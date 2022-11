Het gaat geregeld op voor bouw- of restauratieprojecten: vertraging en hogere kosten dan verwacht. Maar dat geldt niet voor de Domtoren. Het Utrechtse icoon was hard aan een onderhoudsbeurt toe en staat om die reden al jaren in de steigers, maar restaurateurs zijn waarschijnlijk eerder klaar dan verwacht. En het project valt misschien zelfs een tikje goedkoper uit.

De steigers staan inmiddels al járen om de Domtoren heen, maar het duurde een behoorlijke poos voordat de restauratie daadwerkelijk begon. Intensieve voorbereiding en nauwkeurigheid zijn nu eenmaal van groot belang, voor wie een eeuwenoude, 112 meter hoge toren gaat restaureren.

Laat die intensieve voorbereiding nu juist de reden zijn dat de Domtoren de steigers eerder dan verwacht van zich af mag schudden, zegt projectleider Ralph Backer. "De Dom stond een hele tijd in de steigers voordat we écht begonnen, zodat we ons intensief konden voorbereiden. Die grondige voorbereiding heeft gezorgd voor een vlot restauratieproces. In de voorbereiding hebben we bijvoorbeeld al een proefrestauratie kunnen doen (proefjes waarbij uitgenomen stenen al onderzocht worden, red.) en kon het team dat betrokken is bij de restauratie al twee jaar lang op elkaar ingespeeld raken.''

V.l.n.r. wethouder Eelco Eerdenberg (toen nog wethouder Vastgoed), projectleiders Ralph Backer en Arjen Witjes. Foto: Angeliek de Jonge

De Dom nog nooit écht gezien

Een raar besef, misschien, maar het Utrechtse icoon staat inmiddels al zó lang in de steigers dat er een hoop nieuwe inwoners zijn die de toren eigenlijk niet eens zónder kennen. Wethouder Dennis de Vries kan dat beamen: hij is regelmatig met zijn jonge kinderen in het centrum, maar ook zij hebben de Domtoren eigenlijk nooit 'bewust' zonder steigers meegemaakt. "En zo zijn er nog een hoop andere mensen die de Dom nog nooit in z'n geheel hebben gezien. Dat maakt het extra bijzonder dat we de 'm over een tijdje weer kunnen aanschouwen.''

Want hoe zat het ook alweer? In 2016 wordt duidelijk dat de Domtoren, na de laatste grote restauratie in 1975, dringend nieuw onderhoud nodig heeft. De toren verkeert in slechte staat, er worden eind dat jaar zelfs netten geplaatst om de veiligheid van bezoekers te garanderen. Ornamenten zitten los, ijzerwerk is gaan roesten en uitzetten en er zitten scheuren in de toren. Tijd voor actie, dus. Voor de ingrijpende restauratie wordt maar liefst 37,2 miljoen euro begroot.

De toren wordt in september 2017 verpakt in steigers. Alleen de opbouw van dit gigantische steigerwerk kost al zes weken. Nee, de restaurateurs kunnen niet direct aan de slag, er moet eerst nog een hoop onderzoek plaatsvinden. De toren wordt vanaf de steigers steen voor steen geïnspecteerd, zodat nauwkeurig in kaart kan worden gebracht wat er precies aan het eeuwenoude bouwwerk moet gebeuren. "In die tijd konden we een reële planning maken, en nauwgezet bepalen wat ons allemaal te wachten stond tijdens de restauratie'', zegt projectleider Backer.

'Geen enorme verrassingen'

Begin 2020 begint de restauratie dan eindelijk écht. De Domtoren is ingedeeld in verschillende geledingen: de eerste geleding (het onderste deel), de tweede geleding (het middelste deel) en de derde geledingen (de lantaarn, oftewel de torenspits). Er wordt in een soort cirkels van boven naar beneden gewerkt.



Restaurateurs werken tegelijk aan verschillende onderdelen, vertelt projectleider Backer. "Inmiddels zijn de lantaarn en het middelste deel grotendeels aangepakt, we zijn nu ook bij het onderste deel van de toren aangekomen. De lantaarn is naar verwachting rond de zomer van 2023 helemaal klaar, dan zal de steiger daar ook verdwijnen. Volgend jaar al zal de torenspits weer toegankelijk zijn voor rondleidingen. In het jaar daarop verdwijnen de steigers rondom de rest van de toren ook langzaam maar zeker.''



Het lastigste deel? Dat was de lantaarn, zegt Backer. "Daar zaten nog zevenhonderd jaar oude stenen in, en dat is tevens de plek waar weer en wind het meeste invloed op hebben gehad. Daar zat simpelweg de meeste schade en was veel aandacht nodig. Het midden- en onderste deel van de toren zijn wat massiever, daar zien we iets minder schade. Wat dat betreft staan we de komende periode dus niet meer voor enorme verrassingen, al kan dat bij een restauratie natuurlijk altijd het geval zijn.''

Zijn de restaurateurs onderweg eigenlijk wél voor verrassingen komen te staan? Backer: "Wel voor twee bijzonderheden. Er bleken verouderde steenhouwersmerken (tekens die een steenhouwer aanbrengt op zijn werk, red) op bepaalde blokken steen te zitten. Nummers, waren het. Die nummers zijn onderzocht, het heeft ervoor gezorgd dat we nog meer inzicht hebben gekregen in de bouwhistorie van de Domtoren en over hoe het bouwwerk precies in elkaar zit."

"Daarnaast hebben we krammen gevonden, een soort metalen ankertjes, die het steen bij elkaar hielden. We wisten wel dat er een aantal krammetjes in de Domtoren zou zitten, maar het waren er meer dan we verwacht hadden. We documenteren dit soort dingen goed, maar het zijn geen ontwikkelingen die hebben gezorgd voor vertraging of extra kosten.''

Goedkoper?

Wethouder De Vries noemt het 'mooi dat het jasje van de Dom over een tijdje weer uit mag'. "Dat het icoon van onze stad dan weer zichtbaar wordt, daar kijk ik enorm naar uit. Ik moet wel eerlijk zeggen dat al een tijd duidelijk was dat we goed op schema lagen qua restauratie, maar een beetje spannend blijft zoiets altijd wel. Ook wat betreft het kostenplaatje ziet het er momenteel goed uit.''

Voor de restauratie was 32,7 miljoen euro begroot, het lijkt erop dat het project dan ook binnen het budget blijft. Betekent eerder afronden ook dat de restauratie goedkoper uitvalt? "Het kan inderdaad zo zijn dat het project ietsje voordeliger uitvalt dan we vooraf hadden bedacht'', zegt de wethouder. Toch juicht hij nog niet te vroeg. "Het liftje dat we gedurende de restauratie hebben ingezet voor bezoekers, stopt er ook eerder mee. Dat heeft natuurlijk ook weer een gevolg.''