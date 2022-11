Als ze dan eindelijk een huis hebben, is er dan nog wel een planeet? En hoe zorgen 'we' ervoor dat 'ze' beter naar ons luisteren? Drie jonge Brabanders aan het woord over woningnood, klimaat en mee kunnen praten.

Ze zoekt al jaren een plek voor zichzelf. Maar Sara Vlemmings (30) kan in Den Bosch geen kant op. Dus woont ze nog altijd in een studentenhuis. "De helft van mijn huisgenoten werkt al, maar het lukt gewoon niet om een huis te vinden."

Zoals haar zijn er velen. Het is voor jongeren - zeker in Den Bosch, 'een stad met een enorme woningcrisis' - bijna onmogelijk om een huis te vinden. Al sta je, zoals Vlemmings, jaren ingeschreven. "Als ik geluk heb, ben ik 1 van de 400 belangstellenden. Als ik pech heb, ben ik een van de 1200." Volgens de Bossche zijn er feitelijk maar twee opties: of je ouders moeten een huis voor je kunnen kopen óf je moet een partner hebben.

In de wachtstand

Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor Marius Zuurbier (29), zo kon hij drie jaar geleden een huis kopen. Hij heeft geluk gehad, zegt-ie zelf ook. Op een Brabantse 'Jongerentop' in Tilburg ging de twintiger eerder deze week met leeftijdsgenoten en beleidsmakers van de provincie in gesprek over de toekomst en de rol van jongeren daarbij. "Ik heb het goed voor elkaar, maar ik weet dat heel veel leeftijdsgenoten wél problemen hebben. Er zitten er zo veel in de wachtstand. Ze komen maar niet verder."

Eva Saeboe (28), ook van de partij op de top, herkent zich daar heel erg in. Ze woont met haar vriendin samen in een studio in Den Bosch. "We zouden héél graag een extra kamer hebben. Maar er is zo weinig mogelijk, dat je nu langer in de situatie blijft waar je in zit. Je leven staat in de wacht. Je kunt, zoals wij, jaren sparen, maar je hebt geen mogelijkheden om door te groeien. Zeker voor starters zit het helemaal vast."

Bouwen, bouwen, bouwen is door onder meer het stikstofspook niet de enige oplossing, zegt Zuurbier. "Potentie genoeg met bestaande bouw." Een student kwam tijdens de top met het idee van een woonenquête: zou je willen verhuizen? Wil je samenwonen? "Als je woonwensen kent, kun je mensen ook samenbrengen." Zo zijn er talloze ouderen voor wie hun huis - met tuin - veel te groot geworden is. En studenten zitten juist om ruimte te springen. "De regels zijn nu te star. Dat zorgt voor veel frustratie, omdat er wél mogelijkheden zijn."

'Wat hebben we aan kunst als we onszelf om zeep helpen?'

Ze wil van alles, maar heeft ook het gevoel zelf niet het verschil te kunnen maken voor het welzijn van de planeet. "Ik heb een huurbaas. Dus zolang dat zo is, zit ik waarschijnlijk nog vast aan gas en enkel glas", zegt Vlemmings. "Alles heeft ook met elkaar te maken. Als je de wooncrisis oplost, kun je ook voor het klimaat weer meer doen. Toch wil ik ook vooral dat de grote vervuilers worden aangepakt. En dat zijn echt niet alleen de boeren. Dat dit maar niet gebeurt is wel een frustratie onder jongeren", merkt ze.

Niet dat ze het allemaal volmondig met elkaar eens zijn. Klimaatactivisten die kunstwerken besmeuren, daar heeft Vlemmings dan weer helemaal niets mee. "Ik snap hun gedachtegang: wat hebben we aan kunst als we onszelf om zeep helpen? Maar ik ben het niet eens met deze methode."

Zuurbier is op zijn beurt ook 'niet zo van het vastlijmen'. "Maar ik vind het wel goed dat het gebeurt. We hebben dezelfde motivatie. Ons straks is nu. Dus wacht niet tot morgen. Het is tijd om in actie te komen. Ik merk dat het klimaat instort. Ook dichter bij huis, met de luchtvervuiling in Brabant."

Hij vindt dat er te veel wordt gepraat, in plaats van doorgepakt. "Er moet nog heel veel gebeuren, maar laten we eens beginnen met het nakomen van afspraken. Nu wordt er weer opnieuw gediscussieerd over geld of dat het niet zou passen in bestuurlijke termijnen. Dat maakt straks allemaal niet meer uit."

Voor de jongeren zelf, maar zeker ook voor het eventuele nageslacht. "Waar gaat het naartoe met de aarde? Dat soort gedachten, ook over kinderen, heb ik wel vaak", vertelt Saeboe. "Andere generaties hebben zich denk ik nooit hoeven afvragen of er straks nog wel een aarde is. Dat zegt al genoeg. Toch probeer ik me niet al te veel te laten afleiden en vooral te doen waar ik wel zélf invloed op heb. Ik wil voorkomen dat ik heel erg passief word."

'Wij zijn de experts op het gebied van jong zijn, wetenschappers niet'

Was Trump president geworden van de VS als het (alleen) aan de jongeren was? En wat te denken van de Brexit? De antwoorden laten zich raden, zegt Zuurbier. "Wij hebben het langst met beleid te maken, maar onze stem wordt veel te weinig gehoord." Ja, natuurlijk kan iedere 18-plusser zich om de vier jaar bij de stembus melden. Maar dat is voor Zuurbier niet genoeg. Hij pleit voor een generatietoets. "Wat doet beleid voor jongeren? Wat is de impact van een beslissing op een bepaalde generatie?"

Zodat jongeren het gevoel hebben écht mee te doen. Ouderwetse methodes als inspreken bij een politieke vergadering of bij een belangenclubje aansluiten, is doorgaans niet aan jongeren besteed. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet betrokken zijn, zegt Zuurbier. "We volgen alleen andere paden."

Nog niet eens een jaar collegegeld gecompenseerd

Vlemmings vindt dat er te weinig wordt gedaan om problemen waar jongeren daadwerkelijk mee te maken hebben (goed) aan te pakken. En als er dan eens gericht actie wordt ondernomen, is het er vaak geen passende oplossing voor. "Een voucher van 1000 euro als compensatie voor het schrappen van de basisbeurs? Dat was nog niet eens een jaar collegegeld..."

Als je je echt in (de belevingswereld van) jongeren verdiept, kom je ook niet met zo'n idee, stelt Vlemmings. "Keukentafelgesprekken met boeren? Ga dan ook eens naar een studentenhuis. Vraag hoe is het met de energieprijzen, hoge huur en een huisbaas die geen dubbelglas wil plaatsen. Kijk daarbij ook breder dan de Randstad. En verder dan mensen zoals ik, die al politiek betrokken zijn."