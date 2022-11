De organisatie Climate Cleanup pleit voor een nieuwe aanpak om CO2-uitstoot te compenseren. Niet met credits van windmolens of bomen, maar van zeewier en bamboe. Ze presenteerden het plan donderdag op de klimaattop in Egypte.

Bedrijven die meer CO2 uitstoten dan van de overheid mag, kunnen koolstofkredieten kopen. Dat gaat volgens de organisatie Climate Cleanup van Sven Jense vaak niet goed, en daarom mengt hij zich in deze markt. Veel CO2-compensatieprojecten zijn ontworpen om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen, zegt Jense, in plaats van de koolstof te verwijderen die er al is.

Hoe gaan jullie CO2 uit de atmosfeer halen?

"Bijvoorbeeld door zeewierboerderijen aan te leggen of bamboe te planten. Zo onttrek je niet alleen actief koolstof uit de lucht maar sla je deze ook op in groeiend, levend materiaal. Zo versterk je tegelijkertijd de natuur en de biodiversiteit. We werken samen met bedrijven zoals het Nederlandse BambooLogic, en ook met The Seaweed Company, Scave [plant bomen in woestijngebieden, red.] en GreenSand [zet CO2 om met behulp van mineralen, red]."

Waarin verschilt jullie systeem van andere bestaande CO2-compensatiesystemen?

"Bij andere systemen is het altijd maar de vraag of het compensatieproject goed wordt gedaan. Je kunt veel dezelfde bomen planten, maar die vormen nog geen levensvatbaar bos. Er zijn ook vaak reductiekredieten, voor bijvoorbeeld het niet kappen van bomen. Maar dan komt er netto nog steeds broeikasgas bij. Bedrijven zoals luchtvaartmaatschappen claimen daarmee dan onterecht dat hun dienst klimaatneutraal is."

Jullie planten ook natuur aan, wat maakt jullie aanpak dan anders?

"Bij ons zijn de effecten groot en goed meetbaar. Als je weet hoeveel bamboe er is gegroeid - en bamboe doet dat ook nog eens vijf keer sneller dan een boom - dan weet je precies hoeveel CO2 daarmee is vastgelegd. Dat vergroot de betrouwbaarheid en maakt het eenvoudiger."

Sven Jense Foto: Nichon Glerum

Is er interesse in jullie project?

"Zeker. Er is al een hele interessante groep kopers voor ons project Oncra. Dat staat voor Open Natural Carbon Removal Accounting. Vooral uit de ICT- en informatiebranche. Bedrijven als Microsoft, Shopify en Stripe willen niet alleen hun onvermijdbare uitstoot compenseren, ze willen ook opruimen wat ze in het verleden hebben uitgestoten. Daarover zijn we in gesprek. Een nieuwe generatie werknemers ziet de ernst van de klimaatcrisis in. Om deze mensen binnen te halen, willen deze bedrijven graag klimaatpositief zijn en hun restuitstoot opruimen."

Kunnen jullie zomaar zelf koolstofkredieten uitschrijven? Wie bepaalt aan welke regels dit systeem moet voldoen?

"De Europese Commissie ontwikkelt de komende jaren nieuw beleid. Het voorstel om in Europees verband CO2-opruiming te certificeren, valt in essentie samen met onze aanpak. Ook baseren we ons op richtlijnen van de University of Oxford. De Oxford-principes schrijven onder meer voor dat alleen bedrijven die al het uiterste hebben gedaan om hun uitstoot te beperken removal credits mogen kopen."

Wat hopen jullie met Oncra te bereiken?

"Ons doel is om vóór 2030 1 gigaton koolstof uit de atmosfeer te hebben vastgelegd. Voor het eind van de eeuw moet dat 1500 gigaton zijn om de opwarming van de aarde om te kunnen draaien. Tegelijk brengen we daarmee heel veel leven terug. In feite werken we met alle regeneratieve ondernemers samen aan het verdubbelen van natuur."

Dat klinkt als onvoorstelbare hoeveelheden, terwijl jullie mikken op kleinschalige projecten. Is dat geen idealistische luchtfietserij?