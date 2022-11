Hoge werkdruk, burn-outs, quiet quitting: het lijkt goed mis op de Nederlandse werkvloer. Maar vergeleken met veel andere landen heeft de kantoorwerker het hier best goed. Kortom: hebben we het wel zo zwaar als we denken?

De burn-out cijfers in Nederland blijven hoog, net als de werkdruk. Tegelijkertijd was laatst in deze krant te lezen dat de productiviteit per gewerkt uur al jaren terugloopt. Ook werken we lang niet allemaal fulltime, Nederland kent zelfs de meeste vrouwelijke parttimers van Europa. Daarnaast krijgt het concept de 'vierdaagse werkweek' steeds meer aanhangers en geven sommige werkgevers hun personeel zelfs een onbeperkt aantal vakantiedagen.

Bovendien is de basis goed in Nederland. Werk je in vaste dienst, dan bouw je vaak pensioen op, krijg je minimaal twintig vakantiedagen en ben je goed beschermd door het arbeidsrecht.

Ons land scoort daarom ook hoog in grote internationale werkenquêtes, zoals de European Working Conditions Survey. We hebben het zo slecht nog niet op de Nederlandse werkvloer, zegt Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. "De zaken in ons land zijn goed geregeld, ook op het gebied van arbeid.''

Maar hoe valt dat te rijmen met al die aan werkstress gerelateerde klachten? De uitleg is simpel, zegt Schaufeli. "We laten ons altijd leiden door anderen. Je vergelijkt je eigen werksituatie altijd met die van een ander. Dat is vaker die van de buurman dan die van een werknemer uit, bijvoorbeeld, Amerika.''

Omdat een beetje relativeren goed voor ons is, nemen Schaufeli en organisatiepsycholoog Lennard Toma ons mee op reis naar werksituaties in andere landen:

Baan vinden

Een land dat vaak genoemd wordt als het gaat om erbarmelijke omstandigheden op het werk: Japan. De ellende begint al bij het betreden van de arbeidsmarkt, zag Toma toen hij stage liep in het land. "Japanners studeren in april af, de maandag daarop moeten ze direct beginnen met een baan. Anders krijgen ze een gat op hun cv en dan is de kans erg klein dat ze nog ergens worden aangenomen. Daarom zijn er ook redelijk veel hoogopgeleide zwervers in Japan, die komen vanwege een gat op hun cv nergens meer aan de bak.''

Werk je eenmaal ergens, dan wordt er vaak wel veel voor je geregeld vanuit het bedrijf: van huisvesting tot verzekeringen. Maar dit heeft een keerzijde. "Je gaat niet snel bij een bedrijf weg omdat je dat anders allemaal kwijtraakt.'' Ergens weggaan is sowieso geen goed idee in Japan. "Een potentiële nieuwe werkgever zal zich afvragen of je wel bij hem blijft. Dit wantrouwen gaat zelfs nog verder: als je bij een bedrijf vandaan komt dat failliet is gegaan, nemen sommige werkgevers aan dat het aan jou lag.'' Zo'n situatie is in Nederland ondenkbaar.

Baan verliezen

Nederlanders zijn vanuit het arbeidsrecht goed beschermd tegen ontslag. Een werkgever moet een dossier hebben en de werknemer de kans geven om zich te verbeteren. Daarnaast heb je als je je baan verliest in de meeste gevallen recht op een WW-uitkering.

Dat is in Amerika wel anders. Daar heb je het zogeheten at-will employment; een werkgever mag een werknemer op elk moment om welke reden dan ook ontslaan, tenzij die reden illegaal is en het bijvoorbeeld om discriminatie gaat.

Vakantiedagen

Uitrusten van het werk zit er ook niet in voor veel Amerikanen en Japanners. Zo zijn er in Japan twee vaste vakantieweken: de Golden Week van vier dagen in mei en de Silver Week van drie dagen in september. Daarnaast hebben ze een vrije dag op de verjaardag van de keizer.

Ook in Amerika is het maar karig met vakantiedagen, zegt Toma. "Bij veel bedrijven bouw je je vakantiedagen op, dus als je net begint heb je er nog geen recht op.'' Veel worden het er overigens meestal ook niet: de meeste Amerikaanse werknemers krijgen twee doorbetaalde weken vakantie per jaar. In Brazilië is het niet veel beter geregeld, daar hebben werknemers pas recht op vakantiedagen als ze een jaar bij een werkgever in dienst zijn.

Met de werkdruk is het evenmin goed gesteld in Noord-Amerika. Die ligt daar gemiddeld veel hoger dan in Nederland, zegt Toma. "Als je in Amerika carrière wil maken, is het heel normaal dat je zeven dagen in de week werkt en extreem lange dagen maakt.''

Individualisme

Nederlanders zijn vergeleken met andere culturen redelijk individualistisch. In Japan wordt veel meer vanuit het collectief gedacht en gehandeld. "Het is daar heel normaal om je op te offeren voor het grote geheel, ook op het gebied van werk. Je eigen geluk speelt bijna geen rol'', zegt Toma. Het is niet voor niets dat het land een speciale term kent voor 'dood door overwerk': karoshi. "In Nederland is dat zo anders, wij zijn veel meer de andere kant op. Het is vaak 'ikke, ikke'.''

Dat individualisme maakt wel dat we een stuk gelukkiger zijn, zegt Schaufeli. Volgens de hoogleraar heeft individualisme van alle cultuurdimensies die effect hebben op ons welbevinden, de meeste invloed. "In alle landen die onder meer hoog scoren op individualisme, zoals Nederland en de Scandinavische landen, zijn de mensen het meest gelukkig met hun werk.''

Machtsverhoudingen

De sfeer bij veel Nederlandse bedrijven is redelijk informeel. Veel Nederlanders spreken hun baas gewoon aan met zijn of haar voornaam. Toma: "Sommigen worden zelfs ongemakkelijk als je dat niet doet of ze met 'u' aanspreekt.''

Ook is het op de Nederlandse werkvloer heel normaal en vaak zelfs wenselijk dat werknemers meedenken en van zich laten horen in een meeting. Dat is bijvoorbeeld niet het geval bij de meeste Franse en Duitse bedrijven, zegt Toma. "Een Duitse directeur zit daar aan het hoofd van de vergadertafel, de rest wacht netjes af tot ze iets mogen zeggen. Daarnaast doe je in Duitsland niet zomaar iets zonder de goedkeuring van de baas.''