor onze senaat en het bestuur en hebben we bewust gekozen voor vrouwen. Om meer diversiteit te creëren."