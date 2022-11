Protesten van Bolsonaro-aanhangers tegen de verkiezingsuitslag houden aan en dreigen een gewelddadig karakter te krijgen.

"Brazilië is van ons", scanderen mannen in olijfgroene en gele shirts terwijl ze door de duisternis marcheren. De videobeelden worden verspreid door Patriotas, een account dat op sociale media actief is met honderdduizenden volgers. Ze vertellen niet veel over zichzelf: 'Brazilië boven alles, God boven allen', staat er in de presentatie van de Facebook-pagina.

Het is de slogan die ook de extreemrechtse president Jair Bolsonaro hanteert sinds 2018, toen hij de verkiezingen won. Nu heeft hij verloren van de sociaal-democraat Luiz Inácio Lula da Silva, maar Patriotas en duizenden andere Brazilianen accepteren de overwinning niet en gaan de straat op. De wegen zijn inmiddels nagenoeg weer vrij, maar de laatste blokkeerders laten zich niet zomaar wegsturen.

De videobeelden van de marcherende mannen komen volgens Patriotas uit de deelstaat Santa Catarina, waar Bolsonaro veel steun heeft. In diezelfde deelstaat werd maandag de verkeerspolitie aangevallen in het plaatsje Rio do Sul. De politie probeerde een eind te maken aan een wegblokkade en werd bekogeld met stoelen en een barbecueset en geslagen met ijzeren staven.

In Novo Progresso in de Amazonedeelstaat stemde in de tweede ronde op 30 oktober 83 procent van de stemgerechtigden op Bolsonaro. Maandag vielen ook daar aanhangers van de president de politie aan, toen die een eind kwam maken aan een wegblokkade. Ze gooiden stenen naar de politieauto's en losten schoten.

Strandstoeltjes

De meeste aanhangers van de verslagen Bolsonaro bivakkeren nu bij legereenheden in diverse steden in het land, zoals bij Palacio Duque de Caxias in Rio de Janeiro. Tienduizenden mensen gehuld in gele en groene shirts, de kleuren van de Braziliaanse vlag, luisteren naar de toespraken die uit de luidsprekers schallen. Ze komen uit alle lagen van de bevolking. Velen zijn met de hele familie gekomen en hebben zich op strandstoeltjes geïnstalleerd.

Het leger moet Brazilië komen redden, dat is de belangrijkste boodschap. Het Hooggerechtshof wordt aangestuurd door corrupte linkse politici, van wie Lula de ergste is, vinden ze. Rechter Alexandre de Moraes, die de meeste maatregelen heeft genomen om de verspreiding van fake news tegen te gaan en die als de ultieme vijand wordt gezien, moet volgens hen achter de tralies. De pers is niet te vertrouwen, want die is ook op de hand van corrupte linkse politici, zo schalt het uit de luidsprekers. Verschillende cameraploegen zijn sinds de verkiezingen door Bolsonaro-aanhangers aangevallen.

De Braziliaanse journalist Yan Boechat van de televisiezender BandNews verbleef verschillende dagen onder demonstranten bij kazernes. "Ik geloof dat dit de enige manier is om ons te verzetten", zei de advocaat Debora Costa tegen hem in São Paulo. "Het Gerechtshof is voor Lula en is dus net zo'n bandiet als hij. De mensen die het goede willen zullen hem nooit als president aanvaarden. De enige die ons kunnen helpen zijn de strijdkrachten."

Civiel verzet

Tot het weekend eisten de Bolsonaro-aanhangers militaire interventie om te voorkomen dat Lula op 1 januari wordt beëdigd als president. Nu spreken ze alleen nog maar van civiel verzet. De reden is dat rechter Alexandre de Moraes alles in het werk stelt om de antidemocratische krachten in het land een halt toe te roepen. Het is in strijd met de grondwet om de interventie van het leger te wensen om een democratisch gekozen president te willen verjagen.

De Moraes heeft de Federale Politie opdracht gegeven om degenen die deze protesten organiseren en financieren op te sporen. Maar zijn collega-rechter André Mendonça, in het Hooggerechtshof benoemd door Bolsonaro en door diens tegenstanders beschouwd als een marionet, heeft verklaard dat de protesten tegen de verkiezingsuitslag legaal zijn, zolang ze maar niet gewelddadig zijn.

Het leger heeft de demonstranten voor de poorten tot nu toe laten begaan. Columnisten vragen zich af wat er zou gebeuren als linkse demonstranten bij de legerkwartieren gingen demonstreren tegen het benoemen van militairen op civiele overheidsfuncties. In de regeringsperiode van Bolsonaro verdubbelde dit aantal tot meer dan zesduizend.

Lula moet gat in de begroting dichten

Terwijl de protesten tegen zijn verkiezing voortduren, zijn teams van Luiz Inácio Lula da Silva en Bolsonaro's stafchef Ciro Nogueira begonnen aan de overdracht, die op 1 januari 2023 begint. De grootste uitdaging is volgens politiek commentatoren de begroting. Er is volgens economische adviseurs van Lula een gat van 80 miljard euro, dat onder meer is ontstaan doordat Bolsonaro veel geld heeft uitgegeven aan sociale programma's om kiezers te winnen.