Het beeld dat je in het Westen alles mag zeggen en dat er binnen de islam geen vrijheid van meningsuiting bestaat, klopt niet, zegt theoloog Razi Quadir. In zijn proefschrift vergelijkt hij de vrijheid van meningsuiting binnen de islam met die in westerse landen.

Aangegrepen door de brute moord op Theo van Gogh begon Razi Quadir (50) zich te verdiepen in het concept vrijheid van meningsuiting. "Vóór die vreselijke gebeurtenis was vrijheid van meningsuiting een academisch thema. Het speelde niet zo in de publieke opinie", zegt Quadir. "Maar door de daad van één individu werd het plots een groot onderwerp, waar de hele Nederlandse moslimgemeenschap zich over moest uitlaten."

Quadir, zoon van een Indiase vader en Nederlandse moeder, is theoloog, islamitisch geestelijk verzorger en universitair docent aan de Vrije Universiteit, waar hij deze week promoveerde. Over het bestaan van vrijheid van meningsuiting binnen de islam schreef hij een boek dat tien jaar na de moord op Van Gogh uitkwam. In zijn promotieonderzoek legt hij de islamitische opvattingen over dit chronisch actuele thema naast die van de liberale democratieën in het Westen.

U concludeert dat de verschillen tussen de twee werelden minder groot zijn dan we denken. Waar ontmoeten de liberale en de islamitische vrijheid van meningsuiting elkaar?

"In filosofische zin kun je vrijheid van meningsuiting zien als een zogenaamde 'positieve vrijheid', naar het concept van Isaiah Berlin. Dat betekent niet alleen dat anderen jou niet in jouw vrijheid van meningsuiting mogen belemmeren, maar dat die vrijheid een bijdrage levert aan de maatschappij. De hele samenleving is erbij gebaat. Dit idee geldt zowel in het islamitische denken over vrijheid van meningsuiting als in het liberaal westerse denken. Het belang van de gemeenschap wordt in de islam wel meer benadrukt dan die van het individu. In het Westen is het meer andersom: in eerste instantie wordt gekeken naar individuele vrijheden. Maar dat betekent niet dat je hier zomaar alles mag roepen wat je denkt. Dat blijkt wel uit de rechtszaken waarbij politici zijn veroordeeld omdat ze onder het mom van vrijheid van meningsuiting haatzaaien. Daar ligt in het Westen de grens."

Hoe is vrijheid van meningsuiting in de islamitische bronnen verankerd?

"Waarheidsvinding en menselijke waardigheid zijn belangrijk binnen de islam. Het is een natuurlijk geschenk van God dat de mens met waardigheid wordt geschapen. Vrijheid van meningsuiting kun je gebruiken om iemands waardigheid aan te tasten, door iemand te beledigen bijvoorbeeld. Maar het werkt ook omgekeerd: bij gebrek aan die vrijheid wordt iemands waardigheid eveneens aangetast. Er zijn belangrijke principes binnen die islam die niet kunnen bestaan zonder vrijheid van meningsuiting. Shura bijvoorbeeld, betekent dat mensen elkaar raadplegen en iedereen in een sfeer van vrijheid zijn mening moet kunnen geven. Er zijn invloedrijke islamitische geleerden, zoals de Marokkaan Ahmed Raysuni, die benadrukken dat vrijheid van meningsuiting noodzakelijk is voor het functioneren van shura. Anders is de uitkomst niet gebaseerd op vrijheid van meningsuiting en zal het geen goede uitkomst zijn. Daarbij wordt vooral gekeken: wat is het beste voor de gemeenschap?"

In veel islamitische landen worden mensen die hun mening uiten gestraft door het gezag. Hebben die leiders de islam niet goed begrepen?

"Vrijheid van meningsuiting wordt in de islamitische wereld vooral gezien als het recht om mensen of de islam te beledigen, en dat is verboden in de islam. Maar dat betekent niet dat vrijheid van meningsuiting niet bestaat in de islam. Het moet alleen niet leiden tot wanorde in de maatschappij. Daar ontstaat discussie tussen geleerden. Ze zijn het bijvoorbeeld niet eens over vreedzame demonstraties. Sommigen vinden dat je demonstraties niet moet toestaan, omwille van het voorkomen van chaos. Maar er zijn ook geleerden die zeggen: vreedzaam demonstreren mag als burgers misstanden aan de kaak willen stellen, want daar is de samenleving als geheel bij gebaat."

In Nederland mag er veel. Toch zie je soms dat moslims die het geloof bevragen al in de problemen komen.

"Daar zal verandering in moeten komen naar mijn mening. Dit is niet alleen een lacune in hoe mensen in het Westen denken over de islam, maar ook een lacune bij moslims zelf. Vandaar dat ik de islamitische principes heb benoemd. Belangrijke principes binnen de islam werken alleen maar met vrijheid van meningsuiting. Veel moslims weten dat niet."

Hoe zit het met afvalligheid?

"Dat wordt verschillend geïnterpreteerd binnen de islam. Er zijn geleerden die het als een individuele keuze zien, maar velen zien het nog als een vorm van hoogverraad. Daarom word je als afvallige vaak sociaal gezien doodverklaard in de moslimwereld. Je raakt alles kwijt. Dat heeft een diepe impact. Dat komt doordat veel geleerden afvalligheid zien als een bedreiging. Dat idee is ontstaan uit de angst dat mensen die het geloof verlaten vroeg of laat in opstand komen tegen de islamitische samenleving, en dat die in gevaar komt. Toen de islamitische samenleving vroeger vrij zwak was, had die benadering nog een functie. Maar vandaag de dag is de islam een stevig gevestigd geloof waartoe meer mensen toetreden dan uitstappen. Dat idee is naar mijn mening dus achterhaald."

U stelt dat westerse moslims een cruciale rol hebben in de opvattingen over vrijheid van meningsuiting. Wat maakt hun rol bijzonder?