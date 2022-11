Bijna twintig jaar terug besloot acteur Gene Hackman dat het tijd was om te stoppen en daar heeft hij zich aan gehouden. Wat is er gebeurd met deze grootheid?

De grote acteurs uit de jaren zeventig zijn inmiddels stuk voor stuk bejaard. Werkpaarden zoals Robert De Niro en Al Pacino houdt dat niet tegen, maar er zijn ook genoeg oudjes die intussen lekker genieten van een welverdiend pensioen. Jack Nicholson bijvoorbeeld, maar ook Gene Hackman vindt het welletjes. Snappen we helemaal, maar een gemis blijft het wel.

Dubbel goud

De lijst van topfilms waar Hackman aan heeft meegewerkt lijkt eindeloos. Wat dacht je van Bonnie and Clyde, The Poseidon Adventure, Superman, Mississippi Burning en The Royal Tenenbaums? Hij kreeg in zijn carrière vijf Oscar-nominaties en die voor The French Connection en Unforgiven werden omgezet in winst.

Laatste zeperd

Het lijkt er niet op dat hij gecalculeerd een punt heeft gezet achter zijn lange loopbaan, want dan had hij waarschijnlijk een andere film uitgekozen als zwanenzang. We zullen ermee moeten leren leven dat de Ray Romano-comedy Welcome to Mooseport de laatste film is die Hackman ooit heeft gemaakt. Dat is de enige reden dat deze vergeetbare film überhaupt nog wel eens ter sprake komt.

Wij schrijft, die blijft

De aanleiding voor Hackman om er de brui aan te geven, was helaas geen leuke: op advies van zijn dokter ging hij het rustig aan doen. Zijn hart is niet meer bestand tegen de stress van een leven in Hollywood, dus doet hij nu andere dingen. In de eerste plaats is dat lekker thuis aanmodderen met zijn vrouw, pianist Betsy Arakawa. Maar hij schrijft ook zo nu en dan een boek: er zijn er al vijf uitgegeven. Een enkele keer komt hij uit zijn boerderij in New Mexico om die boeken te signeren.

Verrassing!