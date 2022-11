Kunnen kinderen nepnieuws onderscheiden van echt nieuws, en is de informatie die ze lezen op sociale media een feit of een mening? "Ik zag een video van een man die als Spider-Man langs gebouwen klom, zonder touwtjes. Dat geloofde ik niet."

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op een groot scherm in het lokaal van groep 8 van de Talmaschool in Rotterdam-Crooswijk staat de website van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) open, met live data over de Nederlandse bevolking. De teller van het aantal inwoners in Nederland staat dan op 17.798.374. Het valt de kinderen meteen op: "Meneer, dat cijfer stijgt steeds. Ziet u dat?" roept een elfjarige. "Er worden nu kinderen geboren", legt Arjan van der Meer, werkzaam bij het CBS, uit.

Omdat het de week van de Mediawijsheid is bezocht het CBS woensdagochtend de Talmaschool. Aan de hand van allerlei opdrachten leren de kinderen hoe ze verschillende data moeten interpreteren. Ze krijgen cijfers te zien over hoe de bevolking van Nederland verandert en hoeveel huizen, wegen, scholen en ziekenhuizen er nodig zijn als het aantal inwoners stijgt.

Alle vingers de lucht in

Niemand van de 22 kinderen in de klas kent het CBS, maar de kinderen kijken en luisteren aandachtig naar Van der Meer. Hij laat hen cijfers zien over hoeveel andere mensen op dezelfde dag jarig zijn als zij. "Op 16 augustus zijn er 1193 Rotterdammers op dezelfde dag jarig als jij", zegt Van der Meer tegen een van de jongens in de klas. "Wauw, zo veel!" roepen de kinderen verbaasd. Dan gaan alle vingertjes de lucht in. Iedereen uit de klas wil weten hoe het zit met zijn of haar eigen verjaardag.

Als Van der Meer hen vraagt hoe ze controleren of iets wat ze op sociale media lezen waar is of niet, hebben ze hun antwoord al klaar. "Logisch nadenken óf het kan kloppen", roept een van de meisjes. "Je moet het altijd checken met andere informatie", roept een ander. "Soms zie je aan een filmpje dat ze een green screen gebruikt hebben. Ik zag een video van een man die als Spider-Man langs gebouwen klom, zonder touwtjes. Dat was nep", roept de elfjarige Amir.

Meest betrouwbaar

De kinderen moeten dan twee social-media-posts, van een individu en van het CBS, vergelijken en aangeven welke van de twee het meest betrouwbaar is. Amir valt over de zin van de persoon die schrijft dat 'bijna één op de tien mensen alleen woont en dus eenzaam is'. "Als je zegt bíjna dan vertrouw ik dat niet. Je moet het wel zeker weten", zegt hij. Een klasgenoot: "Dat je alleen woont betekent ook niet dat je eenzaam bent. Dat is geen feit." Maar het bericht van het CBS met een link naar cijfers over huishoudens vertrouwen de kinderen ook niet per se. "Het lijkt op een vals website-adres, waar ze geld van je willen stelen", zegt Amir lachend. Maar als hij toch moet kiezen, dan toch het CBS. "Een groot bedrijf gaat geen neppe dingen zeggen."

Van der Meer is 'positief verrast' over hoeveel de kinderen weten. "Meer dan je denkt. Het is belangrijk om de waarde van data bij te brengen aan kinderen op deze leeftijd, zodat ze vroeg leren dat je je mening ook kan baseren op basis van cijfers."

Laatste opdracht

Ondertussen is op het bord te zien dat de teller met het aantal inwoners in Nederland gestegen is met 85. "Over anderhalf jaar wonen 18 miljoen mensen in Nederland", roept een jongen. "Dat heb je goed geraden", zegt Van der Meer.