Boeren die zich laten uitkopen: ze zijn met weinig en zoeken vooral geen publiciteit. Maar het Limburgse echtpaar Gert en Rianne Krol is een uitzondering. Donderdag verkochten ze onder toeziend oog van de pers hun boerderij aan de overheid. 'Nergens voor te schamen.'

Het is half negen 's ochtends en Gert Krol loopt door zijn lege stal. Normaal gesproken zou de veehouder op dit tijdstip druk in de weer zijn. Met balen hooi zeulen, de 160 koeien in de stal inspecteren, drachtige beesten naar de melkmachine dirigeren. Maar boer Gert heeft geen koeien meer. En als hij zo meteen zijn krabbel zet onder de koopovereenkomst met de overheid, ook geen boerderij.

Gert (55) en Rianne Krol (54) uit Weert zijn melkveehouders die zich door de overheid laten uitkopen. En dat is gezien de stikstofcrisis hard nodig. Ze zijn een zogenoemde 'piekbelaster': hun boerderij stoot veel stikstof uit én zit dicht bij kwetsbaar natuurgebied. Honderden boeren zoals zij worden met een zak geld door de overheid verleid om te stoppen. Die vrijwillige opkoopregeling kent tot nog toe een povere oogst, blijkt uit inventarisatie van de Volkskrant. Sinds november 2020 zijn er 31 veehouders uitgekocht. Lang niet zoveel als de vijfhonderd boeren waar het kabinet op mikt.

De familie Krol is de nieuwste toevoeging aan dat rijtje. Op verzoek van de provincie Limburg wordt de koopovereenkomst op de boerderij getekend, in aanwezigheid van de pers. Dat is zeldzaam, er zijn weinig boeren die zich laten uitkopen en nog minder die daarmee te koop lopen. Maar volgens Gert hoeven ze zich 'nergens voor te schamen'. Hij komt weliswaar uit een geslacht van agrariërs, en ook hij en Rianne 'hebben altijd graag tussen de koeien gezeten', maar nu begint hun leeftijd zich te wreken. Bovendien wil geen van de drie kinderen het bedrijf overnemen. "Mijn zoon zei: het is hard werken en weinig verdienen. Dat heeft-ie goed gezien." Het bedrijf draaide volgens Gert gemiddeld een omzet van 800.000 euro per jaar, waar het echtpaar onder de streep 50.000 euro aan overhield.

Koploper uitkopen

Toen de uitkoopregeling op tafel kwam werd de knoop, na een kleine aarzelling, snel doorgehakt. En nu staat het echtpaar Krol een beetje onwennig naast gedeputeerde Geert Gabriëls op de tochtige parkeerplaats voor de boerderij. Op de campingtafel voor hen ligt het koopcontract. Met een pennestreek en een handdruk is het vijf minuten later gedaan: het bedrijf is opgedoekt. De koeien waren al eerder verkocht, de stallen gaan volgend jaar tegen de vlakte. Onderdeel van de overeenkomst is een beroepsverbod, waardoor het echtpaar niet opnieuw veehouder kan worden. Beide partijen willen niet zeggen hoeveel geld er is betaald, maar spreken van een marktconform bedrag.

Limburg ontpopt zich binnen afzienbare tijd als koploper uitkopen. Na de familie Krol koopt de provincie vrijdag de achtste boer uit, volgende week volgt een negende. Omdat deze regeling aan het einde van de maand afloopt, hoopt Limburg met een eindsprint nog vijftien tot twintig boeren uit te kopen voor december.

Het succes van de gemeente is deels te verklaren door de omgeving; de regio kent relatief meer kleine kwetsbare natuurgebieden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Gelderland, waar de Veluwe één groot gebied bestrijkt. Daardoor moeten meer Limburgse boeren krimpen of verdwijnen. Maar het is ook deels te danken aan een pro-actieve houding van de provincie, die de hort op gaat en de boeren opzoekt. Dat beeld is landelijk gezien niet overal hetzelfde. Ook Zuid-Holland, Zeeland en Groningen benaderen boeren actief voor oriëntatiegesprekken, blijkt uit een enquête die deze krant hield onder alle provincies. Utrecht kiest ervoor agrariërs niet actief te benaderen. Het enige wat Drenthe doet, is de uitkoopregeling vermelden in een nieuwsbrief.

Onderhandelingen

Ook de onderhandelaar die namens Limburg langs de boerderijen trekt, heeft glunderend staan kijken hoe Gert Krol het contact tekende. De ambtenaar, die liever niet met naam in de krant wil, ziet met eigen ogen hoe weinig animo er is voor de vrijwillige uitkoopregeling. Dat komt door de houding van het kabinet, meent hij. Niet lang na de eerste uitkoopregeling beloofde minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal een nieuwe, naar eigen zeggen 'woest aantrekkelijke' opkoopregeling. "Dat ondermijnt onze onderhandelingen. Boeren gaan achterover leunen en zeggen: we gaan afwachten, dat levert misschien meer geld op. Dat terwijl er haast geboden is." In de en­quête van de Volkskrant benadrukken meerdere provincies dit zelfde punt.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw zegt dat de tweede uitkoopregeling dit najaar volgt. Over de derde uitkoopregeling, die ook al is aangekondigd, is Den Haag nog in gesprek met Brussel. Of de vrijwillige aanpak overigens überhaupt zal werken is nog maar zeer de vraag, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het acht het 'nauwelijks voorstelbaar' dat de veestapel daarmee met tientallen procenten krimpt.